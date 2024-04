Od ovisnika do zvijezde: Evo tko je Grše, slušaju ga brojni Hrvati

Prema Billboardovoj ljestvici od 24. travnja, triljski reper Grše našao se s čak pet pjesma u top 20 najslušanijih pjesama u Hrvatskoj. 'Fantazija' s Miach je na prvom mjestu, a zatim su tu i 'Tokyo Drift', nova pjesma 'Dalmatino', 'Mamma Mia' i 'Sip'. A tko je reper koji je sve popularniji među mladim generacijama?

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Reper Grše prisjetio se snimanja s borcem Antonijem Plazibatom, te priznao da jedan video nisu nikada objavili. Rekao je da ga supruga podržava u glazbenom izričaju, ali da su ga u rodnom kraju osuđivali. Pogledajte video. | Video: KanalRi

Od sportaša do ovisnika

Pravog imena Grgo Šipek cijelo je djetinjstvo proveo u sportu, trenirao nogomet, a onda je u pubertetu 'zaronio' u probleme. Poznato je da je pao razred u srednjoj školi u Sinju. Kasnije je bio ovisan o kocki, a zatim mu se i brat razbolio. Zatim se spojio s glazbom, a često je znao reći da mu je ona spasila život. Tada je s prijateljem Mateom Đonlićem, poznatijim pod imenom Đona, osnovao grupu III. Čin.

S 21 godinom otišao je u Njemačku, što mu se, rekao je u siječnju za 24sata, ispostavilo kao prava odluka u tom trenutku.

- Mislim da svatko treba malo otići od doma. Svi smo refleksija naših roditelja, okruženja u kojem smo odrasli… Treba otići i upoznati sam sebe da bi stvorio svoju percepciju. Kada sam otišao mogao sam se puno više posvetiti svom poslu, nego doma. Jednostavno, kada odeš dobiješ nekakav mir i promijeniš pogled na svijet - rekao je Grše koji je u Njemačkoj bio član grupe 6wild. Teško je bilo i meni i obitelji, ali je taj odlazak bio potreban u tom trenutku. Sazrio sam dosta kao osoba. I tek kada sam otišao, onda sam shvatio i što je obitelj i što je srž obitelji, tako da je to svima dobro došlo - ispričao je tada.

Split: Hip hop glazbenik Grgo Šipek - Grše | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Od ovisnika do zvijezde

Grše se publici se predstavio 2019. godine debitantskim albumom Tilurium, s kojeg se istaknuo singl 'Badr Hari'. Tada je zaokupio pažnju hip hop zajednice, a već 2021. izbacio je album Platinum, koji je s vodećim singlom 'Highlife' pomeo streaming platforme i istaknuo se kao najbolji hip hop album te godine. Grše je osnovao i izdavačku Blockstar Digital čije je sjedište u Splitu. Kasnije je objavio i pjesmu 'Mamma Mia', a ona je tjednima bila na vrhu hrvatske Billboardove ljestvice.

- Znao sam da će proći dobro, ali ovoliko dobro… Pjesma nije napravljena namjenski da bude najpopularnija u Hrvatskoj i da ovako eksplodira. Tako da je cijelom timu predrago i lijepo je proživljavati ovakve trenutke - rekao je reper svojedobno.

Milijunska slušanost

Grše na digitalnim platformama ima milijunsku slušanost, a fan baza sa svakim novim singlom postaje sve veća. Ranije je govorio da njegove pjesme nisu za široku publiku, ali brojke sada govore drugo.

- Prošlo je dosta vremena od mojih prvih pjesama i moja glazba je tijekom godina evoluirala. I ja sam sazrio kao osoba, tako da je put do najšire publike tekao prirodno - govori nam reper kojemu je upravo 'Mamma Mia' pomogla da se dodatno približi slušateljima. Ta stvar će za 10-15 godina biti antologijska. Otvorila je dosta vrata. Najteži je bio početak, dok ljudi ne upoznaju ovaj žanr, ali mislim da će sada, nakon svih brojki i uspjeha biti lakše otvarati još vrata - objasnio je ranije.

Split: Doček Nove godine na Rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

'Bilo je puno odricanja'

Tijekom glazbene karijere je, priznao nam je ranije, bilo jako puno odricanja.

- Počeo sam drugačije razmišljati. Smatram da dosta krivo ljudi gledaju na to - glazbu živiš cijeli dan i noć. Meni nije glazba samo doći u studio. Većina moje glazbe nastaje izvan studija. Cijeli dan mi mozak radi i svjesno i nesvjesno oko glazbe. Samo to je ogromno odricanje jer si posvećen sto posto svemu tome. Bilo je dosta teških trenutaka od početaka. Od toga da sam u početku izlazio sa nekim stvarima koje nisu bile toliko kvalitetne. Susrećeš se sa raznim stvarima poput podrugivanja pa i svega ostalog. Bilo je dosta trenutaka kada sam mogao odustati, ali drago mi je što nisam na kraju.

Zagreb: Hrvatski reper i tekstopisac Grše | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kontroverzni tekstovi

Starije generacije ga znaju kritizirati zbog kontroverznih tekstova koje piše, a on je za cilj imao da kroz svoje pjesme pozitivno utječe na društvo.

- Sve što sam govorio je bilo iz nekog drugog vremena i dosta toga se promijenilo. Malo sam razočaran u cijelu priču jer ne znam koliko utjecaja mogu imati. To opet vuče na paralelu kako ja imam loš utjecaj na mlade, a vuče paralelu i na to kako sam u početku htio baš suprotno, napraviti nešto pozitivno pa se opet ništa nije dogodilo. Tako da pada u vodu i to da loše utječem na mlade. Mislim da glazba nema toliki utjecaj koliko ljudi misle. Ne znam… Vjerojatno ću u budućnosti biti zreliji pa drugačije gledati na to sve - rekao je Grše svojedobno za 24sata.

Suđenje s Mamićima

Zbog jednog singla, 'Mamići', trebao je i na sud. Zoran Mamić tužio je Vojka V i njega radi stihova 'Vadi se kesica, počinje pressica / Zdravko i Zoki, stalno na koki'. Mamić je od tužbe kasnije odustao, a reperima je taj slučaj samo dodatno popularizirao pjesmu.

- To je meni bila smiješna situacija i vrhunska anegdota, pričat ću to i unucima. Nevjerojatno koliko su mediji to popratili. Zapravo, Vojko i ja smo dogovarali napraviti pjesmu i ja sam došao kod njega u studio taman kada su Mamići bili nešto aktualni. I eto, inspiracija nam se našla na dlanu - kazao nam je Grše.

Split: Odvjetnici nakon suđenja Vojku V. i Grši dali su izjave za medije | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija

'Tata broji preglede'

Obitelj je uvijek bila uz njega te su mu velika podrška.

- Stari navečer pogleda koliko neka pjesma, recimo ‘Badr hari’, ima pregleda pa upiše u teku i onda ujutro kad se probudi prati promjenu situacije. Stvarno su svi velika podrška, i mater i otac i brat.

Foto: Ana Cindrić

Oženio se 2022. godine

Ogromna podrška je i supruga Rafaela za koju se oženio na ljeto 2022. godine i koja mu je pomogla u brojim životnim trenucima.

- Supruga je i inspiracija i podrška. Bez nje ništa ne bi bilo. Ona mi je bila potrebna da stanem na balun nakon što sam bio živ i divlji - priznao nam je Grše i dodaje da supruga nije ni malo ljubomorna na njegove mnogobrojne obožavateljice - rekao je pa dodao:

- Povjerenje mi je u odnosima najbitnija stvar. Ja sam inače u vezi taj koji je malo ljubomorniji i sreća što sam u ovoj priči ja taj lik. Ona zaista po prirodi nije ljubomorna, a ja ne znam kako bi se nosio da je obrnuta situacija.

Foto: Instagram/Blanka Vlasic

Sin voli nogomet

S Rafaelom je krajem 2022. dobio sina Frana s kojim najradije provodi svoje slobodno vrijeme.

- Godina kada je Fran došao je stvarno bila kaotična. Desio se hit, mnoštvo koncerata… Tako da nisam ni stizao puno biti doma. Ali kad jesam, želim se njemu maksimalno posvetiti, igrati se s njim - rekao nam je triljski reper ranije, a tada nam je ispričao i što njegovog sina najviše zanima:

- Utičnice. Upoznaje svijet oko sebe. I nogomet, stvarno mu ništa ne forsiram, ali čim sam mu upalio nogomet na televiziji cijeli je u tome. Stalno nabija balun po kući.