Elektronički otpad ne mora biti otpad, već donacija koja stiže potrebitima

U današnjem svijetu, svjedoci smo brzog razvoja tehnologije koja donosi brojne prednosti, ali istovremeno i nove izazove. Hiperdigitalizacija društva dovela nas je do toga da se elektronička oprema brzo razvija, potičući nas na čestu zamjenu starijih uređaja novijima kako bismo pratili trendove. S tom zamjenom opreme dolaze i problemi – a to je stvaranje sve veće količine elektroničkog otpada, koja često nije nužno otpad u pravom smislu te riječi.

12,3 milijuna tona elektroničkog otpada godišnje samo u EU

EE otpad (električni i elektronički otpad) je sva elektronička oprema koju je vlasnik odbacio bez namjere ponovne uporabe. Opasan je, a ako se pravilno ne odlaže može doći do zagađenja zraka, vode i tla. Koliko je izazovno i financijski zahtjevno zbrinuti EE otpad, govori podatak da je za zbrinjavanje 12,3 milijuna tona otpada, kojeg napravimo godišnje samo u Europskoj Uniji, potrebno 3 milijarde eura. Što je izuzetno veliki trošak.

Kada odlučimo zamijeniti stariju opremu novijom, tu staru opremu ostavljamo da propadne. No, često je ta oprema, koju odlučimo zamijeniti novijim modelom još uvijek funkcionalna i iskoristiva, a uz malo uloženog truda i vremena može i dalje služiti onima kojima je najpotrebnija.

Foto: Shutterstock

Nažalost, dok se u jednom trenutku borimo sa sve većim količinama elektroničkog otpada, postoji i druga strana problema. U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama suočavamo se s problemom siromaštva. Epidemija, rat i inflacija doveli su do poražavajućih podataka u kojoj je po nekim statistikama svaki peti Hrvat na rubu siromaštva.

Ono što posebno brine je to da mnoga djeca i mladi ni danas nemaju pristup računalu koje im je nužno za obrazovanje, a samim time i funkcioniranje u društvu, što u konačnici dovodi do neravnopravnosti kada su u pitanju mogućnosti koje tehnologija pruža. No, postoji rješenje koje je istovremeno ekološki odgovorno i humano, a to je da obnovimo računala i doniramo ih onima kojima su potrebni.

'Kompići' obnavljaju staru elektroničku opremu i poklanjaju potrebitima

Unutar tvrtke IDE3 d.o.o. kroz godine upravljanja IT sustavima partnera i njihovim željama da prate korak s najnovijim tehnologijama, suočavali smo se s odbačenom opremom, koja je i dalje ispravna i iskoristiva. Radi se najčešće o računalima i računalnoj opremi staroj do 6 godina, koja se uz malo uloženog truda može obnoviti i dalje koristiti za jednostavnije aktivnosti.

Postepeno smo započeli s restauracijom takve opreme i njezinim povremenim doniranjem, što je u konačnici dovelo do trajne humanitarne akcije pod nazivom 'Kompići', koja je prošle godine prerasla u Humanitarnu udrugu Kompići.

Kompići su jedina udruga unutar Hrvatske koja kroz trajnu akciju; prikuplja rabljenu računalnu opremu, obnavlja opremu, donira potrebitima, educira mlade (kroz stručne prakse) i širi svijest o zaštiti prirode i problemu elektroničkog otpada.

Udruga je pokrenuta iz dva razloga; kako bismo pomogli potrebitima u društvu, ali i kako bismo pridonijeli očuvanju naše planete i prirode, koja nas okružuje. S radom smo krenuli još 2017. godine, a do sada smo donirali preko 1000 komada opreme brojnim vrtićima, školama, udrugama i privatnim osobama, od čega je u najvećoj akciji 200 komada računalne opreme završilo u potresom pogođenim područjima na Banovini.

Iako smo znali da postoji velika potreba u društvu za računalnom opremom, iznenadila nas je količina dobivenih zahtjeva. Upravo takav odaziv motivirao nas je da nastavimo s akcijom i da pokušamo pomoći svima kojima je ista potrebna. Naša akcija ne bi zaživjela bez podrške donora kojih sada brojimo preko 200, a naš trud nagrađen je 2021. nagradom Green Prix-a za zeleni utjecaj!

Foto: Shutterstock

Dio naše misije je i podizanje svijesti javnosti o problemu EE otpada, zbog čega smo posebno ponosni na ovogodišnje sudjelovanje na GreenCajt festivalu gdje smo održali prezentaciju na temu „Danas gadget, sutra otpad“. U ovom trenutku, gdje svatko od nas posjeduje barem jedan komad elektroničke opreme, koji propada ili je zaboravljen, cilj nam je educirati i potaknuti na akciju koja može pomoći ali i smanjiti gomilanje otpada u našim ladicama. Neformalni moto udruge postao je „reusability, sustainability & charity“, a jedna od najvažnijih vrijednosti za Kompiće je transparentnost - evidencija i digitalni trag svakog doniranog računala i dijela opreme.

Ponosni smo na svaku učinjenu donaciju, ali i činjenicu kako se ideja o održivosti proširila na našu veliku bazu partnera, koji uz smanjenje troškova zbrinjavanja, danas imaju jasniju i zdraviju percepciju o skrivenoj vrijednosti svoje IT opreme. U ovako digitaliziranom svijetu, svi mi imamo odgovornost prema okolišu i prema zajednici kojoj pripadamo.

Kako postati Kompić i kako nas možete podržati pročitajte na našoj web stranici, a slike i sretne priče o našim donacijama možete pratiti na našoj Facebook stranici. Mislimo zeleno, a u isto vrijeme učinimo dobro djelo zajedno!

Ivan Hendija član je Izvršnog odbora HUP - Udruge malih i srednjih poduzetnika te vlasnik poduzeća IDE3 d.o.o. Tekst je dio plaćenog sadržaja nastalog u okviru partnerske suradnje HUP-a i 24sata na poduzetničkoj platformi Kvaka24.