Ministar Marić: 'Spremni smo za uvođenje eura i put u Schengen'

Susrećemo se s teškim temama u globalnom svijetu. No kod takvih situacija društvene, a onda i ekonomske posljedice vide se tek godinama poslije. Mi iz 24sata ćemo, sa svim panelistima i predavačima ovdje danas, nastojati odgovoriti na pitanja koja nose nove svjetske okolnosti, rekao je Goran Gavranović, izvršni direktor 24sata na otvaranju konferencije Kvaka24, druge biznis konferencije 24sata, koja se u ponedjeljak održala u zagrebačkom Hilton Garden Inn hotelu. Vodeći stručnjaci iz ekonomske sfere, poduzetnici, obrtnici i drugi pokušali su odgovoriti na neka od najbitnijih pitanja o financiranju, tehnologijama i inovacijama na tržištu rada.

Uvodno predavanje održao je Zdravko Marić, ministar financija i potpredsjednik Vlade. Govorio je i o aktualnoj temi uvođenja eura u RH. Od 5. rujna, naglasio je, u RH na snagu stupa obveza dvojnog iskazivanja cijena - u kunama i eurima. To će trajati do kraja 2023. godine.

- Postoji mogućnost da trgovci i ranije krenu s dvojnim iskazivanjem cijena. Strah od zaokruživanja cijena dat će određeni dodatni doprinos inflaciji. Bitno je spriječiti i ‘lovce u mutnom’ kako ne bi dodatno povisili cijene - rekao je ministar.

Posjetiteljima se video porukom obratio Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke. Hrvatska je, kaže, imala inflaciju i prije sukoba u Ukrajini.

- Prognozira se da će stopa inflacije za Hrvatsku biti od 5,9 posto, no iskreno mislim da će biti puno veća, čak do 9 posto. Kamatne stope su dosta povoljnije nakon ulaska u eurozonu - istaknuo je Vujčić i dodao kako je kod nas potražnja za uslugama turizma nakon dvije godine lockdowna vrlo visoka.

- I to ponajviše u kategorijama hrane i telekomunikacija - naglasio je guverner.

Na prvom panelu “Poslovanje i financiranje u novom ekonomskom okruženju” pričalo se o rastu cijena, ali i interesa za određene djelatnosti.

- Djelatnosti koje su najviše porasle u odnosu na 2019. godinu su trgovina, smještaj i ugostiteljstvo. Nadmašili su čak i građevinu. Ove godine smo optimistični, ali iduća neće biti takva - rekao je Vedran Šošić, glavni ekonomist HNB-a.

Višnja Božinović, članica Uprave za poslovanje sa stanovništvom i SME-ovcima iz RBA, istaknula je kako Hrvati sve češće uzimaju kredite.

Igor Škrgatić, predsjednik HUP-a Udruge malih i srednjih poduzetnika, rekao je kako su najviše ugroženi mikrokategorija i uslužne djelatnosti jer je, dodao je, rast cijena došao do limita.

Željko Lovrinčević, znanstveni savjetnik s Ekonomskog instituta, rekao je da je teško procijeniti kolika će biti razina inflacije. Ova kriza nije usporediva ni s jednom prije toga, dodao je.

- Radi se o rekonstrukciji svjetskog poretka, a to će dovesti do potpune promjene načina života - rekao je Lovrinčević.

Na drugom panelu naziva “Nova stvarnost: promjene na tržištu rada” razgovaralo se o neminovnim promjenama koje nam slijede na tržištu rada.

- Osnovni problem RH je što je mala zemlja. Nemamo radne snage za velike pogone. Naglasak nikad nije bio na jeftinoći radne snage, nego na njenoj količini, kao što to imaju Kina i Indija - rekla je Marijana Ivanov s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Zagreb. Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore, nadovezao se rekavši kako očekuje da nas čeka potraga za radnicima jer radne snage kod nas uvijek fali.

- Globalne promjene sigurno će se odraziti i na našu regiju i RH. Kratkoročno, za tržište rada to znači da je moguće da će biti manje potražnje za radnom snagom. U svakom slučaju, ne vidim jesenski scenarij u kojem se poduzeća neće morati nekako nositi s nedostatkom i manjkom radne snage - rekao je Šaravanja.Da je situacija posljednjih godina sve teža potvrđuje i Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb.

- Imali smo potres pa pandemiju. Ovo je čak i dobra prilika za male obrtnike, proizvodnja nam se treba vratiti i tu bismo mi mogli ‘uskočiti’. Nadam se iskreno da će ovom doći kraj, iscrpili smo sve zalihe - istaknuo je Šabić. Hrvoje Supić, potpredsjednik za središnju i istočnu Europu iz tvrtke Salesforce, održao je predavanje “Novo digitalno doba iz perspektive najinovativnije kompanije na globalnom tržištu”.

O digitalnoj transformaciji i pravom trenutku za njeno provođenje pričalo se na case study raspravi “Digitalna transformacija: kad je pravo vrijeme?”. O svemu su razgovarali Dejan Rogan iz tvrtke HSM i Boris Nađ iz Forea. Na to su se nadovezali i panelisti s trećeg panela u raspravi “Inovacije u prodaji i marketingu kao alat povećanja profitabilnosti i učinkovitosti”.

- Digitalna transformacija tvrtke omogućuje povećanje efikasnosti, rast prihoda i otvaranje novih prihodovnih kanala. To su procesi koje nema smisla odgađati. Svako odgađanje može uzrokovati probleme u budućnosti. Tako da je pravo vrijeme sad - rekao je Zoran Turković, predsjednik Uprave 24sata pa dodao:

”Mi u 24sata mijenjali smo procese unutar firme, uvodili razne aplikacije koje podržavaju tu promjenu. Sad razmišljamo o uvođenju softvera koji će nam još više unaprijediti te procese”.

Krešimir Hlede, glavni izvršni direktor iz Greyp Bikes tvrtke, objasnio je kako u firmi rade na povećanju učinkovitosti.

- Mi smo prije svega IT firma, u našem razvojnom odjelu od 50 ljudi njih 46 radi elektroniku i softvere. Orijentirani smo na IT, nemamo doslovno papir, pa čak ni stolove, ljudi mogu sjesti bilo gdje. Atmosfera mora biti opuštena, radnici to očekuju, a druge firme upravo to i nude - rekao je Hlede.

Prije četvrtog panela, na kojemu se raspravljalo o nezaustavljivom tehnološkom zamahu, Ana Tomić, zamjenica direktora marketinga 24sata, intervjuirala je Andreju Kajtaz, direktoricu Sektora komercijalnih digitalnih rješenja i Fine. Hrvatska je na 19. mjestu u digitalnom svijetu na razini EU, a 23 posto poduzeća u RH su digitalno intenzivna, pri čemu smo u prosjeku EU, istaknula je Kajtaz.

- Hvala svima koji su došli. Mislim da smo svi ovdje napravili sjajan posao - zaključila je Ana Dasović, urednica deska i rubrike Obrazovanje u 24sata na kraju konferencije.

