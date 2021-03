Razmišljate o izvozu, ali još niste donijeli konačnu odluku? Možda vas u tome ohrabri podatak Državnog zavoda za statistiku koji kaže da je ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2019. iznosio oko 113 milijardi kuna te se u odnosu na 2018. povećao za 5 milijardi (5%). Dobar je to pokazatelj da izvoz polako ali sigurno prestaje biti bauk te se sve više poduzetnika odlučuje na ovaj potez. Pritom je važno napomenuti da on više nije rezerviran samo za "velike" jer sve više izvoze i manje hrvatske kompanije.

Dobar glas daleko se čuje

Možda jesmo mala država, ali na kvaliteti naših proizvoda mogu nam pozavidjeti i mnogo veći igrači. Jeste li znali da proizvodi Tvornice tekstila Trgovišće krase stolove restorana chefa Gordona Ramsaya, ali i luksuznog lanca hotela Ritz? Ili da se Podravkina Vegeta koristi u restoranu legendarnog Michaela Jordana? To su samo neki od pokazatelja da će kvalitetan proizvod uvijek pronaći svoje kupce. I zašto biste se onda ograničavali samo na Hrvatsku kad za vas može čuti cijeli svijet?

Obiteljska tvrtka Fanon iz Petrijanca pokraj Varaždina odličan je primjer kako ne morate biti velika kompanija da biste uspjeli na svjetskom tržištu. Tvrtka koja je osnovana zbog uviđanja potrebe tržišta za hranom za životinje danas pokazuje impresivne rezultate. U prvih šest mjeseci 2020. godine izvezli su 722 kamiona robe u 11 zemalja EU, od Litve do Grčke, a u 2019. godini izvoz im je bio na razini 38%, što je više od 95,000.000 kuna u vrijednosti robe.

I vaš proizvod može biti na svjetskim policama

Zaista je mnogo primjera koji pokazuju da hrvatski proizvođači itekako mogu konkurirati na svjetskom tržištu te pronaći svoje mjesto pod suncem. Primjerice, najpoznatiji američki lanac trgovina Walmart na svojim policama prodaje artikle Podravke i Zvijezde, pa tako Amerikanci imaju priliku probati Zvijezda delikates majonezu i Margo ili pak Podravka Vegetu, Lino ladu, juhu i mnoge druge proizvode. Zanimljivo je i kako se odlaskom Hrvata u inozemstvo dodatno raširila svijest o hrvatskim proizvodima, pa tako u Irskoj imaju cijeli odjeljak posvećen proizvodima iz Hrvatske, ali i drugih zemalja jugoistočne Europe.

O njima se priča i na društvenim mrežama

Društvene mreže mogu biti od velike koristi ako želite da se za vaše proizvode čuje diljem svijeta. Popularni YouTube videi u kojima je glavna tema Taste tasting, odnosno isprobavanje prehrambenih proizvoda, pokazali su se kao još jedan zanimljiv način promoviranja hrvatskih brendova. U njima youtuberi isprobavaju mnoge proizvode iz Hrvatske i susjednih zemalja te komentiraju je li im se svidio okus, dodjeljuju ocjene i slično. Najpopularniji proizvodi u videima svakako su slatke Kraševe delikatese, a ponekad i namazi poput Lino lade.

Kad je riječ o slatkišima, vrijedi spomenuti i čokoladu s rižom Mikado, koju je prvi u svijetu proizveo hrvatski brend Zvečevo. Ova dobro poznata poslastica godinama osvaja kupce diljem svijeta jer se izvozi na području Sjeverne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Austrije, Njemačke, Mađarske i Švicarske.

Tržište je za vas spremno, jeste li vi za njega?

Odlučiti se na tako velik korak u svom poslovanju sigurno nije lako, no uz pravu edukaciju prebrodit ćete sve prepreke izvoza koje vam se na prvu ruku čine kompliciranim. U tom će vam pomoći i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), koja na svojim stranicama ima detaljan vodič ''Podrška izvozu'' za sve poduzetnike koji razmatraju izlazak na međunarodno tržište ili su nedavno počeli izvoziti. Tamo ćete pronaći neke od ključnih informacija, poput one kako otpremiti proizvod i osigurati ga tijekom prijevoza da ne dođe do gubitka, nezgode ili krađe, kako se osigurati od rizika neplaćanja kupca u inozemstvu, ali i što vas sve čeka s pravne strane izvoza.