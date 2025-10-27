Prodajete nekretninu? Evo kada trebate voditi računa o porezu na dohodak

Kao rezultat otuđenja nekretnina fizička osoba može ostvariti kapitalni dobitak koji u svojoj osnovi čini razliku između veće prodajne vrijednosti nekretnine i manje vrijednosti po kojoj je ona stečena. Hrvatska oporezuje kapitalne dobitke od otuđenja nekretnina od 1.1.1994. dakle od početka primjene Zakona o porezu na dohodak kakvog poznajemo danas. Stoga fizičke osobe koje prodaju ili na drugi način otuđuju nekretnine, moraju voditi računa jesu li i obveznici poreza na dohodak po toj osnovi.

Kada se kapitalni dobitak od prodaje/otuđenja nekretnina oporezuje porezom na dohodak?

samo u slučaju ukoliko je nekretnina stečena i otuđena u roku kraćem od 2 godine , ili

, ili ako je u roku od 5 godina prodano/ otuđeno više od 3 nekretnine iste vrste.

Što čini oporezivi dohodak odnosno poreznu osnovicu?

Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave te troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Stopa oporezivanja iznosi 24% osim za izuzeća koja su neoporeziva.

Što se smatra danom nabave nekretnine?

Danom nabave nekretnine smatra se datum kupoprodajnog ugovora, odnosno dan kada je nekretnina osposobljena za uporabu, ukoliko je nekretnina izgrađena u vlastitoj režiji, rekonstruirana ili je promijenila oblik i namjenu. U slučaju otuđenja nekretnine izgrađene u vlastitoj režiji, rekonstruirane nekretnine i nekretnine koja je promijenila oblik i namjenu, nabavnu vrijednost čini stvarni izdatak, odnosno cijena izgradnje odnosno ulaganja prema vjerodostojnoj dokumentaciji. Ukoliko ne postoje isprave o nabavi, nabavna vrijednost utvrđuje se procjenom te se usklađuje s rastom proizvođačkih cijena od trenutka kad je nastao izdatak do trenutka kada je ostvaren primitak po osnovi otuđenja te nekretnine.

Porez na dohodak od otuđenja nekretnina ne plaća se:

ukoliko je nekretnina stečena i otuđena u roku duljem od 2 godine,

ako je više od 3 nekretnine iste vrste otuđeno u roku duljem od 5 godina,

ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji,

ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona,

ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelj, te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, osim u slučaju kada porezni obveznik tako stečene nekretnine otuđi u izmijenjenom obliku od stečenog ovisno o njihovim obilježjima i namjenama,

ako je otuđenje u neposrednoj vezi s nasljeđivanjem nekretnina, osim u slučaju kada porezni obveznik tako stečene nekretnine otuđi u izmijenjenom obliku od stečenog ovisno o njihovim obilježjima i namjenama.

Članovima uže obitelji, u skladu s propisima o oporezivanju dohotka, smatraju se:

djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja,

bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Za primjenu izuzeća od oporezivanja u slučaju stanovanja u nekretnini koja je predmet prodaje/ otuđenja porezni obveznik dužan je dokazati činjenicu svojeg stalnog stanovanja ili stalnog stanovanja njegovih uzdržavanih članova uže obitelji. Prijava prebivališta na adresi nekretnine ne smatra se dovoljnim dokazom. Mjerodavnim dokazom činjenice stalnog stanovanja smatraju se vjerodostojne isprave (računi, obračuni i drugo) i podaci od drugih osoba koje raspolažu s podacima o korištenju dijelova infrastrukture.

Obveza upisa u Registar poreznih obveznika (RPO)

Porezni obveznik obvezan je roku od 8 dana od dana početka ostvarivanja primitka, podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svojem prebivalištu/ uobičajenom boravištu (ili elektroničkim putem) Obrazac RPO za ostvarivanje dohotka od otuđenja nekretnina.

Kada dospijeva obveza plaćanja poreza na dohodak?

Porez na dohodak od otuđenja nekretnina porezni obveznici plaćaju prema rješenju Porezne uprave jednokratno na pojedinačno ostvareni primitak, i to u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak.

Što u slučaju kada je prodajna vrijednost nekretnine manja od nabavne vrijednosti?

Fizička osoba ostvaruje kapitalni gubitak od prodaje/otuđenja nekretnina u slučaju kada je prodajna vrijednost nekretnine manja od njezine nabavne vrijednosti. Gubici od otuđenja nekretnina mogu se odbiti samo od dohotka od otuđenja nekretnina koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

Za priznavanje kapitalnih gubitaka porezni obveznik može podnijeti Poreznoj godišnje izvješće u kojem se iskazuje ukupno ostvaren iznos dohotka te ukupno ostvaren iznos gubitaka na zadnji dan godine za koju se izvješće podnosi, i to u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.