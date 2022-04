Prodan o WRC spektaklu: 'Čekaju nas teški dani, ali možemo puno toga napraviti'

U tijeku je drugo izdanje automobilističke utrke WRC Croatia Rally, koja je, uz Formulu 1, jedan od najvećih automobilističkih događaja. Ovaj sportski spektakl okuplja gledatelje i navijače iz cijelog svijeta, a pritom prikazuje sliku Hrvatske kao vrhunske turističke i sportske destinacije milijunima gledatelja.

Posebnost ovogodišnjeg natjecanja, uz mnoga sportska svjetska imena, jest i prisutnost publike, čiji je broj prošle godine zbog pandemije bio ograničen. Hrvatske boje brani osam posada, a jedan od najvećih domaćih aduta je aktualni prvak Hrvatske Viliam Prodan. S nama je podijelio očekivanja od ovogodišnje utrke, a otkrio nam je i odakle dolazi ljubav prema ovom sportu.

Od nogometaša do vozača relija

Viliam Prodan poznato je ime hrvatskog automobilizma. Sportsku karijeru počeo je u malenom istarskom gradu. Međutim, prije nego što je ostvario zavidne uspjehe u automobilističkom svijetu, bio je nogometaš.

- Nogomet je bio moja prva ljubav. S obzirom na to da dolazim iz manje sredine, za ozbiljniju karijeru u nogometu trebao sam kao srednjoškolac promijeniti sredinu, a to tad nije bila opcija, tako da je s 19 godina nogometu došao kraj. Sportski put tad me odveo u automobilističke vode zato što je moj grad Buzet nadaleko poznat po brdskoj autoutrci, a samim time u gradu se diše 'oktanski', pa je izbor pao na taj sport - priča nam Viliam dodajući kako nikad ''nema mira'', pa nastoji uvijek pronaći vremena i za ostale sportove, poput tenisa i trčanja.

Kao i svaki sportaš, Prodan je u djetinjstvu imao uzore.

- Kad sam bio klinac, posteri Davora Šukera i Damona Hilla krasili su zidove moje sobe. Šuker je bio svima uzor, pa i meni, a Hill zato što je bio 'oporba' nedodirljivom Schumacheru. Danas čak i nemam uzora, ali svakako se divim karijeri Sebastiena Loeba u relijaškom svijetu, odnosno Luki Modriću u nogometnom, koji ima zaista jedinstvenu priču u svijetu sporta - kaže nam Prodan.

Recept za pobjedu

Na prošlogodišnjem WRC-u Viliam nije imao sreće zbog ranog odustajanja. Kaže da je za njega WRC Croatia jedan od najiščekivanijih nastupa jer je najveća želja svakog sportaša nastup na Svjetskom prvenstvu u vlastitoj domovini. Zato nas je zanimalo kako su tekle pripreme za ovogodišnji spektakl.

- Mi automobilisti imamo dvije vrste treninga. Prvi je fizički, koji podrazumijeva nabijanje kondicije, odnosno trčanje, planinarenje ili odlazak u teretanu. Drugi je - sjedenje. Taj dio treninga podrazumijeva analizu brzinskih ispita na malom ekranu, analizu staza na snimkama, vožnju u kućnom simulatoru te na kraju beskonačno udaranje kilometara na brzinskim ispitima kako bi se što više detalja zapisalo u suvozačevu bilježnicu. Konkretno, za WRC su pripreme počele početkom godine baš ovako kako sam opisao. Očekivanja su da će utrka biti vrlo zahtjevna i da nas čekaju teški dani. Međutim, uz dozu sreće mislim da možemo jako puno napraviti, ali i pokazati.

Uz glavnog opskrbljivača goriva, Inino vrhunsko Class Plus gorivo će dati čistu snagu našem najboljem vozaču kao i ostalim trkaćim automobilima koji će sudjelovati na WRC Croatia Rallyju 2022.

- INA je uz nas, mi smo uz nju i to je lijepa priča koja se nastavlja. INA je prepoznala naš trud i rad te joj hvala na tome jer bez njezine podrške sve bi bilo mnogo teže. Ove sezone sjedimo u Renault Cliju Rally4, riječ je o tvorničkom automobilu iz Renaultove 'kuhinje' posebno pripremljenom samo za natjecanja u reliju. Što se goriva tiče, naravno da smo na gorivu INA Class plus. Automobil je 'mapiran' na to isto gorivo i moram reći da Class plus 'miriše na pobjedu'.

'Kraljica automobilističkog sporta'

Reli često krasi i ime ''kraljice automobilističkog sporta''. Osim što je sjajan sport, reli je sigurno jedna od najtežih, a ujedno najopasnijih disciplina jer su nesreće u načelu nepredvidive.

- Nesreće i izlijetanja dio su ovog sporta, ali mi vozači dobro smo zaštićeni što se sigurnosnog aspekta tiče. U tim situacijama veći je problem publika koja se ne pridržava uputa sudaca i redara, pa tu mogu nastati problemi. Osobno, imao sam dva teška izlijetanja. Nasreću, bez posljedica - kaže Viliam.

A svim ljubiteljima automobilizma Prodan na kraju poručuje:

- Za početak, ovaj vikend provedite s nama na WRC-u. Uživajte u majstorijama najboljih relijaša svijeta, a oni koji se žele baviti ovim sportom neka ne odustanu već na startu. Budite ustrajni i doći ćete do svog cilja.

Cjelokupna utrka snažno pridonosi imidžu Hrvatske kao vrhunske turističke i sportske destinacije, a INA je još jedanput pokazala da je veliki prijatelj sporta i podrška zajednicama u kojima djeluje.