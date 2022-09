Rasadnici IT stručnjaka: Fina kroz svoje razvojne centre okuplja visokokvalitetne timove

Financijska agencija već dugo strateški pozicionira svoje centre tehnologije i znanja u sredinama u kojima postoje fakulteti računarstva, pa buduće eksperte privlači dok još studiraju kako bi osigurala vrhunske kadrove. O velikoj potražnji tržišta za IT stručnjacima i rezultatima višegodišnje suradnje s akademskom zajednicom te planovima razgovarali smo s Ivanom Stanić, HR Business partnerom iz Fine.

Jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima suradnje vaše kompanije s mnogim IT fakultetima?

Svakako da jesmo, trenutno u Fininim IT razvojnim centrima radi 75 zaposlenika i 25 studenata. Među zaposlenicima su i dugogodišnji djelatnici Fine, ali i novozaposleni stručnjaci koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto u pojedinom razvojnom centru. Jedan od primjera ubrzanog rasta, zahvaljujući izvrsnoj suradnji Veleučilišta Požege i Fine, kao i entuzijazmu mladih IT stručnjaka, je Razvojni centar Požega, a slijedi ga Razvojni centar Virovitica kao jedan od Fininih najpropulzivnijih centara. Razvojni centar Split dokaz je da je moguće okupiti i kvalitetnim radom zadržati visokokvalitetan tim IT stručnjaka koji može odgovoriti na najzahtjevnije poslovne izazove.

Kako je došlo do ideje otvaranja centara i koji su vam planovi?

Sve je počelo u Splitu 2019., kad smo krenuli s malim timom stručnjaka koji je zajednički radio na projektu Prisilne naplate osnova za plaćanje, a koji je u međuvremenu postao jedan od važnijih Fininih servisa. Pojavila se potreba za povećanjem razvojnog tima, kako bi mogao podržati zahtjeve naručitelja, a s druge strane cilj je bio omogućiti cjelokupan razvojni proces na jednome mjestu. Tad smo uvidjeli kako osnivanje takvih timova donosi puno veću učinkovitost i pokrivenost u različitim dijelovima Hrvatske. Naime, Razvojni centar u Splitu vrlo je brzo polučio veliki uspjeh, što nas je ponukalo da krenemo dalje s osnivanjem i ostalih razvojnih centara diljem Hrvatske. Do danas je uspostavljeno 12 razvojnih centara – uz Split, tu su Zabok, Virovitica, Bjelovar, Kutina, Vukovar, Osijek, Čakovec, Koprivnica, Rijeka, Požega i Đurđevac. U planu je otvaranje razvojnih centara u Zadru, Varaždinu i Slatini.

Ideja iza svakog razvojnog centra je stvoriti informatički hub u kojemu lokalni stručnjaci mogu pronaći posao, raditi na vrhunskim tehnologijama i zahtjevnim projektima. Svaki razvojni centar je nositelj jednog ili više Fininih proizvoda/usluga, a kako Finini razvojni centri jačaju, tako timovi iz razvojnih centara na sebe preuzimaju razvijanje i održavanje Fininih najvažnijih servisa, poput info.BIZ-a, e-Pristojbi, e-Pisarnice, START-a i drugih. Širenje mreže Fininih razvojnih centara ostaje važan dio naše poslovne politike te bi nam trebalo omogućiti da, unatoč kompleksnoj situaciji s IT kadrovima na tržištu rada, i dalje uspješno realiziramo svoje poslovne planove.

Centri utječu i na razvoj lokalnih zajednica, u čemu se to najviše očituje?

Fina je potpisala niz sporazuma s akademskom zajednicom, na tragu naše strateške inicijative da vlastiti razvoj decentraliziramo i približimo se mjestima u kojima se nalazi Fina. Na ovaj način, ujedno, pomažemo mladim ljudima koji ne žele napustiti svoj zavičaj da ostanu u njemu, zaposle se i profesionalno razvijaju. Time, također, nastojimo smanjiti iseljavanje mladih iz Hrvatske, dok razvojem IT centara u manjim sredinama, u kojima postoje tehnički fakulteti, služimo kao partner akademskoj zajednici. Na ovaj način Fina ostvaruje svoju ulogu društveno-odgovorne organizacije, a rezultati su svakako vidljivi. Velika mreža poslovnica nam je jedna od komparativnih prednosti, a koristimo je za zapošljavanje stručnjaka iz lokalnih zajednica, kao i za privlačenje studenata koji studiraju u rodnom kraju.

S FER-a stižu brojke koje kažu da tržište danas potražuje četiri puta više IT kadrova nego što akademska zajednica nudi. Kako u takvim uvjetima privući mlade IT talente da dođu raditi u Finu?

Upravo kroz suradnju s akademskom zajednicom studentima se otvaraju mnoge mogućnosti za razvoj znanja i stjecanje iskustva. Studenti mogu odraditi stručnu praksu u Fini, dobiti pomoć mentora pri pisanju stručnih i diplomskih radova, dobiti stipendiju i raditi preko student servisa. Sve to otvara priliku za rad na konkretnim projektima te prikupljanje dovoljno iskustva za zaposlenje nakon završetka fakulteta.

Što vaši zaposlenici moraju imati osim IT znanja? Što vam je važno kod zaposlenika?

Osim IT znanja i vještina, kod zaposlenika nam je bitno da su timski igrači, da imaju razvijeno analitičko i kritičko razmišljanje, da su fleksibilni i otvoreni za kontinuirano učenje i promjene te spremni dijeliti znanja i iskustva s kolegama.

Koje vještine potičete u razvoju zaposlenika?

Kroz naš sustav internih treninga „tehničkih vještina“ kontinuirano ulažemo napore u njihovo interno usavršavanje - čak 18 stručnih treninga iz područja programiranja, testiranja, analize i agilnih metoda u razvoju. Osim toga, naši zaposlenici imaju priliku pohađati i druge oblike usavršavanja, ovisno o njihovim preferencijama i području rada (npr. konferencije, stručni seminari, stručno i akademsko obrazovanje, treninzi mekih vještina).

IT stručnjake je teško zadržati. Što im dugoročno nudite da bi ostali u Fini?

Neminovno je da je danas teško zadržati IT stručnjake, no pružamo im mogućnost da rade na izazovnim i velikim projektima, novim i suvremenim tehnologijama, a imaju i kontinuiranu mogućnost usavršavanja i razvoja. Ono što je svakako dugoročna vrijednost je i mogućnost usklađivanja privatnog i poslovnog života. Uz sve navedeno, našim zaposlenicima omogućujemo rad od kuće prema njihovim potrebama, regres, božićnicu, dar za rođenje djeteta i Uskrs, sistematske preglede, Multisport karticu i druge pogodnosti.

Kako iz perspektive velikog poslodavca gledate općenito na tržište zaposlenika? Čega kronično nedostaje, čega ima previše i što vidite kao moguće rješenja za poboljšanje ukupnog tržišta rada, posebno IT sektora?

Trenutno tržište rada je vrlo izazovno i dinamično te se poslodavci svakodnevno moraju prilagođavati novim trendovima i načinima rada. Nužno je prilagođavati se i primjenjivati nove tehnologije uz koje će se vezati nova radna mjesta. Zbog ubrzanog rasta tehnologije zaista je teško predvidjeti što nas čeka u IT sektoru, no sigurni smo da dolaze nove uloge i novi načini rada. U skladu s primjenom novih tehnologija, poslodavci će morati omogućiti svojim zaposlenicima prilagodbu i razvoj njihovih postojećih, ali i neprestano stjecanje novih vještina.

Kakav je feedback akademske zajednice i studenata na suradnju kroz razvojne centre?



Na temelju iskustva i suradnje s akademskom zajednicom u Splitu nastavili smo razvijati suradnju s mnogim visokim učilištima, među kojima su FERIT iz Osijeka, FOI iz Varaždina, FER iz Zagreba, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoko učilište EFFECTUS, Međimursko Veleučilište iz Čakovca, Tehničko veleučilište Zagreb, Veleučilište "Lavoslav Ružička" iz Vukovara, Veleučilište Bjelovar, Veleučilište Virovitica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, PMF Split te Sveučilište Sjever iz Koprivnice.

Feedback akademske zajednice je izvrstan te su nas prepoznali kao partnera koji pokušava djelovati u manjim urbanim sredinama, pokrivajući cijelu Republiku Hrvatsku, a da nismo isključivo vezani samo na Zagreb, gdje nam je sjedište.

Primjer takve suradnje je sporazum s Veleučilištem Virovitica, gdje je do danas 15 studenata dobilo stipendiju. Hvalevrijedno je istaknuti kako njih sedmero i dalje prima stipendiju, dok je njih osmero sad stalno zaposleno u Fininu IT razvojnom centru Virovitica. Također, vid suradnje proširen je i na prijenos praktičnih znanja sa stvarnih projekata na studente, pa tako naši zaposlenici, ovisno o potrebama, održavaju radionice, dok su neki od njih uključeni i u nastavni proces Veleučilišta.

Također, vrlo dobru, konkretnu i plodonosnu suradnju imamo i s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, čiji smo dugogodišnji partner u obrazovanju mladih informatičkih i ekonomskih stručnjaka. S FOI-jem surađujemo kroz niz projektno-razvojnih i projektno-implementacijskih aktivnosti te omogućujemo njihovim studentima obavljanje stručne prakse. Vrlo često, nakon obavljene prakse, studenti kod nas pronalaze i svoje prvo zaposlenje, i to u poslovima programiranja, razvoju aplikacija, upravljanju bazama podataka i računovodstvenim poslovima. Također, studentima je na raspolaganju naša stipendija te svake godine sudjelujemo na Tjednu karijera.



Koliko se Fina modernizirala kao poslodavac i u čemu? Nove generacije žele neka nova prava i imaju drugačije prioritete.

Mladima pružamo poticajno radno okruženje u kojem, osim stabilne plaće i stimulacije za dodatan angažman, nudimo mogućnost edukacija za daljnje usavršavanje i razvoj. Uz to, nudimo im mogućnost rada na izazovnim projektima i novim tehnologijama za koje iskažu svoje preferencije i znanja te kontinuirano pokušavamo biti još bolji i držati korak s tržišnim trendovima.