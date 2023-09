Web dizajnerica: 'Ako nemaš svoju web stranicu, nepisano je pravilo, to je kao da ne postojiš'

S obzirom na to da na internetu postoji više od dvije milijarde stranica, vrlo je važno da je web stranica poslovanja dobro dizajnirana i da posjetiteljima pruža odlično korisničko iskustvo.

Nažalost, mnogo obrtnika i manjih poduzetnika uopće nema web stranicu jer smatraju da njihovo poslovanje nije dovoljno veliko za to. No naši stručnjaci za web stranice tvrde da će potencijalni kupci prvenstveno kontaktirati poslovanja koja su prisutna na internetu, a u slučaju da vas ondje ne pronađu, konkurencija koja ima web stranicu mogla bi profitirati. Zato, bez obzira na to koliko je veliko neko poslovanje, umjesto pitanja treba li vam web stranica za posao, zapitajte se "Mogu li sebi priuštiti da u digitalnom dobu nemam web stranicu?".

70% ljudi prvo provjerava tvrtku online

Za dosezanje globalne klijentele web stranica je neophodna jer omogućuje 24-satni rad na različitim jezicima i ciljanje točno određenih tržišta. Zapravo, pomoću web stranice moguće je doći do većeg broja ljudi nego putem bilo koje druge marketinške platforme, tvrdi digitalna marketinška agencija iz Londona.

Potvrđuju to i podaci WebFX-a: čak 80% korisnika interneta počinje istraživati proizvod koji želi kupiti online, više od 70% ljudi provjerava tvrtku na webu prije nego što se odluči na kupnju ili posjet, a zanimljivo je i da u prosjeku više od 50% korisnika otkrije novu tvrtku ili proizvod nakon online pretraživanja. Prema posljednjim analizama Eurostata, 2021. godine otprilike 7 od 10 korisnika interneta u EU kupilo je nešto online.

Što se tiče Hrvatske, 2010. godine smo imali 56% korisnika interneta, a u 2021. godini taj se broj popeo na 86%, upućuje nas Maja Blaguški iz tvrtke za izradu web stranica Virtus dizajn. Iako Hrvatska još ima malo niže vrijednosti u odnosu na najrazvijenije zemlje u Europskoj uniji, one su i dalje u stalnoj ekspanziji, zbog čega je prisutnost na internetu postala imperativ za svaki posao, pa čak i za one "najmanje" - obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike.

- Dio njih ih još nema web stranicu, a drugi imaju aktualne i moderne stranice. Ipak, primjećujem da sve više poduzetnika ima web stranicu, što prije 10 ili 15 godina nije bio slučaj. Iako su neke samo informativnoga karaktera, sve više postajemo svjesni da moramo biti prisutni online jer se danas sve odvija putem interneta. Nepisano je pravilo da, ako nemaš web stranicu, kao da ne postojiš - govori Hariette Ćirić, web dizajnerica i vlasnica obrta za izradu mrežnih stranica Mistique studio.

Animacija je kraljica web dizajna

Ipak, u trenutnom online svijetu, u kojem su prisutne milijarde korisnika i mrežnih stranica, nije dovoljno samo imati web stranicu nego je potrebno osmisliti i vizualno privlačna rješenja koja će zadržati korisnike na stranici i potaknuti ih na akciju. Primjerice, jeste li znali da korisnicima interneta treba samo 50 milisekundi da donesu odluku o tome sviđa li im se web stranica?

- Danas postoje mnoga jeftina i brza rješenja za 'izgradnju' web stranice za laike, ali zabluda je misliti da je takvom izradom web stranice posao gotov - upozorava Maja, koja navodi da je web dizajn jedna od važnijih komponenti dobre stranice.

Kao dugogodišnji trend u web dizajnu, američka softverska tvrtka HubSpot ističe animaciju, pomoću koje je moguće stvarno sve i svašta. Od eksperimentalne navigacije, animacije koja se pokreće scrollanjem i pokretljivog teksta, do animiranih ilustracija, interakcije povlačenjem elemenata stranice i 3D svijeta - pokret je zasigurno najsigurniji izbor za privlačenje pozornosti. Kako biste razumjeli o kojim je točno trendovima riječ i kako biste možda dobili inspiraciju za svoju web stranicu, savjetujemo da pogledate sljedeći video.

Greške koje rade mnogi obrti i poduzeća

A kad imate dobar dizajn, trebate se pobrinuti da ga Google, ili neka druga tražilica, prepoznaje.

- Iza dobre web stranice stoji, između ostalog, SEO (optimizacija za tražilice), koja je možda i najvažniji dio izrade i isplativosti web stranice. Jer ako Google 'ne vidi' vašu stranicu, to je gotovo kao da je ni nemate - ističe Maja.

Za postizanje dobre optimizacije, upućuju nas naše sugovornice, iznimno je važno redovito održavanje stranice - funkcionalno i sadržajno. U suprotnome, s jedne strane zbog loše sigurnosti može doći do hakerskih i virusnih napada te rušenja stranice, a s druge strane korisnicima šaljete poruku o slaboj ili nikakvoj ažurnosti poslovanja.

- Mnoge tvrtke pri izradi web stranice znaju pogriješiti i u organiziranju sadržaja i user experiencea (UX i UI), za koje je potrebno određeno znanje i iskustvo kako bi se korisnici web stranica na njima dobro snalazili i zabavili, dolazili do potrebnih informacija i na kraju poduzeli one akcije koje dovode do kontakta ili kupnje - objašnjava Maja.

- Treba istaknuti i da mi web dizajneri pratimo zakone i na točno određene dijelove web stranice postavljamo pravne informacije koje moraju biti iskazane, a za koje neka tvrtka ili obrt možda ne zna - dodaje Hariette.

'Ponuda web tvrtki na tržištu je šarolika'

Web stranica je neograničeno prostran kanal kojim se gradi imidž tvrtke i preko kojeg je moguće komunicirati s potencijalnim partnerima i klijentima. A najvažnije, riječ je o uvjerljivo najjeftinijem obliku promocije poslovanja.

- Vaša vam web stranica olakšava i pospješuje ciljano reklamiranje poslovanja i prodaju proizvoda te vam, za razliku od uobičajenih marketinških tehnika, na isplativ način pruža priliku da dosegnete što širu publiku - kaže Hariette, koja ima mnogo iskustva u suradnji s obrtnicima i manjim poduzetnicima.

Virtus dizajn je 18 godina na tržištu i radio je zaista za svakojake tvrtke.

- Ovim poslom bavim se već godinama, pa mogu reći da smo prošli svakojake faze, od one u kojoj je potencijalnim klijentima sve bilo skupo do one kad imaš osjećaj da praktički ni ne pitaju za cijenu. Za sada je problem to što sam od klijenata već više puta čula da je ponuda web tvrtki na hrvatskom tržištu iznimno šarolika i da se razlike u cijenama znaju kretati i do 100%, čak i više, što nikako nije dobra poslovna praksa za nas jer zbunjuje klijente i ne ulijeva povjerenje o djelatnosti u kojoj je mnogo toga obrtniku ili poduzetniku u startu nejasno i nepoznato - upozorava za kraj Maja.