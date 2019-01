10 beauty trendova koje će svi htjeti 'isfurati' u 2019. godini

U 2018, smo svjedočili nametanju mnogih beauty trendova koje je vjerojatno malo tko očekivao, a koji su se ipak poput zaraze proširili među trendsetericama koje nameću svoje stilove.

Prošla je godina bila godina žarko crvenih frizura, godina u kojoj je u ritualu čišćenja lica micelarnu otopinu zamijenilo po nekima kontroverzno ulje za lice, ali i godina nezaobilaznih beauty spravica koje su našle mjesto u kupaonicama ili noćnim ormarićima djevojaka i žena diljem svijeta; 'Dermo rollera' i 'jade rollera' (ako ne znate što je jedno ili drugo zapitajte se gdje ste opće bili cijele godine).

No ako ste mislili da je glamur otišao s ispraćajem Stare godine, prema Pinterestu se itekako varate i najavljuju da 2019. donosi još atraktivnije stilove i 'beauty gadgete'. A da potvrdi status 'destinacije za inspiraciju', slikoviti nam Pinterest donosi listu top beauty trendova koji će nam pokazati dio onog što će, barem među trendsetericama i zaljubljenicima u beauty industriju biti sveprisutno narednih 12 mjeseci.

1. Novi trend: Bakuhiol

Proizvod za njegu kože pod nazivom bakuhiol prirodnija je i nježnija alternativa retinolu koji oduševljava svojim djelovanjem na bore. Bakuhiol kao i retinol djeluje na sitne linije i bore na licu, smanjuje pojavu hiperpigmentacije i općenito čini kožu čvršćom. Za sada je jedan od popularnijih proizvoda s ovim sastojkom Bosance Squalane + Phyto-Retinol Serum (78$; Sephora.com), a usprkos laganoj formuli pruža sve benefite na koje smo navikli s retinolom.

Foto: Pinterest

Druga hvaljena anti age krema je Olehenriksen Goodnight Glow Retin-ALT Sleeping Crème (55$, Sephora.com) koja se protiv znakova starenja bori dok spavamo, i to visokim udjelom hidratacije i eksfolijacijom, tj. skidanja gornjih dijelova 'stare' kože.

2. Novi trend: Vrela višnja

Ona 'Manje je više' za make up u 2019. neće vrijediti, a pogotovo kad je riječ o ružu za usne koji će u ovoj godini biti upečatljiv. Budući da su se nakon par godina mnogi zasitili 'nude' looka usnica, došlo je vrijeme da cijelim licem dominiraju jarko namazane usnice, a 'nude' look će pasti u drugi plan.

Foto: Pinterest

Jedan od takvih ruževa jarke boje bez sjaja je Milk Makeup Lip Color (22$ Sephora.com) A ako odlučite da su 'jarko crvene usnice presmjele ili da pak šalju previše odvažnu poruku, trostruko pakiranje s prirodnim bojama za usnice možete pronaći pod imenom bareMinerals Go Bold or Go Bare Kit ($18; Sephora.com).

3. Novi trend: 50 nijansi sive

Ako ste razmišljali o tome da se pozdravite s raznim farbama i bojama za kosu i svima pokažete svoje sijede, ili čak da se obojite u sivo, može se reći da je ova godina idealno vrijeme za takav eksperiment. Eto, čini se da će u ovoj godini jarke frizure svoje mjesto ustupiti prirodnoj kosi, ili barem kosi prirodnijeg izgleda, a ako se već furate na prirodno neka bude i zdravo. Zato kosu perite sa šamponom bez sulfata poput ovog s prihvatljivom cijenom - Aveeno Pure Renewal Shampoo with Seaweed Extract ($6; Amazon.com).

A i ako se ipak ne vidite sijede glave u 2019., možda vas razveseli činjenica da je tržište danas više nego ikad puno beauty proizvodima zbog kojih ćete lako biti najprivlačnija verzija sebe. A sijeda ili ne, kosa više od svega treba njegu pa njenu strukturu možete obnoviti s tretmanom Olaplex Hair Perfector (28$; Amazon.com). Taj će serum vratiti u život slabu i ispucalu kosu, a dovoljno ga je nanijeti dva puta tjedno na svega deset minuta, od korijena glave pa do vrha pramenova.

4. Novi trend: Šiške

I dok opraštaj od svega što je prethodna godina donijela može biti gorko - slatko iskustvo, u novim početcima nema ničeg lošeg. Neka to bude vaš debi, a na početku godine se predstavite u najblažem izdanju; s kratkim 'a la Audrey Hepburn' šiškama.

Foto: Pinterest

S kratkim ćete šiškama u novu godinu ući sa stilom, a dobro je napomenuti da gotovo nema kome ne stoje dobro. A ako su 'turbo kratke šiške' prevelik zalogaj za vas trenutno, s Pinteresta savjetuju da konzultirate njihovog stilista koji će vam pomoći odrediti pravu dužinu šiški koja pristaje obliku vašeg lica. Nakon toga ostaje samo dogovor s frizerom!

5. Novi trend: Dipping nails

Riječ je o manikuri u kojoj se ne koriste primeri koji isušuju nokte, UV-lampe, električne i ostale brusilice. Koriste se baza, aktivator i sjaj koji se suše na zraku u kombinaciji s puderastim prahom koji sadrži titan, kalcij, vitamin E i kaučuk. Rezultat su lijepi nokti koji traju više nego kada se produžuju s gelom, a i bezbolno se skidaju. Dovoljna je jedna profesionalna manikura mjesečno, ali problem je što je i jedna u mjesecu popriličan financijski udarac jer je tretman jako skup.

Postoje zato i tretmani koji se mogu napraviti kod kuće, a na Amazonu ćete pronaći ovakve kitove koji će vam u tome pomoći; DipWell Dipping Nail Starter Kit (40$; Amazon.com). Manikura sa DipWellom traje oko tri tjedna a skidanje je brzo i bezbolno.

6. Novi trend: Velike trepavice

.Poznato je da će žene za ljepotu napraviti svašta, a u zadnje vrijem se čak i gledajući žene na ulici da im je fokus na - velikim trepavicama. Uglavnom, serumi koji potiču brži rast trepavica uglavnom sadrže Alou veru, ulje grožđa i ricinusovo ulje.

Foto: Pinterest

Neke žene uz takve serume koriste i proizvode koji dodatno učvršćuju i produljuju trepavice, kao što je npr. Live Fraiche USDA Organic Castor Oil for Eyelashes and Eyebrows ($15; Amazon.com). A dok serum ne odradi svoje i dok ne dobiju pogled iz snova, poslužiti će i jedna od boljih maskara sa posebno dizajniranom četkicom, L'Oreal Paris Voluminous False Fiber Lashes Mascara ($6; Amazon.com) .

Iako možda zvuči kao neki 'hokus pokus', u 2019. će u njezi lica više nego ikad biti prisutan sjevernoamerički lješnjak. Naime poznato je da antioksidansi kojima je bogat i u mirujuće svojstvo koje ima pomažu kod ugriza raznih kukaca, ali i kod reakcije od otrovnog bršljana. Zna se i da dobro djeluje na akne, podočnjake i opekline od sunca.

Jedan od boljih, ali i popularnijih proizvoda s lješnjakom je Dr. Hauschka Facial Toner ($37; Dermstore.com). Najuspješniji je u tretiranju proširenih pora. Postoji naravno i pristupačnije sredstvo s ovom biljkom, na primjer s Thayers Alcohol-free Rose Petal Witch Hazel with Aloe Vera ($9; Amazon.com).

8. Novi trend: Sjajna šminka

Mnoge se žene iz dana u dan pokušavaju našminkati tako da nešto prikriju, a nešto drugo naglase. A naglašavanje očiju i usana s mrvicom sjajila mora istaknuti sve dobro na licu.

Za sjaj na području oko očiju s Pinteresta preporučuju sjajni primer the Balm Put A Lid On It Eyelid Primer ($17; Amazon.com), nakon čega je najbolje nanijeti neutralno, roskasto Urban Decay, a na kraju Maybelline Lip Studio Shine Shot Lip Topcoat ($6; Amazon.com). Ako vam ponestane inspiracije, umjesto sjenila možete iskoristiti i neko staro sjajilo za usne.

9. Novi trend: Nokti u obliku badema

Kad vas drugi put na manikuri pitaju želite li da vam nokti budu ravni ili zaobljeni, tražite 'bademaste'. Naime od nedavno sve više žena želi da im nokat ima baš takav oblik, pa je na nekim mjestima i ta vrsta manikure prozvana po tom orašastom plodu. A ako vam je bitno da taj 'badem' stvarno dobro izgleda nemojte odustajati od tretmana dok se i sama baza nokta ne promijeni.

10. Novi trend: Tekući eksfolijator

Malo je toga što žene ne bi isprobale da vjeruju kako će im pomoći da im ten bud svijetao i ujednačen. A dok je nekad pravi hit bio 'struganje' lica mehaničkim pilinzima, danas se sve više žena okreće kod eksfolijacije lica okreće prema pilinzima vodenaste teksture koji nježno skidaju površinski sloj kože i pri tome ne začepljuju pore. I premda naziv 'kemijski piling' zvuči zastrašujuće, ovo je godine jedan od najpopularnijih pilinga ujedno i kemijski, Glossier Solution Exfoliating Skin Perfector ($24; Glossier.com