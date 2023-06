10 činjenica o seksu u 40-ima: Muškarci mogu izdržati dulje, a žene doživjeti jače orgazme

Oba spola se suočavaju s problemom pada hormona. To može smanjiti seksualnu uzbuđenost, želju i ugodu. No, to možete riješiti stimulacijom, seksualnim igračkama i igricama.

Donosimo deset činjenica o seksu u četrdesetima:

1. Potrebno je više truda

Oba spola se suočavaju s problemom pada hormona. To može smanjiti seksualnu uzbuđenost, želju i ugodu. No, postoji rješenje. Potrebno je više stimulacije i senzualnosti tijekom odnosa.

2. Imate više hrabrosti

U četrdesetima možete imati bolji seks nego prije. Motiviraniji ste, samopouzdaniji i bolje poznajete svoje i partnerovo tijelo. Možete istraživati i češće se igrati. Budite kreativni, igrajte uloge, gledajte erotske ili porno filmove zajedno, isprobajte tantru...

3. Bolji orgazam

Kako imaju više samopouzdanja, žene se lakše opuštaju i točno znaju što žele. S iskustvom je lakše postići orgazam pa se često kaže kako nakon 40. nastupa druga faza seksualnog iskustva. Istraživanja pokazuju da 70 posto žena u 40-ima i 50-ima češće doživljava orgazam nego one u 20-ima.

4. Muškarci mogu duže

Nakon 40. muškarci mogu primijetiti da seks može duže trajati, zbog godina ili jer su naučili odgoditi orgazam. To ih još više povezuje s partnericom.

5. Ponekad on neće moći

Loša stvar je da je rizik od erektilne disfunkcije sve veći. Do toga dovode nezdrave navike - pretilost, povišeni tlak, neaktivnost i stres. No, erektilna disfunkcija danas se uspješno liječi. Pomoći će bolja komunikacija, povećana stimulacija, ali i uvođenje seksualnih pomagala u spavaću sobu.

6. Koristite lubrikante

Hormoni su krivac za to što seks u tim godinama može biti neugodan i ponekad bolan. S padom nivoa estrogena, sluznica postaje tanja i slabije prokrvljena te sporije reagira na stimulaciju vlaženjem. Najbolji lubrikanti su oni s prirodnim sastojcima poput aloe vere i kokosovog ulja, koji ne narušava pH rodnice.

Doktor vam može preporučiti estrogensku kremu koja vraća elastičnost sluznice i omogućava ugodniji seksualni odnos.

7. Pazite se spolnih bolesti

Iako mnogi misle da se to događa samo mlađima, stručnjaci tvrde suprotno. Zbog uzimanja lijekova, kontracepcijskih sredstava i pada estrogena sluznica slabi pa su infekcije češće. Preporučuje se redovitija kontrola.

8. Mislite na srce

Kardiovaskularno stanje je ključno za održavanje seksualne funkcije. Ono omogućuje prokrvljenost što direktno utječe na postizanje i održavanje erekcije. Uz to, ako održavate zdrav kardiovaskularni sistem, izbjeći ćete neke nuspojave lijekova koje mogu utjecati na seksualnu želju.

Osim toga, redovan seks može smanjiti rizik od srčanih bolest. Prema stručnjacima, to je dva puta tjedno.

9. Doći će do zatišja

Seksualna želja ne gori uvijek istim plamenom. Parovi u dugim vezama često preskaču predigru, izlaske, romantične večere ili seksi poruke. Zaboravljaju da to može potaknuti strasti.

10. Seksa i dalje mora biti

U četrdesetima se više povezujete s partnerom pa to vrijeme iskoristite za začinjavanje seksualnog života. Prema istraživanjima, 85 posto žena nakon 40. godine smatra da je seks veoma bitan.