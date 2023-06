Evo kako ćete prepoznati je li žena zaista doživjela orgazam

Većina će se složiti kako je glumljenje orgazma glupost koja ne koristi nikome, jer partner neće ni znati da nije "zadovoljio", a onaj tko glumi smanjuje šanse da ga sljedeći put doživi s istim partnerom. Dok oko 30 posto žena nemaju problema s redovitim doživljavanjem vrhunca, ostalih 70 posto ga doživljava znatno rjeđe - otprilike svaki peti seksualni odnos, s time da postoji čak 15 posto žena koje otkrivaju da nikad nisu doživjele seksualni vrhunac ili su to doživjele tek jednom do dva puta u životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rađanje i orgazam

Ipak, studije pokazuju da je preko 90 posto žena u nekom trenutku odglumilo orgazam, najčešće da ne povrijede partnera. To ne zvuči tako neobično ako spomenemo činjenicu da oko 20 posto muškaraca vjeruje kako su toliko dobri ljubavnici da njihova partnerica ne mora glumiti, odnosno da je nemoguće da je ne zadovolje i da ih slaže.

Simptomi orgazma

Općeniti, jasni znakovi orgazma su grčenje mišića - najčešće vaginalnih, što uzrokuje osjećaj da je "uža dolje". Također, mogu se pojaviti i grčevi u nogama. Kod pojačanog intenziteta stimulacije u kojima njezin dah postaje kratak, a uzdasi glasniji, nakon postizanja pravog vrhunca ona će zastati, jer će joj trebati barem nekoliko sekundi za oporavak.

Foto: Dreamstime

Velikom broju žena će nakon orgazma pocrveniti dio prsa iznad dojki gdje je koža tanka zbog navale hormona.

To što glumi ne znači da ne uživa

Čak i ako ona glumi orgazam, to nipošto ne mora značiti da ne uživa u seksu. Naime, istraživanja pokazuju da je kod žena najveća aktivnost u centrima za užitak u mozgu za vrijeme seksa, odnosno "na putu do orgazma", dok neposredno prije samog vrhunca aktivnost naglo pada. S druge strane, kod muškaraca je aktivnost u tim dijelovima najveća upravo za vrijeme same ejakulacije.

Foto: Fotolia

Ženama nije teže postići orgazam

Postoji podatak da oko 95 posto žena obično orgazam doživi s lakoćom dok masturbiraju. Ipak, žene češće prijavljuju da se bore s orgazmom nego što to rade muškarci, ali ne radi se o biologiji. Radi se o kulturnim normama i nedostatku informacija. Povijesno gledano, kulture širom svijeta uokvirivale su seks isključivo oko muškog užitka, zbog čega danas još uvijek povezujemo riječ 'seks' isključivo s penetracijom.