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Otkrivaju osobnost

10 hobija koji muškarce čine privlačnijima i 5 koji su odbojni

Neki hobiji ostavljaju dojam samopouzdanja, odgovornosti i želje za osobnim razvojem, dok drugi mogu djelovati odbojno. Naravno, privlačnost je uvijek subjektivna, ali određene navike ipak stvaraju snažan prvi dojam
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10 hobija koji muškarce čine privlačnijima i 5 koji su odbojni
U nastavku donosimo deset hobija koje mnogi smatraju privlačnima kod muškaraca te pet koji mogu ostaviti suprotan dojam. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo deset hobija koje mnogi smatraju privlačnima kod muškaraca te pet koji mogu ostaviti suprotan dojam. | Foto: 123RF
Komentari 2

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