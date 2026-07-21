FOTO Zgodne legice okupirale Kopiku: Pogledajte tko je sve na osječkoj plaži mamio poglede

Uz kupanje, sunčanje i druženje, brojne legice su uživale u ljetnoj atmosferi na poznatom kupalištu Kopika u Osijeku. Pogledajte galeriju djevojaka koje su zablistale na plaži ovih dana
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina. Omiljeno gradsko kupalište svakodnevno je privlačilo brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje tražili u bazenima, hladu i opuštenoj ljetnoj atmosferi.
| Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina. Omiljeno gradsko kupalište svakodnevno je privlačilo brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje tražili u bazenima, hladu i opuštenoj ljetnoj atmosferi. |
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina. Omiljeno gradsko kupalište svakodnevno je privlačilo brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje tražili u bazenima, hladu i opuštenoj ljetnoj atmosferi.
| Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Osim kupanja, sunčanja i druženja s ekipom, pažnju su privukle i brojne legice koje su pokazale svoja ljetna izdanja. Kupaći kostimi, sunčane naočale i dobro raspoloženje bili su nezaobilazni dio dana provedenih na Kopiki.
| Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Pogledajte djevojke koje su posljednjih tjedana uživale u ljetnim danima, opuštanju i dobroj atmosferi na Kopiki.
| Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Foto Ivica Benić/SiB.hr
Legice je fotografirao Ivica Benić za SiB.hr. https://sib.net.hr/
| Foto: Ivica Benić/SiB.hr