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FOTO Zgodne legice okupirale Kopiku: Pogledajte tko je sve na osječkoj plaži mamio poglede

Uz kupanje, sunčanje i druženje, brojne legice su uživale u ljetnoj atmosferi na poznatom kupalištu Kopika u Osijeku. Pogledajte galeriju djevojaka koje su zablistale na plaži ovih dana
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FOTO Zgodne legice okupirale Kopiku: Pogledajte tko je sve na osječkoj plaži mamio poglede
Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina. Omiljeno gradsko kupalište svakodnevno je privlačilo brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje tražili u bazenima, hladu i opuštenoj ljetnoj atmosferi. | Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina. Omiljeno gradsko kupalište svakodnevno je privlačilo brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje tražili u bazenima, hladu i opuštenoj ljetnoj atmosferi. | Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Komentari 3

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