10 najboljih restorana na svijetu

Platforma LaListe sastavila je listu najboljih 1000 restorana na temelju analize više od 1100 međunarodnih izvora: nacionalnog i regionalnog tiska, stručnih vodiča te specijaliziranih digitalnih platformi
SingleThread iz Healdsburga u Kaliforniji i njujorški Le Bernardin dijele prvo mjesto, svaki s ocjenom 99,5. Time su se pridružili još osam drugih restorana koji su postigli istu iznimnu ocjenu. SingleThread, koji nosi tri Michelinove zvjezdice, kombinira farmu, restoran i gostionicu, naglašavajući farm-to-table filozofiju koju vode chef Kyle Connaughton i glavna farmerica Katina. Sezonalnost i japanski kulinarski utjecaji oblikuju jelovnik, a cijena degustacijskog menija od deset sljedova kreće se oko 500 eura, bez vina. Preostalih osam restorana na vrhu dolazi iz Švicarske, Italije, Francuske, Hong Konga, Španjolske, Japana, Macaa i Njemačke. Kako poručuje LaListe, ovakav rezultat odražava sve dinamičniji, raznolikiji i globalniji gastronomski pejzaž. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
