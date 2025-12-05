10 najboljih restorana na svijetu

Platforma LaListe sastavila je listu najboljih 1000 restorana na temelju analize više od 1100 međunarodnih izvora: nacionalnog i regionalnog tiska, stručnih vodiča te specijaliziranih digitalnih platformi
SingleThread iz Healdsburga u Kaliforniji i njujorški Le Bernardin dijele prvo mjesto, svaki s ocjenom 99,5. Time su se pridružili još osam drugih restorana koji su postigli istu iznimnu ocjenu.
SingleThread, koji nosi tri Michelinove zvjezdice, kombinira farmu, restoran i gostionicu, naglašavajući farm-to-table filozofiju koju vode chef Kyle Connaughton i glavna farmerica Katina. Sezonalnost i japanski kulinarski utjecaji oblikuju jelovnik, a cijena degustacijskog menija od deset sljedova kreće se oko 500 eura, bez vina. Preostalih osam restorana na vrhu dolazi iz Švicarske, Italije, Francuske, Hong Konga, Španjolske, Japana, Macaa i Njemačke. Kako poručuje LaListe, ovakav rezultat odražava sve dinamičniji, raznolikiji i globalniji gastronomski pejzaž.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. SINGLETHREAD (Healdsburg, Kalifornija, SAD)
SingleThread kombinira farmu, restoran i prenoćište te njeguje pristup farm-to-table, s naglaskom na sezonske namirnice uzgojene u vlastitoj poljoprivredi.
Ono što jela čini posebnom jest spajanje kalifornijskih proizvoda sa suptilnim japanskim kulinarskim tradicijama.
2. LE BERNARDIN (New York City, SAD)
Le Bernardin je legendarni restoran specijaliziran za vrhunsku pripremu morskih plodova pod vodstvom renomiranog chefa, s tri Michelinove zvjezdice. Njegov “prix fixe” meni od četiri slijeda nudi sofisticirane kombinacije, primjerice tunu sa foie grasom ili langustina s morel gljivama.
3. CHEVAL BLANC BY PETER KNÖGL (Basel, Švicarska)
U Cheval Blancu, pod vodstvom chefa Petera Knögla, francuska haute cuisine susreće mediteranske i azijske utjecaje, te jela nastaju s velikom preciznošću i strašću prema kvalitetnim namirnicama. Taj restoran nosi tri Michelinove zvjezdice i 19 Gault Millau bodova, što ga svrstava među vrhunske gastronomije u svijetu
4. DA VITTORIO (Brusaporto, Italija)
Restoran Da Vittorio, u vlasništvu obitelji Cerea, uvršten je u top 10 restorana svijeta prema listi La Liste za 2026. godinu, s ocjenom 99,5/100.
Njihov uspjeh temelji se ne samo na izvrsnim jelima, nego i na besprijekornoj usluzi i dugogodišnjoj tradiciji visoke gastronomije.
5. GUY SAVOY (Pariz, Francuska)
Restoran Guy Savoy u Parizu već godinama drži status jedne od najprestižnijih gastronomskih institucija u svijetu, s reputacijom vrhunske fine dining adrese.
Njegova kuhinja spaja klasične francuske tehnike s modernim pristupom, stvarajući elegantna jela posvećena izvrsnosti u svim detaljima.
6. LUNG KING HEEN (Four Seasons Hong Kong, Hong Kong SAR)
Lung King Heen iz Hong Konga prvi je kineski restoran koji je dobio tri Michelinove zvjezdice, poznat po vrhunskoj dim sum i kantonskoj kuhinji.
U kombinaciji s panoramskim pogledom na luku, pruža luksuznu i autentičnu azijsku gastronomsku avanturu
7. MARTÍN BERASATEGUI (Lasarte-Oria, Španjolska)
Restoran vodi poznati španjolski chef Martín Berasategui, jedan od najnagrađivanijih kuhara Španjolske, slovi kao simbol kreativnosti i vrhunske kvalitete u baskijskoj kulinarici.
U elegantnom seoskom ambijentu nudi inventivne degustacijske menije koji spajaju tradicionalne tehnike i modernu gastronomsku viziju te naglašavaju sezonske lokalne namirnice.
8. MATSUKAWA (Tokio, Japan)
Matsukawa iz Tokija poznat je po izuzetno rafiniranom kaiseki pristupu – svako jelo pažljivo komponirano i prilagođeno sezonskim japanskim namirnicama.
Intimna atmosfera malog, ekskluzivnog prostora dodatno pojačava doživljaj autentične japanske visoke gastronomije
9. ROBUCHON AU DÔME (Macao SAR)
Robuchon au Dôme u Macau prepoznat je kao jedan od globalnih restorana vrhunske klase koji je uvršten na najvišu poziciju prema La Liste-u za 2026. godinu.
Iako je geografski izoliran, nudi ultra-luksuzno iskustvo s visokom razinom kulinarske perfekcije i servisa.
10. SCHWARZWALDSTUBE (Baiersbronn, Schwarzwald, Njemačka)
Schwarzwaldstube, smještena u srcu Schwarzwalda, poznata je po klasičnoj, preciznoj i elegantnoj njemačko-francuskoj kuhinji koju vodi chef Torsten Michel. Fokus je na kvalitetnim sastojcima, tehničkoj izvrsnosti i suptilnosti jela, bez pretjeranih efekata, ali s maksimalnim poštovanjem prema tradiciji i ukusu.