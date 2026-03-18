Dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka: Bik uživa u osvajanju, Vagama je nužno opuštanje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne dopustite da vas pritisnu rokovi i obaveze - priuštite si kratak predah i odmak od posla. Brz životni ritam također može biti uzrokom iscrpljenosti. Vrijeme je da više mislite na sebe i napravite odmak od napornih poslova ili nekih ljudi. Ako vam se ne izlazi s društvom van, ostanite kod kuće i bavite se onim što vama odgovara.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U vašem će domu biti mnogo posjeta. Prijatelji će unijeti nešto novo u vaš život, pozivati vas na zanimljiva mjesta ili ostajati kod vas do kasnih večernjih sati. Imat ćete razloga za zadovoljstvo i u privatnom životu. Uživat ćete u ulozi osvajača, osobito ako je osoba koja vam se sviđa samozatajna i zatvorena u sebe.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zadržite objektivan uvid u situacije. Ne dopustite sebi da neke osobe ili situacije procjenjujete na temelju prvog dojma, jer biste se mogli prevariti. Držat ćete se odbojno prema partneru, ne primjećujući njegovu potrebu za većom intimnošću. Prema roditeljima bit ćete otresiti, pogotovo budu li se miješali u vaš ljubavni život.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša svestranost i znanje su ključ koji vam otvara mnoga vrata. Bit ćete traženi, drugi će vas pitati za mišljenje ili savjet. Mogli biste krenuti na kraći put, zanimljiv seminar ili na sličan način proširiti svoje obzore. Osoba koja vam se sviđa sve otvorenije daje do znanja da joj se sviđate – pozovite je na kavu!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U poslovnom napretku mogu vam pomoći prijatelji, odnosno osobe kojima vjerujete. Možda će vaš ljubavni partner ili netko od roditelja dobiti novac od nasljedstva, što će i vama donijeti poboljšanje standarda. Mogli biste doživjeti neko neobično iskustvo koje će utjecati na osjećaje, razmišljanja ili odnos prema nekim osobama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog teškoća s koncentracijom teže ćete se usmjeravati na poslove. Pojedinci vam neće biti skloni pa pazite da ne izazovite neprijateljstva. Usmjerite se na konkretne zadatke, a manje obaveze obavite u hodu. Neki od vas će obnoviti staru vezu ili se upustiti u odnos koji će biti jedno novo iskustvo. Poslušajte želje i potrebe druge strane.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dan će proteći ugodno, iako zbog pune kuće gostiju nećete imati željeni mir. Osjećate li umor ili manje zdravstvene tegobe, omogućite si miran kutak za opuštanje. Opterećeni ste raznim brigama pa vas to psihički iscrpljuje. Ne zamjerajte nekome zbog propusta kojeg je nenamjerno napravio.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više ćete vremena provoditi u društvu utjecajnih ljudi, zanimati se za kulturna zbivanja i posvetiti se usavršavanju svojih talenata. Neki će povući presudne poteze vezane uz nekretnine. Mogli biste kupiti stan, nešto unajmiti, iznajmiti ili prodati zemljište. U ljubavi vam se spremaju ugodni trenuci s partnerom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne ulazite u rasprave s ukućanima jer nećete biti objektivni i raspoloženi za razgovore. Ne otvarajte teme koje mogu biti povodom za svađe. Nastojite biti opušteniji, a nevesele misli odagnajte tjelesnom aktivnošću. Ljubavni se planovi sporije ostvaruju. Počet ćete gubiti nadu, no još nije sve izgubljeno.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Razveselit će vas pozitivne promjene u ponašanju bližnjih, dobra financijska vijest ili zabava u većem društvu. Privući će vas netko lijepe vanjštine, no upitno je koliko će vam odgovarati kad počnete razgovarati. Nemojte se previše vezati dok ne vidite u kojem će se smjeru razvijati vaša veza. Polažete li ispit, polučit ćete uspjeh.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte neaktivnost jer ćete se osjećati još umornije. Treba vam dobro društvo i zabava pa dan iskoristite da obiđete rodbinu ili posjetite prijatelje. Trebali biste se više posvetiti partneru i tako mu pokazati da vam je stalo do njega. Moguć je razgovor na temu vaših roditelja pa će vam partner otvoreno reći što im zamjera.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za rješavanje tekućih problema i postizanja dogovora. Otvorit će vam se nove mogućnosti. Bit ćete izvor dobrih ideja, bilo za nove poslove ili za poboljšanje postojećih. Proširit ćete interese i znanje ili upoznati osobe koje će vam pomoći u napretku. Drugi će se oslanjati na vašu pomoć, no pazite da vas ne iskorištavaju.