Dr. Milinović o baki Ani kojoj je izvadio tumor od 36,5 kg: 'Ovo joj je bila zadnja šansa za život'

Baka Ana je odlično i vjerujem da bismo po tome kako se oporavlja već sutra ili prekosutra mogli popiti rakijicu da se oprostimo i da bi mogla ići kući, no šalila se sa mnom kad su došle novinarske ekipe i pitala me bi li mogla ostati još dva, tri dana, jer se u bolnici fino odmara, tako da ćemo se još dogovoriti oko toga kad napušta bolnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:19 DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici! | Video: 24sata/pixsell

- Njoj to nisam ni rekao, no mislim da je uhvatila zadnji vlak da joj se spasi život kad je došla na Hitnu u našu bolnicu, jer od tumora koji je rastao u njoj nije mogla stajati na nogama. Imala je već problema i s disanjem, pa i s probavom, odnosno dugo nije imala stolicu. Stvarno je uhvatila zadnji vagon za spas života - kaže mr. Darko Milinović, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Gospić i gospićki gradonačelnik, svojedobno i bivši ministar zdravstva, koji je sa svojim timom prije šest dana operirao 81-godišnju pacijenticu i izvadio tumor jajnika koji je težio čak 36,5 kilograma.

Foto: Darko Milinović/Facebook

- Ne mogu vam sa sigurnošću reći koliko je dugo tumor rastao u njezinoj trbušnoj šupljini, no sigurno je da je problem postojao nekoliko godina. Osobno me je jako iznenadilo to da je u zadnjih sedam dana pred operaciju, dok smo je pratili i pripremali za zahvat, narastao za čak 10 centimetara. Osobno sam se zaprepastio time kako je brzo rastao. Nažalost, baka kaže da punih 40 godina nije bila kod ginekologa, a kod liječnika obiteljske medicine bila je valjda dok stvari još nisu bile tako ozbiljne. Isprva je vjerojatno pomislio da se malo udebljala, onda joj dao savjet da pripazi na prehranu i ne razmišljajući u čemu bi zapravo mogao biti problem. Zato sam se odmah dosjetio kad me pitala kako mi može zahvaliti. Rekao sam: 'Ne smije proći više od godinu dana do sljedećeg posjeta ginekologu' i - pristala je - kaže Milinović.

To bi općenito bila poruka prvoga ginekologa iz gospićke bolnice ženama - da ne zanemaruju redovne posjete ginekologu, kako bi se slični problemi otkrili na vrijeme, prije nego što ozbiljno ugroze život.

Dodaje da je od prvoga dana, kad su počele pripreme za operaciju, bio svjestan toga da mnogo toga može poći po zlu, na operacijskom stolu ili kasnije tijekom prvog razdoblja oporavka. Na to je pripremao i pacijenticu, osobno nije razmišljao o tome treba li ili ne obaviti operaciju u Gospiću ili je poslati u neki drugi bolnički centar.

Foto: Darko Milinović

- Gospođa Ana je mogla izabrati i operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu i na tome smo joj zahvalni. Pokazala je veliko povjerenje i poštovanje - kaže Milinović.

Dodaje kako je osobno imao puno povjerenje u tim s kojim radi i bio je siguran da će dati sve od sebe te vjeruje da je to pridonijelo tome da operacija uspije.

Foto: Darko Milinović

- Moglo je poći i po zlu, naravno. Vjerujem da bi mnogi onda komentirali što se kao političar i bivši ministar zdravstva uopće guram u takve operacije ili bi rekli da nisam valjao ni u Zagrebu, pa ni tu ne valjam, no nisam od onih koji prezaju od ozbiljnih izazova. Trebalo je reagirati brzo i spasiti život, i tako smo reagirali. Kad bih gledao na moguće rizike, nikad ne bih ni radio ovaj posao - odgovara Milinović na opasku da se ipak u maloj županijskoj bolnici uhvatio ukoštac s najvećim tumorom koji se našao na operacijskom stolu u Hrvatskoj ikad.

Inače, uz mr. Milinovića, operativni tim činili su dr. Mirjana Pećina, anesteziologinja dr. Anela Ibračić, uz asistenciju anestezioloških tehničara Tomislava Špoljarića i Milke Šikić. Doprinos u uspjehu zahvata dali su i instrumentari Josipa Vlašić, Joso Devčić, Ana Ratković i Matej Mrkonjić.