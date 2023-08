10 najdruželjubivijih životinja: Od morskih sisavca do gmazova

Iako su neke životinje slatke, ne bi ih trebali držati kao kućne ljubimce. Neke od ovih životinja treba pustiti na miru čak iako se dobro slažu s ljudima.

1. Kapibare

Poznatije pod imenom vodenprase, ove divlje životinje se izvrsno slažu s mačkama, pticama, krokodilima, devama i ljudima. Majmuni se posebno vole družiti s njima. Mirne i suosjećajne, kapibare usvajaju lutalice i dobro reagiraju na ljude.

No ne preporučuje se držati ih kao ljubimce. Treba im puno prostora i postat će depresivne bez nekakvog prijatelja. Neke kapibare prenose krpelje s bolestima.

2. Psi

Čovjekov najbolji prijatelj. Oni su odani i osjetljivi na ljudske emocije. Psi služe za provođenje zakona, donose veselje u bolnice i staračke domove i pomažu osobama s poteškoćama. No mnogima su oni kućni ljubimci koji ih čekaju kad se vrate doma.

3. Mačke

Mačke su vrlo neovisne i često ispadaju nezainteresirane i drske, no jako su ljubazne. Osjećajne su i pametne. Same se kupaju i uz malo pažnje i strpljenja svaka mačka će vas zavoljeti. Ako želite prijateljsku mačku potražite Maine Coona. Narančaste mačkice su isto vrlo energetične i ljubazne.

Foto: Dreamstime_

4. Dupini

Razigrani morski sisavci se ubrajaju među najpametnije vrste. Dupini obično putuju u velikim grupama i često love uz čamce i brodove. U grčkoj mitologiji često pomažu ljudima i smatraju se predznacima sreće. Možete ih uočiti kako plivaju po cijelom svijetu.

5. Bradati zmajevi

Iako se gušteri ne slažu uvijek sa svojom vrstom, dobro se slažu s ljudima. A prema znanstvenicima, bradati zmajevi su najdruželjubivija vrsta gmazova. Ovi slatki gušteri vole kada ih ljudi drže u rukama, a ponekad će provesti nekoliko sati samo na ramenu svog vlasnika.

6. Zečevi

Preslatki zečevi sjajno se slažu s ljudima i mogu se istrenirati. Slično mačkama, jako paze na svoj prostor i održavaju ga čistim. Zečevima treba puno brige i prostora, no vrlo su ljupki.

7. Konji

Emocionalni i elegantni, konji se drže kao odani ljudski pratitelji već tisućama godina. Do danas mnogi ljudi koriste konje kao oblik prijevoza i neki se čak natječu u jahačkim natjecanjima kako bi pokazali vještine njihovih konja. Konji mogu spavati stojećki, a dnevno piju oko 25 litara vode.

Foto: Dreamstime

8. Ovce

Svatko tko je ikada radio s ovcama reći će vam da su nevjerojatno prijateljske i nimalo im ne smeta ljudsko društvo. One se vrlo rado maze s djecom i odraslima. U Londonu tijekom pandemije organiziran je zoološki vrt za maženje ovca da je mlađoj djeci ugodnije.

9. Labudovi

Iznenađujuće, no labudove umiruje ljudski glas. Mnogima se čine kao drske ptice no one su najdruželjubivije ptice. Elegantne su i intenzivno će čuvati svoje potomke. Ne preporučuje se mahati rukama oko njih jer mogu zamijeniti vaše prste za crve.

10. Ljame

Rođaci deva, ljame su vrlo znatiželjne, pametne, čiste i prijateljske. Simpatične ljame vole biti u blizini ljudi pa su ih počeli dovoditi u bolnice i staračke domove kao terapijske životinje, piše azanimals.