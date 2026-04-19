10 navika Baby Boomera kojima se generacija Z ruga, a koje su zapravo dobre za vas

3. Pijenje kave svako jutro: Što su ljudi stariji, to su više vezani za svoje rutine, ali u slučaju jutarnje kave, to je zapravo dobra stvar. Stručnjaci za prehranu sa Sveučilišta Johns Hopkins otkrili su da pijenje kave nije tako loša navika kao što ljudi misle, budući da kava sadrži antioksidanse i druge tvari koje smanjuju unutarnje upale i štite od bolesti. Rana istraživanja sugeriraju da konzumacija kave može čak usporiti kognitivni pad, pa čak i pomoći u usporavanju nekih padova povezanih s Alzheimerovom bolešću. Primijetili su i da ispijanje jedne do dvije šalice kave dnevno može zaštititi od zatajenja srca i moždanog udara, zaštititi vašu jetru i pomoći tijelu da bolje prerađuje šećer. Osim zdravstvenih prednosti, jutarnji ritual može ljude održati uravnoteženima i spremnima za suočavanje s danom, što je nešto što svima treba više. Zato, svaka čast matchi, ali kava je kava. | Foto: Vadym Drobot