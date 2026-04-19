10 navika Baby Boomera kojima se generacija Z ruga, a koje su zapravo dobre za vas

Prije nego što su mladi počeli smatrati 'boomerima', postojala je generacija baby boomera, rođena između 1946. i 1964. Iako ih se smatra da žive zastarjelim načinom života, neke su navike dobre za vas
Baby boomeri nisu rođeni u digitalnom dobu, odrasli su u sporijem tempu. No, također su bili bučni aktivisti 20. stoljeća, prosvjedujući protiv nepravde i boreći se za građanska prava. Bez obzira koliko se nekima čine otuđenima, usvajanje nekih njihovih navika može biti korisno za sve, bez obzira na to koliko imate godina.
1. Večera za stolom: Možete kritizirati boomere jer večeraju svaki dan u 19 sati i odlaze svaki tjedan u isti restoran, no ispostavilo se da je njihova rutina obroka zapravo jako dobra za vas. Odlaganje telefona i jedenje za stolom daje ljudima vrijeme za opuštanje i ponovno povezivanje. Zajednički obiteljski obrok dovodi do zdravijih prehrambenih obrazaca, uz manje obiteljskog stresa i čvršće veze među članovima obitelji. Istraživanja to podupiru, pokazujući da obiteljske večere koriste ne samo djeci, već i njihovim roditeljima. Bez ekrana za svaki obrok možda nije moguće, no cilj jedne večeri u tjednu kada telefoni nestaju i svi jedu zajedno za stolom može biti ozbiljno koristan za cijelu obitelj.
2. Rani odlazak u krevet: Još jedna navika starije generacije kojoj se ljudi rugaju je rano određivanje vremena za spavanje i njegovo poštivanje. Redovito i adekvatno spavanje ima ogromne koristi za emocionalno i fizičko blagostanje ljudi, kao i za njihovu produktivnost. Međutim, dobro se naspavati često je lakše reći nego učiniti, jer, kako pokazuju istraživanja, velik dio poremećaja spavanja kod ljudi povezan je s tehnologijom. Loša kvaliteta sna može negativno utjecati na mentalno i fizičko zdravlje, što znači da ismijavanje "baby boomera" zbog ranog spavanja nema puno smisla. Kad bi mlađe generacije slijedile njihove stope i ranije išle spavati, vrlo je vjerojatno da bi se osjećale znatno bolje.
3. Pijenje kave svako jutro: Što su ljudi stariji, to su više vezani za svoje rutine, ali u slučaju jutarnje kave, to je zapravo dobra stvar. Stručnjaci za prehranu sa Sveučilišta Johns Hopkins otkrili su da pijenje kave nije tako loša navika kao što ljudi misle, budući da kava sadrži antioksidanse i druge tvari koje smanjuju unutarnje upale i štite od bolesti. Rana istraživanja sugeriraju da konzumacija kave može čak usporiti kognitivni pad, pa čak i pomoći u usporavanju nekih padova povezanih s Alzheimerovom bolešću. Primijetili su i da ispijanje jedne do dvije šalice kave dnevno može zaštititi od zatajenja srca i moždanog udara, zaštititi vašu jetru i pomoći tijelu da bolje prerađuje šećer. Osim zdravstvenih prednosti, jutarnji ritual može ljude održati uravnoteženima i spremnima za suočavanje s danom, što je nešto što svima treba više. Zato, svaka čast matchi, ali kava je kava.
4. Pozivi umjesto poruka: Mlađima je smiješno što boomeri nisu toliko u toku s tipkanjem čitav dan, no ispostavilo se da je pozivanje umjesto slanja poruka zapravo dobro za vas.
Usprkoa tome koliko smo povezani s digitalnim svijetom, živimo u eri koja je usamljenija nego ikad. Jednostavnost slanja poruka odvaja ljude jedne od drugih. Slanje poruka može učiniti komunikaciju pojednostavljenom, ali propuštamo radost slušanja glasova voljenih na drugoj liniji. Koliko god to teško bilo, psiholozi potiču ljude da se vrate navici razgovaranja. Da, uzmite telefon i nazovite nekoga. Ta osoba će moći čuti vaš glas, vi ćete čuti njihov i dobit ćete sve emocije i nijanse koje nedostaju u porukama.
5. Odlazak u knjižnicu: Možda se čini super staromodno sjediti mirno, okružen hrpama knjiga, kada biste mogli jednostavno pročitati ili naručiti online. Ali knjižnice pružaju puno više od materijala za čitanje. Posjet knjižnici jedna je od navika od koje generacija Z i milenijalci mogu imati ogromne koristi. Knjižnica ne samo da štedi novac mlađim ljudima, već smanjuje i ugljični otisak čitanja novih knjiga u usporedbi s kupnjom i dostavom, što je pitanje do kojeg je generacija Z duboko zabrinuta. A s događajima u zajednici, čitanjima autora i aktivnostima za obitelji, javne knjižnice rijetka su prilika za pronalazak zajednice bez potrebe za trošenjem novca.
6. Pisanje rukom: Jedna uobičajena navika koju generacija Z propušta jest pisanje. Naravno, tipkanje može biti brže od olovke, ali propuštamo glavne kognitivne procese kada ne pišemo rukom. Na primjer, znanstvenici vjeruju da pisanje rukom povećava povezanost mozga u usporedbi s tipkanjem. Za malu djecu, pisanje rukom gradi temelje za pismenost kasnije u životu poboljšavajući pamćenje i učenje riječi. Za odrasle, pisanje rukom pomaže ljudima da razumiju složene teme. Također nas prisiljava da usporimo i obratimo pažnju na ono što stavljamo na stranicu.
7. Popravljanje pokvarenih stvari umjesto zamjene: Ovo je dobar način za uštedu novca i smanjenje otpada. Popravljanje stvari također može pojačati vaš osjećaj postignuća jer učite novu, praktičnu vještinu. Petljanje oko tostera može se činiti kao čudan način provođenja vikenda, ali stariji uređaji često su bolje izrađeni od modernih, što je argument da ih ne bacite. Zato, kanalizirajte svog unutarnjeg boomera, pričvrstite pojas za alat i počnite popravljati. Ne brinite, možete se okrenuti generaciji Z i pronaći video na internetu koji će vam pomoći da naučite kako.
8. Hodanje svaki dan: Kretanje, čak i samo malo svaki dan, ključno je za naše fizičko i mentalno zdravlje. Prema Američkom psihološkom udruženju, odrasli koji su imali preporučenu količinu tjelovježbe tjedno, što se svodi na oko 2,5 sata hodanja tjedno, smanjili su rizik od depresije za 25%. Osim toga, boravak u prirodi nudi prednosti koje satovi vježbanja u teretani ne mogu. Umjetna okruženja nas stresiraju, tjeraju nas da se fokusiramo više nego što želimo i umaraju naše kognitivne funkcije. Hodanje svaki dan jednostavan je i učinkovit način da promijenite svoju rutinu i stavite svoje zdravlje na prvo mjesto. Zato prihvatite svog unutarnjeg "boomera" i prošećite. Još bolje? Pozovite prijatelja!
9. Pisanje ljubavnih pisama: Generacija Z je savladala finu umjetnost koketiranja, ali nije sve u Snapchatu. Postoji nešto posebno u rukom pisanom ljubavnom pismu. Ne samo da vaša osoba može otvoriti poštanski sandučić i razceseliti se, već može dodirnuti pismo i znati da ste ga i vi dodirnuli. Baby boomeri su bili apsolutni profesionalci u pisanju ljubavnih pisama - jer drugog načina nije bilo. Uostalom, kada stavite olovku na papir, prisiljeni ste razmisliti o svojim riječima kako biste rekli točno ono što mislite. To je vještina od koje bi generacija Z mogla imati koristi, a njihovi partneri bi je vjerojatno obožavali.
10. Slanje zahvalnica: U doba e-pošte i brze komunikacije, odvajanje vremena za pisanje i slanje poruke osjeća se posebno. To je čin brige i ljubaznosti koji pokazuje koliko nekoga istinski cijenite. Slanje zahvalnica pokazuje da ste odgojeni s dobrim manirama. Nema ništa ljepše od vidjeti omotnicu adresiranu na vas usred hrpa neželjene pošte. Osim toga, pisanje bilo čega dugog ima koristi za vaš mozak, kao što je ranije navedeno. Zato uzmite tu olovku i počnite govoriti hvala.