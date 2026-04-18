Veliki pregled cijena za slavlja: 'Kaparila sam još lani slavlje u restoranu za sinovu pričest'

Roditelji koji se približavaju sezoni pričesti i krizmi dobro znaju onaj osjećaj lagane panike koji se ponavlja u mnogim obiteljima krizmanika i prvopričesnika. Popis gostiju stalno se širi - od najuže obitelji do kumova, pa rodbine koju “ne možeš ne pozvati”, pa prijatelja... Brojka brzo naraste na 30, 40 ili čak 50 ljudi. Paralelno s tim počinju potraga za restoranom, usporedbe menija, raspitivanje o terminima, razmišljanje o torti, kolačima, dekoraciji... Sve to često prati isto pitanje - kako sve to financijski izdržati. Jer iako je riječ o važnom i radosnom događaju, malo tko danas može ignorirati činjenicu da takvo slavlje postaje ozbiljan udar na kućni budžet.