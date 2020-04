10 navika drugih ljudi koje nas nerviraju, a imaju objašnjenje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne branite djetetu da pokaže kako se osjeća, već ga zagrlite

Svakog od nas sigurno iritiraju neke navike drugih ljudi. Međutim, neka istraživanja tvrde da ljudi imaju razloge za takvo ponašanje i da ne rade to uvijek namjerno. Također, u 50 posto slučajeva problem je u nama, a ne u ljudima oko nas.

Ovo su neke najčešće navike koje nas iritiraju kod drugih ljudi, a mogu imati objašnjenje

1. Ostavljanje prljavog posuđa

Nitko ne voli prati posuđe. Dan Carlson, profesor na Sveučilištu Utah, kaže da pranje suđa, za razliku od neki drugih kućanskih poslova, poput kuhanja ili uređivanja vrta, nije isplativo. Zbog toga ljudi ne žele baš to raditi. Ponekad čak pokušavaju učiniti različite stvari kako bi izbjegli pranje posuđa, na primjer, ostave komad hrane u tavi kako bi imali neki izgovor.

Foto: Dreamstime

Ali, postoji i drugačije objašnjenje. Nakon što pojedemo hranu, posebno meso, piletinu, sir ili jaja, tijelo proizvodi serotonin koji mozgu govori kako je vrijeme da spava.

2. Glasno pričanje na telefon na javnim mjestima

Danas se vjeruje da je nepristojno javiti se na poziv ako ste okruženi drugim ljudima jer ih tako 'tjerate' da slušaju vaš razgovor iako to ne žele.

Iz nekog razloga više mrzimo kada netko priča na telefon od običnih razgovora. Postoji teorija koja tvrda da se naš mozak, kad otkrijemo nekoga tko razgovara na telefon, prebacuje na 'dijaloški način' i pokušava predvidjeti sljedeću frazu. Zbog toga što ne čujemo dio razgovora, uobičajeni obrazac ne funkcionira i na kraju se osjećamo nelagodno.

3. Slanje glasovnih poruka

Problem kod glasovnih poruka je taj što su one povoljne za onog tko ih šalje, a često neugodne za primatelja.. Ponekad ih moramo poslušati nekoliko puta kako bismo dobili sve potrebne informacije.

Foto: DREAMSTIME

4. Dodirivanje osobe s kojom pričate ili narušavanje njenog privatnog prostora

Postoje ljudi koji ne znaju što je 'privatni prostor'. Približavaju se previše dok razgovaraju s vama, ili još gore, čak vas dodiruju. Neuroznanstvenici su otkrili da oštećenje amigdale, centar za emocije, može biti razlog zašto neki ljudi ne osjećaju nelagodu koju uzrokuju kada narušavaju nečiji privatni prostor. Također, otkriveno je da je veličina privatnog prostora za svakoga različita, a određuje ga mnogo faktora.

5. Uzimanje prtljage i dizanje sa sjedala odmah nakon što avion sleti

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se ljudi mogu tako ponašati. Prije svega, većina ljudi mrzi redove. Osjećaju da će, ako se što prije ustanu, otići što je prije moguće. A, drugo, čak i ljudi koji nisu klaustrofobični ne vole biti u skučenom prostoru.

6. Klikanje olovkom, kuckanje po stolu ili igranje s različitim predmetima

Ljudi često rade ovakve stvari, a da toga i nisu svjesni. Prije nego počnete vikati na njih razmislite da oni to možda radi jer se jedino tako mogu opustiti. Možda pate od poremećaja u kojem ljudi nekontrolirano ponavljaju radnje ili se igraju s malim predmetima nesvjesno.

Foto: Dreamstime

7. Gledanje u nečiji telefon

Postoji čak i pojam za ovaj fenomen, a zove se 'surfanje preko ramena'. 97% ljudi gleda u nečiji telefon, ali vrlo malo ljudi to radi namjerno ili sa zlobnom namjerom. Naravno, da nije pristojno ni ugodno kada netko čita vaše poruke, ali trebali biste znati da većina ljudi to ne radi namjerno. Ponekad to rade jer im je jednostavno dosadno.

8. Sporo hodanje

Ako živite ili radite u gradu prepunom ljudi, vjerojatno ste barem koji puta pokazali bijes prema ljudima koji ispred vas hodaju presporo.Ta ljutnja je toliko česta da čak i ima naziv u akademskoj zajednici - bijes s pločnika.

Također, ljudi često misle da spori šetači krše nepisana pravila hodanja, kao da postoji definirana brzina za normalan hod. U stvarnosti, svi hodaju različitim brzinama, ovisno o fizičkim uvjetima i tome kako se osoba osjeća. Sljedeći put kad se naljutite na sporog šetača, razmislite o ovoj tvrdnji: Za Usaina Bolta vi ste najsporiji šetač.

Foto: 24sata.hr

9. Pucketanje zglobovima na prstima

Prije se mislilo da se može dobiti artritis zbog pucanja zglobova. Međutim, sada je sigurno da je ova aktivnost bezopasna. Fizički terapeut iz New Yorka, Scott Weiss je rekao da je želja za istezanjem/pucketanjem zglobova jednako prirodna kao i kada se ujutro ili nakon dugog radnog dana želite istegnuti. Na taj se način smanjuje pritisak u zglobovima i osjećate se opuštenije. Ali, možda je bolje da to radite kada ste sami.

10. Nanošenje previše parfema

Vjerojatno ste takve ljude sreli u javnom prijevozu ili na poslu. Može vam se činiti kao da su cijelu bočicu parfema stavili na sebe. Čak i malo više parfema kod nekih ljudi može izazvati glavobolju ili čak alergijsku reakciju. Ako odlučite kritizirati nekoga tko koristi previše parfema, budite oprezni jer su znanstvenici iz Izraela došli su do zaključka da ljudi koriste previše parfema kada su u depresiji, prenosi Bright Side.

