10 odličnih seks poza u kojima će ona najlakše doći do vrhunca

Već i ptice na grani znaju da ženama nije tako jednostavno doći do orgazma kao muškarcima pa treba iskoristiti sve trikove kako bi užitak bio jednak. Donosimo poze u kojima ona lakše dolazi do vrhunca

<p>Mnogi bi zbog pornografije mogli misliti da trebate biti obdareni 'poput konja' i udarati kao bušilica kako bi zadovoljili ženu, ali to je daleko od istine. Mnogo onoga na što se želite usredotočiti je vani, klitoris, i unutar prvih nekoliko centimetara vaginalnog kanala, objašnjava dr. Ian Kerner, seksualni terapeut i autor knjige 'She Comes First'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Prva trećina vaginalnog kanala pruža najveći užitak ženi jer je isprepletena strukturama klitorisa pa je izmjena plitke i duboke penetracije ključna za postizanje što većeg užitka kod žene - kaže Kerner. </p><p>To znači da bi idealni seksualni položaj bio onaj u kojem muškarac može ženi stimulirati klitoris, imati pristup bradavicama, a uz to može i duboko penetrirati, piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19523926/4-sex-positions-that-guarantee-her-orgasm/" target="_blank">Men's Health</a>.</p><p>- Čak i to što se zanimate kako da joj olakšate orgazam će učiniti veliku razliku u njezinoj uzbuđenosti i užitku. To što pokazujete da vam je stalo je jako uzbuđujuće - objašnjava dr. Jen Landa, autorica knjige 'The Sex Drive Solution for Women'. </p><p>Ovo je 10 poza koje će pomoći vašoj partnerici da lakše dođe do orgazma:</p><h2>1. Sve na dohvat ruke</h2><p>Kleknite i zajašite lijevu nogu partnerice dok ona leži na lijevom boku. Ona desnu nogu treba savinuti u koljenu te ju staviti oko desne strane partnerovog struka. </p><p>- S vašom partnericom na boku, udarat ćete u G-točku na vrlo jedinstven način, a u isto vrijeme imat ćete pristup klitorisu - objasnio je Kerner.</p><h2>2. Ustanite i isporučite</h2><p>Neka vaša partnerica legne na leđa uz rub kreveta. Vi joj tada stojećki pristupite i primite ju za gležnjeve te krenite u akciju. Možda ćete trebati početi sporijim ritmom jer bi dublja penetraciju u početku mogla biti bolna.</p><p>Osim da partnericu primite za gležnjeve, ona može noge staviti na vaša ramena ili prsa.</p><h2>3. Žlica</h2><p>U ovoj popularnoj pozi oba partnera leže na boku okrenuti u istom smjeru tako da je muškarac iza žene. Za lakši pristup žena treba savinuti koljena te stražnjicu privući partneru. Dok se namještate, istražite kakve sve senzacije pružaju različiti kutovi penetracije.</p><p>Dok ste u ovoj pozi relativno lagano možete maziti grudi partnerice, a ovisno o kutu, imat ćete veći ili manji pristup klitorisu.</p><p>Ova poza omogućava duboku penetraciju i mnogo tjelesnog kontakta.</p><h2>4. Noge na ramenima</h2><p>Dok žena leži na leđima, stavite njezine noge na svoja ramena, tako da ona bude pod kutom od oko 90°. Ova poza omogućuje duboku penetraciju, a možete se poigrati i s različitim kutovima penetracije za različite osjete. Naime, čak i mala promjena u nagibu može značiti da udarate baš u G-točku ili sasvim promašujete.</p><h2>5. Kaubojka</h2><p>Klasična poza u kojoj žena sjedi na muškarcu koji leži, okrenuta prema njemu. Ova poza ima mnogo varijacija, a to samo znači da pred sobom imate dosta 'vježbanja' dok ne shvatite što vašoj partnerici najbolje odgovara. Ona, recimo, može biti na koljenima, ali isto tako može podići koljena i čučati, može se nagnuti unatrag ili sa strane...</p><h2>6. Joga poza</h2><p>Ona leži na svojim leđima dok su joj noge u zraku lagano raširene i savijene u koljenima. Dok tako leži, žena se drži za stopala, a partner klekne i pridržava joj noge dok penetrira.</p><p>Ako vam se partnerica bavi jogom, bit će zahvalna što ste jednu od joga poza uveli u spavaću sobu. Ova poza dopušta duboku penetraciju dok omogućava pristup klitorisu i grudima.</p><h2>7. Klanjanje</h2><p>Ona sjedi na svojim gležnjevima i naginje se prema naprijed, tako da su joj ruke ispružene prema naprijed, a leđa sasvim ravna. Muškarac tada prilazi straga.</p><p>Ovo je još jedna poza iz joge, a dobra je jer izdužuje mišiće leđa i opušta ih. </p><p>S obzirom da je ova poza tako opuštajuća za ženu, to znači da će lakše postići orgazam.</p><h2>8. Zmaj koji stoji</h2><p>U ovoj pozi žena kleči uz rub kreveta, a muškarac joj stojećki prilazi straga.</p><p>Žena neka stavi noge između partnerovih kako bi mogla stiskati bedra te tako tako pojačavati trenje tijekom penetracije.</p><p>Ova poza je idealna za stimulaciju G-točke.</p><h2>9. Sendvič</h2><p>Ona leži na trbuhu, s lagano savinutim koljenima i lagano podignutim kukovima. Za veću udobnost žena može staviti jastuk ispod kukova. Muškarac tada ženi prilazi straga i pridržava se rukama kako ne bi cijelom težinom legao na ženu.</p><p>Ovo je odlična poza za duboku penetraciju i stimulaciju G-točke.</p><h2>10. Dvostruki užitak</h2><p>Neka muškarac legne na leđa i lagano raširi noge. Jednu nogu neka podigne u koljenu, a drugu neka ispruži sa strane. Žena tada sjeda na muškarca tako da mu je okrenuta leđima te se namješta tako da se može klitorisom trljati o njegovo podignuto bedro dok sjeda na njega.</p>