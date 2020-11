Vodič kroz seksi razgovore: Top izjave probudit će želju u trenu

Ponekad je dobro biti direktan, a ponekad je lijepo promijeniti taktiku i indirektno partneru dati do znanja da ste ga se 'zaželjeli'. S ovih deset izjava poslat ćete jasnu poruku...

<p>Ako se zbog sklopa okolnosti niste vidjeli neko vrijeme, ovakva rečenica podsjetnik je na ono što dijelite, ali i na onu nježnu i ženstvenu stranu u vama koja otvoreno pokazuje svoju ljubav. Muškarcu koji voli svoju partnericu ova će rečenica biti nedvojbeno seksi.</p><h2>"Stalno razmišljam o onome kad si ti..."</h2><p>Prisjećanje na neku konkretnu scenu s njim koja vam se usjekla u pamćenje djeluje na nekoliko razina. Prvenstveno, otkriva da ga smatrate odličnim ljubavnikom, što godi egu. Osim toga, otkriva da ste uzbuđeni, a takva vrsta direktnosti vrlo je poželjna s vremena na vrijeme.</p><h2>"Večeras si ti na redu"</h2><p>Davanje i primanje sastavni su dio svakog stabilnog i ravnopravnog odnosa, a svatko ponekad poželi da mu se ugađa. Takvo tetošenje u seksualnom smislu za većinu je muškaraca na vrhu seksualnih želja, piše Redbook. </p><h2>"Imam iznenađenje za tebe kod kuće"</h2><p>Od dječje dobi ljudi su naučeni na riječ "iznenađenje" reagirati s pozitivnim iščekivanjem. Tom ćete porukom pokrenuti seksualne misli u njegovom mozgu i predigru započeti satima prije nego što ćete se vidjeti, savjetuje seksualni terapeut Ian Kerner.</p><h2>"Nisam li seksi u ovome?"</h2><p>Ovakvu je rečenicu ipak najbolje zapakirati u slikovnu poruku. Samopouzdanje je općenito jedna od najprivlačnijih osobina u odnosima, a to što sami znate da ste seksi nedvojbeno će i u njemu probuditi želju da vam pokaže kako djelujete na njega.</p><h2>"Trebam te"</h2><p>Želja i potrebna osnovni su ljudski nagoni koji u ljubavnim odnosima tvore bliskost i povezanost. Ovakvom izjavom dajete do znanja koliko vam znači u emotivnom smislu, a što je više emocija - seks će biti strastveniji.</p><h2>"Uzmi sa sobom i bocu vina"</h2><p>Ovakva poruka jasno daje do znanja da vam je večeras stalo do uživanja. Hrana i piće često se povezuje s dobrim seksom, a vino je poznati afrodizijak. Tako će čitav dan moći razmišljati o hedonističkim užicima kod kuće.</p><h2>"Upucavao mi se ...."</h2><p>Iako se nije dobro prečesto igrati s ovakvim izjavama, osobito ako niste posve sigurni u stabilnost vašeg odnosa, povremena injekcija ljubomore može napraviti čuda za libido muškarca. Činjenica da ste poželjni, ali i naznaka moguće konkurencije lako će rasplamsati strasti.</p><h2>"Hvala ti"</h2><p>Malo zahvalnosti, bilo da je riječ o tome što je nešto popravio kod kuće, uskočio u pomoć ili naprosto napravio nešto što nije trebalo, jasno će mu dati do znanja da ga cijenite. Osim toga, to će partnera podsjetiti da ste tim - u spavaćoj sobi (u kojoj možete demonstrirati zahvalnost), ali i izvan nje.</p><h2>"Odlično si mirisao jutros"</h2><p>Zvuči i previše jednostavno, no ipak pali. Ovakvom izjavom partneru dajete do znanja da ga primjećujete i želite, a ne postoji bolji afrodizijaka od toga.</p>