Neovisno o njihovoj veličini, svi se penisi dijele u četiri skupine

Nema boljeg ili goreg u ovoj podjeli, već se razlika u građi muških genitalija temelji prvenstveno na njihovom izgledu, a ne njihovoj funkcionalnosti. U 4 tipa spada 'velika glava', 'zakrivljeni', 'zaobljeni'...

<p>I dok se vječito vode polemike oko savršene duljine muškog penisa te je li bitnija dužina ili tehnika, rijetko se razgovara o izgledu muških genitalija, smatra dr. David Shusterman, urološki kirurg iz New Yorka. On je sve penise podijelio u četiri različite kategorije, neovisno o njihovoj veličini ili funkcionalnosti, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/juliegerstein/there-are-four-types-of-penises-in-the-world-apparently?utm_term=.rkaP7edyO#.hqkwGXynL">BuzzFeed. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li čuli za ljetni penis?</strong></p><h2>1. Velika glava</h2><p>Kod nekih penisa, a dr. Shusterman ističe kako se to u prosjeku odnosi na oko 20 posto muškaraca čije je genitalije vidio, glava penisa čini se veća i deblja nego ostatak uda.</p><h2>2. Mala glava</h2><p>Iako je ovo slučaj kod znatno manjeg postotka muških pacijenata, njihovo je spolovilo specifično po tome što je glavić zapravo manji od samog tijela penisa, pa ud djeluje "šiljato".</p><h2>3. Zaobljeni</h2><p>Neki muškarci - između 10 i 20 posto njih, imaju lagano zaobljen penis prema gore.</p><p>- Postoji suspenzijski ligament koji pridržava penis uz zdjelicu, koji je kod nekih izraženiji te razlog zbog kojeg je ud usmjeren malo prema "sjeveru", a ta zakrivljenost u ovom slučaju iznosi od pet do deset stupnjeva - kaže Shusterman.</p><h2>4. Zakrivljeni</h2><p>Ovaj penis nalikuje onom zaobljenom, no zakrivljenost je znatno veća i uočljivija te iznosi od 30 do 60 posto.</p><p>- U ovom slučaju najčešće se radi o Peyronijevoj bolesti. Ona je uzrokovana razvojem vlaknastog tkiva unutar penisa koja uzrokuje njegovu zakrivljenost i bolne erekcije - objašnjava dr. Shusterman. </p><p>Bolest može nastati kao rezultat ozljeda krvnih žila u udu, npr. tijekom seksa, sportske aktivnosti ili neke vrste nesreće. tada se pod kožom penisa može osjećati kvržica ili zadebljano tkivo, a najčešće se liječi medikamentima te operacijom koja smanjuje zakrivljenost i vraća funkciju.</p>