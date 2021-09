1. Pretvarate se da ste netko tko niste

- Bilo koja vrsta pretvaranja znači da su odnosi već u startu osuđeni na propast. Uostalom, kako možete razviti prave osjećaje prema nekome ako niste sigurni sviđate li se toj osobi onakvi kakvi zapravo jeste, jer ne možete glumiti dovijeka - kaže stručnjak za odnose Neil Wilkie.

- Kao što je rekao Mark Twain, ako govorite istinu, ne morate pamtiti što ste rekli. Budite ponosni na to tko ste i i što ste, i tek tada ćete pronaći pravog partnera za sebe, nekoga tko će vas voljeti upravo ovakvima kakvi jeste - dodao je.

2. Tražite nekog savršenog

- Svi sanjamo o tome da upoznamo savršenog partnera, nekog na kome će nam zavidjeti svi prijatelji i poznanici. Lijepo je sanjati, ali stvarnost je uglavnom daleko od savršenog. Želite li nekoga zbog savršenog izgleda imajte na umu da su potrebni sati za stvaranje tog izgleda ili osoba koja je naizgled savršena ima vrlo izražen ego - napomenuo je ovaj stručnjak.

Također, ne priželjkujte da su prijatelji i ostali ljudi ljubomorni na vas, to nikad nikome nije donijelo ništa dobro. Osim toga, pravi prijatelji vam nikad neće biti zavidni već sretni što ste pronašli nekoga za sebe.

- Pametnije je tražiti nekoga tko će vas voljeti i s kim možete imati ispunjen, trajan odnos, prepun ljubavi. Tražite nekoga tko je lijep i iznutra. Nekoga tko će voljeti i vaše nesavršenosti - dodao je Wilkie.

3. Imate nerealna očekivanja

Jeste li napravili dugačak popis osobina koje 'taj netko' mora imati? Bez obzira radi li se o zelenoj boji očiju, određenom znaku horoskopa ili dugim nogama, takve strogo definirane želje će vas udaljiti od ljudi koji imaju potencijala da vas doista usreće.

- Cijeli život je kompromis. Usredotočite se na ono što vam je zaista važno, na vrijednosti koje su važne za sretan život. Nekoliko centimetara tu i tamo ili druga boja očiju sigurno neće igrati neku ulogu u tome kako se osjećate u vezi. Stoga, pažnju usmjerite na bitne stvari, a ne površne - pojasnio je.

4. Poigravate se s emocijama drugih ljudi

Ne samo da time prizivate lošu karmu, jer sve se u životu vrati, time tratite i svoje i tuđe vrijeme. A ono najgore, nekoga možete jako povrijediti. Imajte na umu da tu osobu ne poznajete, ne znate je li možda prošla pakao u životu i da joj to vaše poigravanje osjećajima samo može biti kap koja će preliti čašu.

- Nije pošteno gaziti tuđe osjećaje i poigravati se njima. Ako ste na stranicu za upoznavanje došli samo da bi se igrali, nemojte. Ispucajte se negdje drugdje - kaže Wilkie.

Također, budite oprezni i s emocijama ljudi s kojima ste uspostavili kontakt no shvatili ste da vam ne odgovaraju. Recite im to nježno, obzirno i iskreno.

- Ponašajte se uvijek prema drugima onako kako biste željeli da se drugi ponašaju prema vama - naglasio je.

5. Očekujete trenutne rezultate

Nemojte se obeshrabriti ako odmah ne budete preplavljeni porukama ili ne kliknete s nekime. Očekujete li od stranica za upoznavanje da brzo riješe vaš problem usamljenosti, mogli bi se jako razočarati - tu nema pravila.

Budite strpljivi jer to je vrlina koja se pokazala korisnom u mnogo životnih situacija.

- Morate imati realnija očekivanja i shvatiti kako za te stvari ipak treba vremena. No ukoliko nakon godinu dana i dalje sjedite pred ekranom i tražite bezuspješno partnera, nitko vam ne šalje niti odgovara na poruke, onda ste ili na pogrešnoj web stranici ili vaš profil nije napravljen kako treba. Moguće je i da vam je raspon točaka podudarnosti preuzak pa poradite na tome - savjetuje ovaj stručnjak.

- Budite strpljivi, uporni i redovito fino prilagođavajte svoj profil i tražite što idealniju podudarnost s drugim članovima, i netko će već naići - dodao je.

6. Skloni ste prelako odustati

Nemojte odmah odustati ako naiđete na ponekog 'bisera' tamo, ljudi ima svakakvih posvuda pa tako i na stranicama za upoznavanje.

- Gledajte na to kao na putovanje na kojem imate priliku upoznati neke nove ljude i voditi zanimljive razgovore. Tko zna što se iz svega toga može izroditi. Neka vas poneko neugodno iskustvo ne obeshrabri na tom putu - kaže stručnjak.

7. Ne odgovarate na poruke

- To je zbilja nepristojno i bezobzirno. Zamislite kako biste se vi osjećali da ste vidjeli profil nekoga tko vam se učinio idealnim i pošaljete mu poruku, a on vam jednostavno ne odgovori, ignorira vas? Koliko ste puta otišli na svoj profil puni nade pa se razočarali što nema poruka, zapitajte se to - savjetuje Wilkie.

- Ako odgovor mora biti negativan, napišite to brzo, nježno i jasno. Nemojte biti nepristojni, ali ako možete dati povratnu informaciju koja će im pomoći na njihovom putu, napravite to. Također, ako se netko potrudio naći se s vama oči u oči i dogovoriti lijep restoran, ne ostavljajte ga u nedoumici. Zahvalite i recite kako smatrate da nije prava osoba za vas - dodao je.

8. Sve shvaćate previše ozbiljno

Izlasci bi trebali biti zabavni, a ne naporni. Ukoliko se osjećate iscrpljeno od svega i malodušni, napravite pauzu od traženja partnera i napunite baterije drugim aktivnostima. Potom se vratite osvježeni, tako ćete lakše pronaći nekoga.

- Potrudite se prema online druženjima odnositi s lakoćom i osjećajem za zabavu. Nema potrebe sve to shvaćati previše ozbiljno, tako se samo kočite - savjetuje stručnjak.

9. Gledate na to kao na cilj, a ne kao na putovanje

- Želite upoznati gospodina Savršenog ili gospođu Savršenu, vjenčati se u ružičastom dvorcu i imati savršen bračni život. Želite to sada, a u najgorem slučaju sutra. No, to ne ide tako. Shvatite sve to kao fascinantno i zabavno putovanje na kojem ćete naučiti puno o sebi, o drugim ljudima i o svijetu odnosa - kaže Wilkie.

- Izdvojite vrijeme za sebe i uživajte u samom putovanju. Opustite se - dodao je.

10. Ne znate što zapravo želite

To je velik problem, jer ako ne poznajete sebe i ne znate što u životu želite, teško ćete pronaći adekvatnog partnera za sebe. Veće su šanse da ćete nailaziti na pogrešne ljude i često se razočarati jer vas odnos neće ispunjavati.

- Zamislite to ovako, ako znate što zaista želite u životu, veća je vjerojatnost da ćete to i dobiti. Odvojite vrijeme za razmišljanje o tome kakav život priželjkujete za sebe. Kad to shvatite, provjerite mogu li to drugi ljudi zaključiti iz vašeg profila te potražite ljude koji žele nešto slično - kaže ovaj stručnjak, a prenosi Mirror.