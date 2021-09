Kada je ljubav u pitanju teško je biti mudar, pametan i pronaći prave odgovore. Nekada zbog straha od ljubavi otjeramo nekoga s kim zapravo želimo biti. Rješenje se može pronaći u horoskopu, a svaki horoskopski znak ima svoj razloga zašto dolazi do takvih stvari.

Ovan

Ovaj horoskopski znak plaši se posvećenosti i nemira. On se može odmah zaljubiti i uživa u tom procesu. Voli iskušavati nove stvari i biti izvan kontrole zbog zaljubljenosti i tog osjećaja. Ali kada se situacija smiri i kada stvari postaju ozbiljne, normalne i uobičajene, Ovan postaje nemiran i nervozan. On više voli juriti za iskustvom i uzbuđenjem, a kad to prođe on ne zna kako da se ponaša.

Bik

U većini slučajeva oni su strastveni partneri koji ne rade greške. Oni vole vatreno i duboko i to je njihova najbolja odlika. Na mnogo načina, Bikovi su idealni partneri – nježni, posvećeni, nesebični, topli i puni ljubavi. No ako partner učini grešku oni će teško oprostiti i postati će hladni i odbojni.

Blizanci

Oni nisu sigurni u potpunosti što žele - od ljubavi, ali i od života pa time plaše drugog partnera. Zbog toga često prebacuju odgovornost na partnera i očekuju da on odluči umjesto njih. Očekuju od partnera da oni otkriju što je njima važno.

Partnera ne shvaćaju kao podršku već postaju ovisni o njima i oslobađaju se odgovornosti. No ono najgore je da ipak postoje nezadovoljstva s njihovim odlukama.

Rak

Pokušavate nametnuti partneru kako se treba osjećati. Tvoj jak osjećaj i intuicija, dar su u mnogim situacijama, ali u ljubavnoj vezi mogu biti veliki izazov. Prečesto govorite partneru kako se treba osjećati umjesto da ga poslušate i pitate kako se osjeća. Zaboravljate da on ima vlastite doživljaje i osjećaje.

Lav

Pokušavate kontrolirati stvari koje se ne mogu kontrolirati što plaši partnera. Uvijek mislite da možete stvoriti nešto lijepo iz ničega ili nečeg loše, i uvijek mislite da možete sve kontrolirati. Lavovi se u vezi jako trude, čak i pretjerano, ne dajući prostora partneru. Partner misli kako od vas ne može disati jer ga vi ne puštate na miru i želite sve kontrolirati.

Djevica

Prvo preplašite sebe, a onda svojim strahovima i sumnjama udaljavate od sebe partnera. Čim se počnete osjećati sretno uplašite se. Tada, vi pronalazite milijun razloga koji mogu ukazivati zašto bi vaša veza mogla propasti. Koliko god vaš partner bio pun razumijevanja i podrške imat će mnogo problema da izađe na kraj s vašom pretjeranom zabrinutošću.

Vaga

Vage su pretjerano popularne, imaju mnogo prijatelja i obožavatelja. Vaš partner će se vrlo vjerojatno u nekim situacijama osjećati nesigurno i ugroženo, posebice kada se suočite s drugim ljudima kojima dajete pažnju. Njemu će to sve izgledati kao da se mora boriti za mjesto u vašem životu.

Škorpion

Oni su sposobni sabotirati vlastitu sreću, a time plaše partnera. Trebati će im dosta vremena da povjeruju da s nekim zaista može biti sretan i da to zaslužuje.

Umjesto da dozvole sebi da uživaju, da se predaju emocijama i žive u trenutku oni nekako uvijek završe u paklu ljubomore i posesivnosti, sumnje i nepovjerenja i stalne brige o tome hoće li veza potrajati.

Strijelac

U vezi oni su u potpunosti pasivni. Time i tjeraju partnera od sebe. Optimizam i bezbrižnost su njihove najbolje osobine, ali kada je emotivni odnos u pitanju, oni ne shvaćaju kako biti emotivni. Partner se u takvoj vezi osjeća kao da je sam i zato se odlučuje na odlazak.

Jarac

Oni vrlo često pretpostavljaju da će se dogoditi nešto loše. Jarci su realni i žele biti spremni na svaku situaciju ali isto tako u vezu unose pesimističku atmosferu, koja ubija radost i opuštenost.

Jarčeve najbolje osobine su usredotočenost na cilj, organizacija i perfekcija, ali u vezi, te osobine mogu biti ekstremno toksične.

Vodenjak

Vodenjaci su velikodušne i nesebične osobe, ali kada je u pitanju partner onda se priča mijenja. U takvom odnosu oni bježe od prisnosti i nastoje se sačuvati od patetike i sentimentalnosti. Boje se otvoriti i prepustiti osjećajima. Time povrjeđuju i sebe i partnera koji će vas vrlo vjerojatno optužiti da ste sebični, piše Atma.