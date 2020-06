A post shared by Jordan B. Peterson (@jordan.b.peterson) on May 5, 2020 at 7:37am PDT

<p>'Pospremi najprije svoju sobu' ili 'Govori istinu', samo su neki od poznatih savjeta koje <strong>Jordan Peterson</strong>, profesor kliničke psihologije sa Sveučilišta u Torontu, govori ljudima tijekom svojih predavanja.</p><p>Kao psihoterapeut radi više od 20 godina i jako ga, kaže, čude mlađe generacije kojima su temeljne ljudske vrijednosti često poljuljane. Mladima, ali i svim drugima, savjetuje da preuzmu kontrolu nad svojim životima i budu iskreni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Trikovi kako si poboljšati raspoloženje:</p><p>Ovo je njegovih 10 pravila za sretniji život:</p><h2>1. Držite se uspravno</h2><p>Ljudi koji stoje uspravno zabačenih ramena proizvode više serotonina, poznatog i kao hormon sreće. Taj hormon utječe na odlučnost i dosljednost na putu prema zacrtanim ciljevima.</p><h2>2. Brinite o sebi</h2><p>Njegov savjet je - ponašajte se prema sebi samima kao prema osobi do koje vam je stalo. Mi smo ti koji najbolje poznajemo vlastite mane i pogreške koje smo napravili, no neki ljudi zbog toga podsvjesno o sebi razmišljaju loše i zanemaruju se. Peterson se u knjizi prisjetio pojedinaca koji će prije ljubimcu kupiti lijek nego sebi.</p><p>Također, važno pravilo za život je i - ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Obveza svakog čovjeka je raditi na poboljšanju samoga sebe.</p><h2>3. Družite se s pravim ljudima</h2><p>Tu govori o važnosti ostvarivanja prijateljskih odnosa sa ljudima koji nam žele dobro u životu. Pravi prijatelj će nas poticati u napretku, podržavati i pomoći nam da lakše dođemo do cilja. </p><p>Bilo bi dobro izbjegavati one koji potiču poroke i ostalo samodestruktivno ponašanje jer su to pojedinci koji nisu uspješni u životu i nije ih briga, a druženjem s njima samo ćete tonuti sve dublje u ponor nesretnog života.</p><p>Zapamtite, pravi prijatelj će vam željeti sve najbolje.</p><h2>4. Ne uspoređujte se s drugima</h2><p>Uvijek ima i bit će boljih i sposobnijih ljudi od nas, i to je tako. Tijekom života se susrećemo s jako velikim brojem ljudi i pogrešno je stalno se uspoređivati s nekim, to narušava produktivnost i vodi do osjećaja ogorčenosti.</p><p>Bolje je svaki dan upitati samoga sebe: 'Što mogu napraviti danas kako bih postao bolji nego sam bio jučer?'.</p><h2>5. Odgajajte djecu pravilno</h2><p>- Nemoj dopustiti svojoj djeci da rade nešto zbog čega ti se neće sviđati - kaže Peterson i dodaje kako je važno djecu učiti pristojnom ponašanju te ih odgajati tako da pažnju na sebe privlače dobrim, a ne lošim stvarima.</p><p>Takav način odgoja otvorit će djetetu mnoga vrata tijekom života i pozitivno će utjecati na razvoj njegove osobnosti.</p><h2>6. 'Sredi sebe pa tek onda krivi svijet'</h2><p>Prebacivanje vlastite krivnje na kolektivnu krivnju društva ne donosi nikakvo dobro u život već je dobar temelj za stvaranje nezadovoljstva i ozlojeđenosti prema svijetu. S druge strane, takav način razmišljanja sabotira naš osobni napredak, a to je šteta.</p><p>Važno je da svako sam sebi napravi dobre temelje za život, a ne da to očekuje od nekog drugog.</p><h2>7. Tražite dubinu i značaj</h2><p>Važno je težiti nekim stvarima koje ne moraju biti nužno materijalne prirode. Peterson se ne slaže s onima koji kažu kako je svrha života biti sretan, već treba tragati za dubinom i smislom.</p><p>- Na primjer, vesela glazba koju čujete dok čekate na telefonu nikako ne može biti bolja od tragične Beethovenove sonate. Tražite dubinu i značaj, a ne tek puku površnu sreću - objasnio je.</p><h2>8. Budite iskreni</h2><p>Želite li biti bolji, uvijek govorite istinu, ili barem ne lažite. Iskreni ljudi se osjećaju puno bolje i stabilnije, dok laž čovjeka čini sve slabijim.</p><h2>9. Ne mislite da ste najpametniji</h2><p>Uvijek je važno imati na umu da čovjek koji stoji preko puta nas možda zna neke stvari koje mi ne znamo. Peterson kaže kako najbolja odlika svakog intelektualca nije sveobuhvatno obrazovanje, već konstantna želja da se nešto nauči. Svako bi si trebao postaviti pitanje: 'Želiš li biti u pravu ili naučiti nešto novo?'.</p><p>Izuzetno je važno slušati druge dok govore, a ne samo u niskom startu čekati trenutak da progovorite o svojem stavu o nečemu. Konstruktivna kritika je dobra i treba joj se radovati.</p><h2>10. Pomilujte psa ili mačku na cesti</h2><p>- Kada vidite priliku za ugodnu interakciju s nekim, iskoristite to - pojašnjava Peterson aludirajući na dobrobit iskorištavanja pozitivnih trenutaka na koje nailazimo dok se hrvamo sa životnim problemima.</p><p>Na primjer, kada pomazite, onako usput, mačku na cesti, odmah ćete se osjećati malo bolje, a tako će biti i toj životinji.</p><p>Velike probleme nije dobro rješavati odjednom na način da pokušavate pronaći savršeno rješenje, jer to ne pomaže već usporava cijeli proces - teški problemi se rješavaju u malim koracima, prenosi <a href="https://atma.hr/sredi-svoju-kucu-prije-nego-pocnes-kritizirati-svijet-12-pravila-za-zivot-najpoznatijeg-klinickog-psihologa/?fbclid=IwAR1SY7hU0Wg0Qo6TcZUsXcGQTLNgg2HHeq55duIDiIbYEUDqHE5X_U_vlLQ " target="_blank">Atma</a>.</p>