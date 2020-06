Michelle Obama: Ostanite s onim muškarcem s kojim nikad nećete posumnjati u samu sebe

Iako se činilo da je tijekom mandata Baracka Obame on bio u središtu pažnje javnosti, istina je da je i Michelle bila svojevrsna zvijezda. Ženama diljem svijeta je pružila nadu u bolji i ravnopravniji svijet

<p>Kad su Michelle Obamu 2009. godine novinari pitali da im ponudi nekoliko savjeta o izlascima, imala je spreman odgovor, prenosi <a href="https://www.yourtango.com/2020334447/jesus-christ-superstar-reimagined-all-women-cast">YourTango.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Barack Obama se obogatio otkad nije više predsjednik</p><p>- Slatko je dobro. No slatko traje vrlo kratko, a onda se postavlja pitanje kakva osoba stoji iza svega. To je savjet koji mogu ponuditi ženama. Ne gledajte kakav mu je bankovni račun ni fizički izgled. Pogledajte u srce. Pogledajte u dušu. Pogledajte kako se ponaša prema svojoj majci i što govori o ženama. Kako se ponaša prema djeci koju ne poznaje. I najvažnije od svega, kako se ponaša prema vama - kazala je Michelle i nastavila da se uvijek trebate dobro osjećati uz čovjeka s kojim izlazite.</p><p>- Nikad se ne biste trebale osjećati loše, nikad ne biste trebale sumnjati u sebe ni ostati u vezi s nekim tko vas potpuno ne usrećuje i ne čini cjelovitom. Ako već jeste u takvoj vezi ili izlazite, savjetujem vam da se ne udate za takvog muškarca - istaknula je.</p><p>Njezine misli slične su mudrim porukama o ljubavi i vezama kakve su slale i njezine prethodnice u Bijeloj kući.</p><h2>Laura Bush</h2><p>- George i ja naučili smo jednu važnu stvar: Što god da nam se dogodi u životu, snaći ćemo se - rekla je.</p><h2>Hillary Clinton</h2><p>- Morate biti iskreni prema sebi. Morate biti u doticaju sa sobom dovoljno da znate što želite, kako želite živjeti i što vam je važno i temeljem toga odlučivati o svemu. Ponekad je to jako teško - pojasnila je Clinton.</p><h2>Nancy Reagan</h2><p>- Život me, među ostalim, naučio da je važno govoriti "Volim te" na načine koji se mogu sačuvati, gledati i čitati kad si usamljen, kad ti je dosadno ili kad nas okolnosti rastave. U svakom slučaju, izjava ljubavi je tajna sretnog braka koji dijelim s Ronnijem. Njegova pisma me i danas dotaknu. To je njegov poklon koji me sustiže kroz godine i desetljeća ljubavi - napisala je Reagan govoreći o svojem suprugu.</p><h2>Betty Ford</h2><p>- U to ulaziš, oboje ulazite, kao 70-30 partnerstvo. To znači da ja dam 70 posto, on da 30 posto, on daje 70 posto, ja dajem 30 posto. Kad prijeđete tu granicu i pokušate zadovoljiti jedno drugo, nema šanse da ne budete sretni - istaknula je Ford.</p><h2>Jackie Kennedy Onassis</h2><p>- U brak prvi put ulaziš zbog ljubavi, drugi zbog novca, a treći zbog društva - poznata je izjava osebujne Jackie.</p><h2>Abigail Adams</h2><p>- Koliko god ženini talenti bili sjajni, ne bi trebala sjati na trošak svog muža - rekla je ona.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="236806" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/src/20091039/236806.jpg" title="REUTERS" width="100%"></x-inline></h2><h2>Još malo mudrosti Michelle Obama</h2><p>- Brak je izbor na koji pristaješ svakog dana. Ne radiš to zato što je lako, nego jer vjeruješ u to. Vjeruješ u drugog čovjeka. I zato je, dame i gospodo, važno vjenčati se s nekim koga poštujete. Važno je vjenčati se s nekim tko vam je ravnopravan i s nekim tko želi pobijediti onoliko koliko vi želite da pobijede. Moj suprug je moj timski igrač. Ako ćemo pobijediti u ovoj igri, on mora biti snažan i mora biti zadovoljan s tim da sam i ja snažna. Ne želim u svojem timu slabog igrača, niti ga želi on. No ponekad prihvaćamo slabosti onog drugog jer nam je tako lakše. Budite oprezni s muškarcem ili ženom koji žele samo ljude s kojima je lagano - zaključila je.</p>