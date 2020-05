10 razloga zašto on još uvijek nije izgovorio bitno 'volim te'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Karantena je ukinuta, vrijeme je za buđenje strasti u prirodi

1. Možda nije još spreman

Volim te - te dvije male riječi mogu u trenu preokrenuti svaki vezu, ali prvi put ih nije lako izgovoriti. Muškarcima to teško pada, pa ako "volim te" ne prelazi preko njihovih usana, to ne treba značiti da vas ne voli već da jednostavno nije spreman to i izgovoriti. Svoje će osjećaje pokazati na drugačiji način sve dok ne osjeti potrebu to i izgovoriti.

2. Ima traume iz prošlosti

Ako je muškarca žena s kojim je prethodno bio u vezi toliko povrijedila da mu je slomila srce, trebat će mu puno vremena da se ohrabri i to isto kaže novoj partnerici. Što se osjeća sigurnije u svoj odnos, to će se i brže otvoriti.

3. Prvi put nije lako

To što muškarac još uvijek nije izgovorio "volim te" ne treba nužno biti loša stvar. Možda to još nikad nikome nije rekao i želi biti siguran da je ona kojoj će to reći doista ona prava. Njemu to toliko znači da će radije pričekati nego omalovažiti značenje ovih riječi.

Foto: Unsplash

4. Strah

Izjaviti nekome ljubav nije nimalo lako zato što time riskiramo da nas netko povrijedi. Ako on još uvijek nije rekao "volim te" moguće je da se boji da njegova partnerica ne misli isto. Ultimativni strah jest da će nam netko umjesto istim riječima odgovoriti s "u redu" ili "hvala".

5. Čeka pravi trenutak

On svojoj partnerici želi poručiti koliko je voli, ali čeka savršen trenutak. Njemu je tajming najvažniji jer ne želi umanjiti jačinu tih riječi. Želi da taj trenutak bude poseban, odnosno da ga i partnerica zapamti, piše Shine Yahoo.

Foto: Unsplash

6. Možda je prerano

Osim straha da mu partnerica neće uzvratiti ljubav, muškarac se boji da "volim te" ne izgovori prerano. Iako njegovo srce svom snagom to misli, njegov razum mu ne dopušta da isto i kaže. Time se štiti da ga ne povrijede.

7. Izlaže se ranjivosti

Iskazivanjem ljubavi partneri pokazuju da su u potpunosti otvoreni, a samim time i ranjivi. Zbog toga se muškarci ponekad boje te dvije riječi izgovoriti naglas. Strah ih je da će time partnerica postati glavna u vezi i imati nešto čime ih drži u šaci.

Foto: Unsplash

8. Nekima treba duže za ljubav

Nekome treba malo vremena da se zaljubi i prepusti, dok su drugi oprezniji. Upravo zbog ovog drugog razloga muškarac može izbjegavati velike izjave ljubavi. On se boji obaveza i ne želi ozbiljnu vezu.

9. Ne želi to reći prvi

Iako zna da voli partnericu, on neće to prvi izgovoriti. Pričekat će da to njegova bolja polovica kaže jer će tako znati da i jedno i drugo misle isto. Time ne riskira da će ga povrijediti, barem ne na početku.

Foto: Dreamstime

10. Možda to jednostavno ne osjeća

Ako se veza čini kao da napreduje, a on i dalje ne govori "volim te", možda to jednostavno i ne misli. Moguće je da vezu vidi samo kao dobar provod i ništa više.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Karantena je ukinuta, vrijeme je za buđenje strasti u prirodi

