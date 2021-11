Uobičajeno je doživjeti plime i oseke u spavaćoj sobi - osobito u dugotrajnoj vezi ili braku. Kako se ljudski seksualni nagon i tijela mijenjaju s vremenom, ponekad se dogodi da se s godinama smanji i seksualni poriv te da seks više nije ono što je nekad bio. Ne postoji 'ispravna' ili 'normalna' količina seksa jer je svaki par drugačiji. Ipak, nedostatak ili naglo smanjenje seksa u vezi može biti razlog za zabrinutost ako želite intimnost s partnerom, ali iz nekog razloga je nemate.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks ljudi s invaliditetom

Zatišje u spavaćoj sobi može trajati od nekoliko dana do godina, a za neke to može rezultirati 'mrtvom spavaćom sobom' ili brakom bez seksa. Često se tad partneri osjećaju više kao cimeri nego supružnici jer se čini kao da je 'nestalo iskre' ili da više nisu seksualno kompatibilni. Ali brak bez seksa ne znači nužno da je vaša veza gotova, da s vama nešto nije u redu ili da više niste kompatibilni.

Ako želite reanimirati svoj seksualni život sa supružnikom, postoji nekoliko stvari koje možete napraviti ‍

1. Priznajte da postoji problem ‍

Ako su prošle godine otkako ste zadnji put imali fizički kontakt, može biti jako teško započeti razgovor o tome. Dugoročno gledano, otvoreno i iskreno priznanje problema oba partnera važno je za cjelokupno zdravlje i sreću veze i vas osobno.

2. Nemojte pripisivati ​​krivnju‍

Za početak razgovora, psihoterapeutkinja Sarah Kaufman iz Cobb Psychotherapy kaže da 'pristupite situaciji otvorenog uma, znatiželjno i bez osuđivanja'. Crow predlaže da se razgovor pokrene 'počevši s 'ja' izjavama kao što su: 'Trebam više naklonosti i seksualne intimnosti'.'

Tijekom razgovora, Crow kaže da je važno ne 'optužiti partnera ili postavljati pitanja sa 'zašto...?' Ako pitate zašto vaš partner ne želi više seksa, to ga stavlja u obrambeni stav i osjeća potrebu da opravdaju svoju razinu želje.'

- Ne uspoređujte ​​svoju seksualnu želju s partnerovom. Koristite izjave poput: 'Čini se da imamo različite potrebe kada je u pitanju seks' umjesto da govorite stvari poput 'Ti nemaš toliku želju za seksom kao ja' - objašnjava.

Izjave poput ovih mogu potaknuti partnera da se osjeća kao da je kriv za nedostatak seksa u vezi. Iako može biti teško kada partneri imaju neusklađen libido, niti jedna osoba nema 'pravi' libido i nijedan od njih nije 'problem'. ‍

3. Odredite kad je nestalno seksa

Shani Hart, seksualni edukator u Hart's Desires, kaže za O.school: 'Kad čujem od svojih klijenata da su u vezi bez seksa, prvo što pitam je 'Kad je to počelo?'

- Prema onome što sam dosad čula, kod većine parova ne nestane seks odjednom. Često stresni događaj poput novog posla, poroda, gubitka člana obitelji, psihičkim ili fizičkim zdravstvenim problemima, novim lijekovima i slično može dramatično utjecati na seksualnu želju osobe - rekla je.

Razumijevanje postoji li temeljni stresor može vam pomoći pronaći načine kako se nositi s tim stresorom i identificirati potrebne promjene.‍

4. Dođite do korijena problema ‍

- Ponekad je fokusiranje na učestalost seksa skretanje pažnje s onoga što se stvarno događa u vezi. Neki bi se parovi radije svađali zbog nedostatka seksa nego se istinski pitali jesu li kompatibilni ili sretni - kaže Crow.

Popraviti odnos na temeljnoj razini - bilo da postoji ogorčenost, ljutnja, krivnja, tuga ili frustracija zbog nekog dubljeg problema - ključno je prije pokušaja ponovnog uspostavljanja zdravog seksualnog života s partnerom. To je zato što nedostatak seksa može biti simptom tog problema.

Razmislite o tome da posjetite terapeuta pojedinačno ili kao par kako biste shvatili koji bi ti temeljni problemi mogli biti i kako ih popraviti. Također može biti korisno istražiti resurse, knjige, forume i zajednice s informacijama o tome kako ojačati brak.

5. Razmislite jeste li vi i vaš partner uživali u seksu u prošlosti ‍

Ponekad ne želimo seks jer seks koji smo imali nije bio dobar te se zbog toga osjećamo tjeskobno ili u potpunosti izbjegavamo seks.

Razumijevanje u čemu stvarno uživate može zahtijevati neko istraživanje. Carmel Jones, stručnjakinja za seks i odnose u The Big Flingu predlaže da sjednete i razmislite 'o tome što želite od svog seksualnog života'. Ona također predlaže masturbiranje 'kako biste upoznali svoje tijelo na dubljoj razini'.

Razmislite o stvarima koje su u prošlosti bile seksualno povezane s vašim partnerom. Također može biti korisno otvoriti raspravu o seksualnim fantazijama. To vam može pomoći da upoznate vrste stvari u kojima vaš partner uživa i također vam dati priliku da podijelite stvari koje vam se sviđaju.

6. Seks se mijenja s godinama

Kako starimo, naša tijela prolaze kroz promjene poput menopauze, doživljavamo stvari kao što su erektilna disfunkcija, hormonalne promjene, srčana oboljenja, artritis ili drugi fizički ili mentalni zdravstveni izazovi.

Također je normalno da se naš seksualni nagon mijenja tijekom života. Iz tog razloga, važno je ne uspoređivati ​​svoj seksualni život s seksualnim životom drugih parova, pa čak ni s vlastitim seksualnim životom koji ste možda imali u prošlosti.

Mogli biste istražiti kako promjena kroz koju ste prošli obično utječe na seksualnost i neke stvari koje možete učiniti kako biste prilagodili te promjene u svom seksualnom životu. Postoje i brojni izvori o tome kako imati seks s erektilnom disfunkcijom ili kako upravljati svojim seksualnim životom ako uzimate lijekove za anksioznost i depresiju koji mogu utjecati na vaš libido. ‍

7. Razgovarajte tako da se osjećate seksi‍

Mnogi ljudi 'iskuse ono što se zove responzivna seksualna želja' što znači da 'njihova seksualna želja reagira na kontekst ili neke pretpostavke', kaže Irene Fehr trenerica seksa i intimnosti za O.school.

Kada se kontekst promijeni (npr.dobijete djecu), ljudi su pod stresom, imamo manje vremena koje provodimo s partnerom, naše se tijelo mijenja na načine koji mogu biti izazovni za prihvatiti.

- Parovi u takvim situacijama mogu popraviti svoj seksualni odnos učeći o potrebama partnera za 'responzivnu seksualnu želju' i stvoriti kontekste koji ga hrane - kaže Fehr.

Shvatite što je svakom od vas potrebno kako bi uživao u seksu te pojedinačno razmislite o svojim najboljim seksualnim iskustvima s partnerom i primijetite kakav je bio kontekst. Zbog čega se osjećao tako dobro?

8. Razmislite o terapiji u paru

- Ponekad vam treba pomoć profesionalca i to je u redu! Traženje pomoći je velik i zdrav korak - kaže Jones.

- Seksualno pozitivan seksualni terapeut može vam pomoći da istražite što se s vama događa, te pomoći u otkrivanju radi li se o psihološkom ili fiziološkom problemu - kaže Kaufman.

Seks pozitivnost podrazumijeva promatranje svih sporazumnih seksualnih ponašanja, želja i interesa bez osuđivanja. Kaufman također kaže ako tražite seksualnog terapeuta 'pitajte ih o njihovoj seksualnoj prošlosti i pristupu. Pronađite nekoga tko je seks-pozitivan i bez osuđivanja kako biste imali sigurno okruženje za istraživanje - savjetuje. ‍

9. Počnite s malim koracima

Ako vi i vaš partner niste imali spolni odnos mjesecima ili čak godinama, seks može biti zastrašujući. Možda se osjećate platonski jedno prema drugome ili da vam je intimnost s partnerom sad potpuno strano.

Ako vaš partner ima slabiji seksualni nagon, a svaki dodir vodi do seksa, može se početi loše osjećati u vezi svoje seksualnosti i libida. Dajte do znanja svom partneru da mali činovi intimnosti ne moraju dovesti svaki put do seksa.

10. Polako do orgazma

Često mislimo da je orgazam cilj seksa. To, međutim, ne mora biti slučaj. Za parove koji već neko vrijeme nisu bili intimni, postizanje orgazma može u početku biti teško.

Umjesto da se usredotočite na orgazam, ili da vršite pritisak na sebe ili partnera da se ponašate na određeni način, usredotočite se na djela zbog kojih se vi i vaš partner osjećate povezanima.