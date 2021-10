Koliko puta ste u filmovima vidjeli kako ljubavni par nakon svađe, prijeđe na seks? To je zaista klasična radnja mnogih hitova: par bijesno urla jedan na drugog, borba se malo smiri i prijeđe u verbalni rat, pa jedan partner ljutito gurne drugoga u zid i - odjednom se strastveno ljube, bacaju na krevet i navale jedno na drugo, sve do trenutka kada režija grubo prekine radnju, ali znamo da je uslijedio vrući, strastveni seks. Naravno, sljedeće scena nam to očito prikaže - ne doslovno, ali dovoljno dobro da shvatimo što se dogodilo.

Ne bi li bilo mudro svađu već u startu tretirati kao uvod u seks? Podsjetimo se što nam se događa s tijelom kad smo ljuti. Povećava se razina kortizola (hormona stresa). Ubrzava se rad srca. Povećava se razina testosterona odgovornog za seksualnu želju. U adrenalinskom stanju raste i tjelesna temperatura. Počinjemo se znojiti. Dakle, fizički znakovi gotovo su identični onima kad imamo seks.

Razgovor sa znanstvenicima i psihoterapeutima pokazao je, čini se, da iza svega stoji znanstveno objašnjenje, a postoji i 7 najčešćih razloga zašto svađa završava seksom.

1. Hormoni

Razina hormona poput testosterona, adrenalina i kortizola (hormona stresa) tijekom svađe raste, posebice kada se svađamo s ljudima koje volimo.

- Kada tijelo oslobodi kortizol uslijed stresa, naša tijela i umovi mogu čeznuti za bliskošću koju pruža seks - objašnjava seksualna terapeutkinja dr. Jenni Skyler.

S druge strane, orgazam potiče proizvodnju serotonina, dopamina, adrenalina i oksitocina (hormon ljubavi), što ublažava učinak hormona stresa, objašnjava terapeut za seks i veze, dr. Andrew Aaron. To znači da, dok vas hormoni oslobođeni tijekom svađe 'podižu', hormoni oslobođeni nakon seksa vas smiruju i čine da se osjećate zadovoljno te daju osjećaji moći i sigurnosti.

2. Evolucija

Vruće igre nakon ljutite borbe s partnerom 'otključavaju' duboki i iskonski dio vaše psihe.

- Seks nakon svađe ne samo da pruža olakšanje, već stvara i uzbuđenje. Prelazite iz prijetnji u osjećaj pobjede u prevladavanju prijetnje i radost zbog preživljavanja - pojašnjava Aaron. U osnovi, možete se osjećati kao da ste prevladali nešto opako, pa vaše tijelo uslijed toga postaje uzbuđeno, ili 'napaljeno'.

3. Tjeskoba i uzbuđenje

Uzbuđenje i tjeskoba povećavaju puls, protok krvi i disanje.

- Uzbuđenje zbog jedne od tih emocija vjerojatno će se prenijeti na drugu - objašnjava seksualni terapeut dr. Robert Thomas, suosnivač Sextopedije.

- Kad smo pod stresom, poput onog izazvanog svađom, uzbuđuje se naš simpatički živčani sustav - pojašnjava trenerica za veze i seksualne odnose dr. Michele Lisenbury Christensen.

To potiče vaš odgovor u kojem birate borbu ili bijeg, što vas ispunjava punom energijom i čini motiviranima da želite fizički djelovati na neki način - dodaje dr. Elesa Zehndorfer, fiziologinja.

5. Bavite se sado-mazohizmom

Jeste li znali da riječ 'strast' ima latinsko podrijetlo koje zapravo dolazi od 'patior', što znači trpjeti?

- Postoji uska veza između bijesa, strasti, patnje i povezanosti - kaže trenerica odnosa Valarie Merced, osnivačica časopisa Precipice. Borba može potaknuti sado-mazo seksualne fantazije (kroz stjecanje seksualnog užitka zbog nanošenja ili primanja boli) - objašnjava dr. Gail Saltz, psihijatar specijaliziran za odnose i mentalno zdravlje. Naravno, to ne znači da ćete sigurno završiti u takvim odnosima, no možda završite u krugu sretnika koji imaju priliku eksperimentirati.

6. Pomirbeni seks iz ljutnje je divan

Željeti uspostaviti vezu i oprostiti partneru prioritet je nakon svađe, upravo zbog toga seks je izvrstan način da partneri jedno drugome ponovo iskažu ljubav.

7. Na taj način suočavate se s traumom

Traumatični događaji koji su sadržavali svađu i borbu ili snažnu ljutnju, ponekad se mogu povezati sa seksualnim osjećajima, kaže dr. Saltz. Zbog toga se događa da ste napaljeni kad god se imate potrebu posvađati s partnerom.

- Kad se parovi svađaju, često potaknu okidač ili vrlo uplašeni dio svog memorijskog sustava. Strah stvara osjećaj napuštenosti, neadekvatnosti ili oboje, pa seks ponekad može ublažiti taj strah povećavanjem intimnosti i ponovnim uspostavljanjem osjećaja sigurnosti - pojašnjava Skyler.

Bolje razumijevanje tih mehanizama može pomoći da pronađete metode za poticanje seksualnih igrica koje će potaknuti strast i dovesti do toga da zajedno namjerno 'zabrijete', kaže dr. Saltz.

Ukratko, malo burne svađe i borbe može unijeti više strasti u vaš seksualni odnos. Naravno, okrutnost, nasilje ili emocionalno zlostavljanje signaliziraju nezdravu dinamiku u vašoj vezi i trenutak kad treba podići 'crvenu zastavicu' da to prekinete.

Također, ako ikad zaključite da vaša veza postaje dobra tek nakon što su vaši odnosi stvarno postali loši, to je svakako razlog za posjet seksualnom terapeutu, kako biste prebrodili tu situaciju ili razmislili o prekidu, piše Cosmopolitan.