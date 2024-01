10 savjeta koji će vam pomoći da budete još bolji roditelj

Što čini dobrog roditelja? Odgovor na to pitanje nipošto nije jednostavan, no recimo da je dobar roditelj netko tko nastoji donositi odluke u najboljem interesu djeteta. Ono što nekog čini dobrim roditeljem nije definirano samo roditeljskim postupcima, već i njihovom namjerom, donosi portal Pareting for brain.

Dobar roditelj ne mora biti savršen. Nitko nije savršen. Niti jedno dijete nije savršeno – sve je to važno imati na umu kada postavljamo svoja očekivanja.

Uspješno roditeljstvo nije težnja za postizanjem savršenstva u odgoju. No, to ne znači da ne trebamo raditi na cilju da postanemo - dobri roditelji. Dobro je postaviti visoke ciljeve i sebi i svojoj djeci. Postavimo visoke standarde prvo sebi, a zatim svojoj djeci. I ne zaboravite najvažnije: Mi smo im važni uzori.

Da biste bili dobar roditelj, naučite dobre roditeljske vještine i izbjegavajte loše roditeljstvo. Ništa od toga ne postiže se ni brzo ni lako i zasigurno nitko od nas ne može se davati 100 posto u tome da postigne sve svoje ciljeve cijelo vrijeme. No, ako uspijete barem što češće raditi na ovim savjetima, zasigurno ćete se kretati u dobrom smjeru.

Donosimo 10 izabranih savjeta za one koji žele postati bolji roditelji:

1. Budite dobar uzor

Živite ono što želite od svog djeteta. Nemojte samo govoriti djetetu što želite da ono učini, ili kako da se ponaša. Najbolji način podučavanja je pokazati svojoj djeci kako se to radi. Ljudi su jedinstveni dijelom baš zato što možemo učiti oponašanjem. Programirani smo da kopiramo tuđe postupke, učimo ih razumjeti i uključiti u svoj život.

Djeca cijelo vrijeme pažljivo promatraju svoje roditelje. Djeci su jako potrebni uzori. Budite osoba kakva želite da vaše dijete bude. Poštujte svoje dijete, pokažite mu pozitivno ponašanje i stav, imajte empatije prema djetetovim emocijama i vaše će dijete slijediti primjer.

2. Volite Ih, grlite Ih i pokažite ljubav kroz djelovanje

Neka vaša djeca znaju da ih volite. Pokažite svoju bezuvjetnu ljubav djelovanjem. Ne postoji nikakva mogućnost da biste mogli previše voljeti svoje dijete. Niti da ćete pokazivanjem ljubavi razmaziti dijete. Samo ono što odlučite učiniti (ili dati) u ime ljubavi ima efekta, nikako popustljivost, materijalna nadoknada, niska očekivanja i pretjerana zaštita. Ako se te stvari daju umjesto prave ljubavi, dobit ćete razmaženo dijete.

Voljeti svoje dijete je jednostavno, dovoljno je da ga grlite, provodite kvalitetno vrijeme s njim, zajednički objedujete i ozbiljno slušate njegove probleme. Pokazivanje ovih djela ljubavi može potaknuti oslobađanje hormona zadovoljstva, kao što je oksitocin. Ove neurokemikalije mogu nam donijeti duboki osjećaj smirenosti, emocionalne topline i zadovoljstva - iz toga će vaše dijete razviti otpornost te izgraditi kvalitetan odnos s vama.

No, način na koji se ljubav pokazuje ili ne pokazuje čini veliku razliku. Na primjer, kažnjavanje djeteta zbog loših ocjena ne čini da se ono osjeća voljeno. Poručujete mu da su ocjene važnije od njegovih osjećaja te da vaša ljubav ovisi o ocjenama. Nasuprot tome, utvrđivanje zašto se dijete muči oko nekog gradiva i pomaganje u tome da poboljša svoje znanje u tom području pokazuje brigu za njegovu dobrobit i akademski uspjeh.

3. Prakticirajte ljubazno i čvrsto pozitivno roditeljstvo

Bebe se rađaju s oko 100 milijardi moždanih stanica (neurona) između kojih postoji relativno malo veza. Te veze stvaraju naše misli, pokreću naše postupke, oblikuju naše osobnosti i određuju tko smo. One se stvaraju, jačaju i 'klešu' kroz iskustvo.

Djeca uče kroz životna iskustva. Pružite svom djetetu pozitivnu obiteljsku interakciju, posebno u ranim godinama. Tad će sami doživjeti pozitivna iskustva i biti u stanju ponuditi ih drugima. Ako svom djetetu pružite negativna iskustva, ono neće imati onu vrstu razvoja koja mu je potrebna da napreduje.

Dakle: Pjevajte blesave pjesmice, priuštite si maraton u škakljanju, idite u park i glupirajte se i smijte sa svojim djetetom. Pružite im pozitivnu pažnju, prođite s njima kroz napad bijesa kad ga dobiju i rješavajte probleme zajedno primjenom pozitivnih stavova.

Ta pozitivna iskustva stvaraju dobre neuronske veze u mozgu vašeg djeteta i formiraju sjećanja na vas koja će dijete ponijeti u život. Možda neće biti lako uvijek ostati pozitivan, pogotovo ako dijete ima loš dan. No, ako naučite koristiti pozitivno roditeljstvo, moguće je izbjeći krutu i strogu disciplinu.

Učite dijete moralu, razlici između dobrog i lošeg, ne samo tako da mu namećete što se smije, a što ne smije. Postavljanje ograničenja i njihovo dosljedno provođenje najbolje je za izbjegavanje problema u ponašanju. Pritom budite ljubazni i čvrsti.

Usredotočite se na razlog lošeg ponašanja djeteta. I neka vaše discipliniranje uvijek bude prilika za učenje za budućnost, a ne za kažnjavanje za prošlost.

4. Budite sigurno utočište za dijete

Dajte djetetu do znanja da ćete uvijek biti uz njega tako što ćete reagirati na djetetove signale i biti osjetljivi na njegove potrebe. Podržite i prihvatite dijete kao pojedinca. Budite toplo i sigurno mjesto iz kojeg može istraživati i na koje će se vraćati.

Djeca koju odgajaju roditelji koji stalno reagiraju pokazuju bolji stupanj razvoja emocionalne regulacije te bolji razvoja društvenih vještina i ishoda mentalnog zdravlja.

5. Razgovarajte s djetetom, to jača mozak

Većina nas već zna važnost komunikacije: Razgovarajte s djetetom i pažljivo ga slušajte, to je važno. Održavanjem otvorene linije komunikacije imat ćete bolji odnos s djetetom i ono će vam se obratiti kad postoji problem.

No, postoji još jedan razlog za komunikaciju: Time pomažete djetetu da integrira različite dijelove mozga, što je ključni proces u djetetovu razvoju. To je slično onome što se događa u našem tijelu: različiti organi moraju koordinirati i raditi zajedno kako bi održali zdravo tijelo. Kad su različiti dijelovi djetetova mozga integrirani, mogu skladno funkcionirati kao cjelina, što znači manje izljeva bijesa, više dobrog ponašanja, više empatije i bolje mentalno blagostanje.

Da biste to postigli, razgovarajte o uznemirujućim iskustvima. Zamolite svoje uzbuđeno ili ljutito dijete da opiše što se događa i kako se osjeća kako bi razvilo usklađenu komunikaciju. Pritom ne morate nuditi rješenja. Ne trebate dati sve odgovore na njihova pitanja da biste bili dobar roditelj . Samo ih slušajte. Postavljajte pitanja koja mogu razjasniti situaciju koristeći jednostavne riječi kako biste im pomogli razumjeti iskustva koja prolaze i integrirati svoja sjećanja.

6. Razmislite o vlastitom djetinjstvu

Mnogi od nas žele biti roditelji drugačiji od svojih roditelja. Čak i oni s dobrim odgojem i sretnim djetinjstvom možda žele promijeniti neke aspekte načina na koji su sami odgojeni. Ali vrlo često, kad otvorimo usta, govorimo baš kao što su govorili naši roditelji.

Razmišljanje o vlastitom djetinjstvu korak je prema razumijevanju zašto smo roditelji na način na koji radimo. Zabilježite stvari koje biste željeli promijeniti i razmislite kako biste to učinili drugačije u stvarnom scenariju. Pokušajte biti oprezni i promijeniti svoje ponašanje sljedeći put kada se ti problemi pojave. I ne odustajte ako ne uspijete od prve.

Za svjesnu promjenu načina odgoja djece potrebno je mnogo vježbe.

7. Obratite pažnju na vlastitu dobrobit

I roditelji trebaju olakšanje. Obratite pozornost na vlastitu dobrobit kako biste spriječili da sagorite kao roditelj. Vaše potrebe ili zdravlje vašeg braka često su u drugom planu kad se dijete rodi, no ako ih predugo zanemarite, kasnije mogu postati značajan problem.

Roditelji pod stresom skloniji su svađama. Odvojite vrijeme za jačanje odnosa sa supružnikom. Način na koji se roditelji brinu za sebe napravit će veliku razliku u njihovom roditeljstvu i obiteljskom životu. Ako zakažete u tome, patit će i vaše dijete.

Nemojte se bojati zatražiti pomoć u odgoju.

8. Ne udaraj, bez obzira na sve

Bez sumnje, u nekim situacijama batina bi mogla donijeti malo mira, bar na kratko, a onda i dugo željeno olakšanje. Međutim, batine uče dijete da razlikuje dobro od zla, one ga samo uče da se boji mogućih posljedica.

Dijete koje je naviklo na batine motivirano je samo da izbjegava da ga uhvatite u neprikladnom ponašanju, ne i u tome da se neprikladno ponaša. Osim toga, udaranjem djeteta učite ga da probleme može riješiti nasiljem. Jer, dijete koje je doživjelo batine sklonije je tučnjavi s drugom djecom. Veća je vjerojatnost da će postati nasilnik te koristiti verbalnu ili fizičku agresiju za rješavanje sukoba.

Kasnije u životu vjerojatnije je da će razviti probleme kao što su delinkvencija, buntovništvo, odmetanje od obitelji te i samo imati lošije odnose sa svojom djecom. Djeca koja su trpjela batine češće su nasilnici i zlostavljači kasnije u životu.

Postoje bolje alternative disciplini, kao što su pozitivna disciplina i pozitivna potpora.

9. Držite fokus na ciljevima svog roditeljstva

Koji je vaš cilj u odgoju djeteta? Ako ste poput većine roditelja, želite da vaše dijete bude dobro u školi, da bude produktivno i uspješno, da bude odgovorno i neovisno, da bude puno poštovanja, da uživa u pozitivnim odnosima s vama i drugima, da bude brižno i suosjećajno te da bude sretno, zdravo, sposobno imati ispunjen život.

Koliko vremena provodite radeći na ostvarenju tih ciljeva? Mnogi roditelji provode većinu svog vremena pokušavajući samo izgurati dan. Kao što autori Siegel i Bryson ističu u svojoj knjizi The Whole-Brain Child, umjesto da pomognete svom djetetu da napreduje, većinu vremena provodite samo pokušavajući preživjeti!

Kako ne biste dopustili da to dominira vašim životom, kad se sljedeći puta budete osjećali frustrirano, zaustavite se. Razmislite što će ljutnja i frustracija učiniti za vas ili vaše dijete. Pronađite načine da svako negativno iskustvo pretvorite u priliku za učenje za njih.

Čak i ogromni napadi bijesa mogu se pretvoriti u neprocjenjive trenutke oblikovanja dječjeg mozga, ako se usredotočite na podučavanje djeteta, a ne na pokušaje da ga kontrolirate. To ne samo da će pomoći da zadržite zdravu perspektivu, već i da radite na jednom od primarnih ciljeva u roditeljstvu: izgradnji dobrog odnosa sa svojim djetetom.

10. Iskoristite savjete znanstvenika, posebno psihologije i neuroznanosti

Roditeljstvo je jedno od najistraživanijih područja psihologije. Mnoge roditeljske tehnike, prakse ili tradicije znanstveno su proučene, potvrđene, dorađene ili opovrgnute i sakupljene u knjigama. Na primjer, The Science Parenting, jedna je od najboljih knjiga sa savjetima za roditelje koji su utemeljeni na znanosti.

Korištenje znanstvenih spoznaja naravno nije strategija koja odgovara svima. Svako dijete je drugačije. Čak i unutar najboljeg stila roditeljstva, može postojati mnogo učinkovitih roditeljskih praksi koje možete odabrati prema temperamentu vašeg djeteta. Diferencijalna osjetljivost nam je pokazala da djeca različitog temperamenta različito reagiraju na kvalitetu roditeljstva.

Oni osjetljiviji na kvalitetu roditeljstva imat će bolje rezultate pod pravilnim roditeljstvom, ali lošije ishode pod lošim roditeljstvom. Oni koji su manje osjetljivi mogu 'ispasti dobri' bez obzira na to koliko su njihovi roditelji strogi prema njima. To, naravno, ne znači da je strogost dobra praksa, nego su ta djeca jednostavno sretnici. Oni mogu napredovati unatoč lošem roditeljstvu, a ne zbog njega.

No, zašto riskirati s lošijim roditeljskim praksama kad možete koristiti one dobro istražene metode, koje su se pokazale boljima? Prihvaćanje znanstveno utemeljenih savjeta možda i nije najlakši način roditeljstva, jer kratkoročno ipak zahtijeva da se 'naoružavate' znanjem, no dugoročno vam može uštedjeti mnogo vremena i agonije.

Ukratko: ako sad date sve od sebe, na kraju ćete požnjeti plodove i nećete žaliti za stvarima koje niste poduzeli