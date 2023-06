Kako biti bolji roditelj? Ove smjernice će poboljšati odnos i komunikaciju s tinejdžerom

S problemima mentalnog zdravlja susreću se djeca i mladi u Hrvatskoj što pokazuje i izvješće Stanje djece u svijetu za 2021. Prema podacima gotovo 12 posto djece u dobi od 10 do 19 godina u Hrvatskoj, odnosno njih gotovo 50 tisuća, ima probleme s mentalnim zdravljem. No, kako bi djeca i mladi rasli u podražavajućem obiteljskom okruženju ponekad je i roditeljima potrebna pomoć i to kroz podršku u obliku korisnih informacija te razumijevanja okoline.

Naime, adolescencija je praćena brojnim fizičkim, emocionalnim i kognitivnim promjenama koje su razvojno očekivane. Dodatno tome, nedovoljno razumijevanje razlika koje postoje između adolescenata i odraslih osoba čest je izvor frustracije kako roditelja, tako i mladih.

Upravo zato je održana radionica Kako biti bolji roditelj - od uspostave odnosa do izazova roditeljstva u adolescenciji u sklopu projekta Mentalna higijena čiji je cilj pružanje dodatnog znanja i pomoći u području mentalnog zdravlja djece i mladih.

Radionicu je držala profesorica psihologije i predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka.

- Djeca, za koju je pubertet već dovoljno intenzivno razdoblje, preplavljena su promjenama i zahtjevima u svojoj okolini, a tek razvijaju mehanizme suočavanja s istim. S jedne strane raste utjecaj vršnjaka, a s druge strane je utjecaj roditelja koji izražavaju svoje vrijednosti i pravila. Identitet mladih u velikoj mjeri proizlazi upravo iz obitelji. Stoga je vrlo važno pružiti podršku roditeljima kako bi bolje razumjeli djecu i mlade, prepoznali znakove za brigu te znali kako i kada reagirati, a kada potražiti i stručnu pomoć - izjavila je.

Wiener osiguranje u sklopu projekta održava radionice s istom tematikom i za svoje zaposlenike. Kampanja projekta će se nastaviti i u jesen kroz web platformu www.mentalnahigijena.hr i edukativni sadržaj, radionice u osnovnim školama te organizacijom digitalnog natječaja i meet up-a za djecu i mlade s poznatim hrvatskim influencerima, ambasadorima projekta Mentalna higijena koji će mladima približiti ovu temu kroz dijeljenje svojih osobnih iskustava.

Na radionici su predložene smjernice koje mogu poboljšati odnos i komunikaciju roditelja s tinejdžerom.

