Moj prevarantski bivši muž uzeo mi je 1,4 milijuna kuna te me varao s raznim ženama, kojima je također uzimao novac, sve zajedno oko milijun dolara (6,2 milijuna kuna). Da bih upozorila i ostale na prevarante poput mojeg bivšeg, osnovala sam Lovefraud.com. Kroz svoje istraživanje saznala sam da velika većina onih koji su u vezi sa sociopatom na kraju izgube novac. Neki sociopati lažu, varaju i zlostavljaju, ali ne uzimaju novac. Zbog toga se njihovi partneri pitaju, radi se uopće o sociopatu. Ako sociopat nije s vama zbog novca, sve sami plaćaju i nemaju pristup vašem računu, tada postoje drugi razlozi zašto ostaju s vama. Ako ste na meti sociopata, to je sigurno zato što imate nešto što oni žele. To je često novac, ali nije uvijek, ispričala je autorica Donna Andersen za Your Tango.

Navela je i 10 stvari koje sociopat može željeti od vas, a koje nemaju nikakve veze s novcem:

1. Seks

Sociopati žude za stimulacijom, a seks je izuzetno stimulativan i stoga su stalno u potrazi za još.

No nisu robovi svojih poriva. Često seks koriste kao alat da dobiju nešto što žele.

2. Usluge

Sociopati možda žele da vi za njih radite nešto što oni ne žele, poput kuhanja, čišćenja, brige za djecu.

3. Mjesto za život

Čak i ako sociopati ne traže novac direktno, mogu predložiti da živite zajedno. Mogu reći da je to zato što vas vole, a istina je da nemaju gdje drugdje biti.

4. Zabava

Možda vi imate uzbudljiv društveni život, a sociopat želi biti s vama kako bi došao do ljudi s kojima se vi družite.

5. Status

Izlaženje s vama može biti dobro za njihov imidž, pogotovo ako ste bogati, slavni ili uspješni u poslu. Vaš status automatski podiže i njihov.

6. Imidž

Možda sociopat treba baš nekoga poput vas da bi upotpunio svoj imidž koji mu je potreban za napredovanje u poslu.

Možda se na poslu predstavljaju kao da su brižni roditelji, kada ih u stvarnosti uopće nije briga za djecu.

7. Zaštita

Možda ste mu vi samo dobar alibi s kojim prikriva svoj drugi život pun kriminala, seksa i droge.

8. Veze

Sociopati mogu iskoristiti vas ili vaše veze da bi ostvarili svoje grandiozne ciljeve.

9. Vole varati ljude

Sociopati vole osjećaj koji imaju kada uspiju prevariti ili 'nasanjkati' nekoga. Često manipuliraju, varaju i lažu samo iz zabave.

Neki će zavoditi svoje žrtve samo kako bi im mogli slomiti srca.

10. Dominacija

Sociopatima su hrana moć i kontrola i stoga ponekad traže prilike za dominaciju, samo kako bi mogli nad nekime dominirati.

Žele dokazati da su moćniji od vas, možda čak i toliko moćni da vas unište.

Sociopati vas vide kao metu ako imate nešto što oni žele, a kada više niste korisni, napuštaju vas.