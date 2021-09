1. 'Moramo razgovarati'

Ovu frazu muškarci vide kao nagovještaj svih mogućih problema. Čak i ako ona želi razgovarati o tome da nabave psa ili odu na izlet, sam prizvuk te rečenice upućuje ih da nešto nije u redu te se već u startu osjećaju krivo. Muškarci bi radije da žene odmah prijeđu na stvar, umjesto korištenja dramatičnih uvoda.

2. Stalno spominjanje nekog muškarca

Priznali to ili ne, većina muškaraca je ljubomorna, osobito ako je riječ o ženi koju vole. Čuju li iz njezinih usta konstantno jedno te isto muško ime, bilo da je riječ o kolegi, konobaru, susjedu ili prijatelju, oni se ne koncentriraju više na priču već im glavom prolazi - zašto ga stalno spominješ, zar ti toliko znači?

3. Raspravljanje s prijateljicama o tome kakav je u krevetu

Žene, kao i muškarci, pričaju sa svojim prijateljicama o seksu. No dok pripadnici jačeg spola pričaju općenitosti ili se hvale svojim libidom i umijećem, žene će pričati o konkretnim situacijama, uspoređivati ili tražiti savjete. Niti jedan muškarac ne voli čuti da se raspravlja o njegovom seksualnom umijeću, smije na njegov račun ili analizira - naravno osim ako je riječ o pohvalama.

4. Pretjerano generaliziranje

Jedna od stvari koju muškarci ne podnose je generalizirajući stav s kojima žene znaju započinjati razgovor. Oni se više ne mogu i ne žele koncentrirati na ono što im se govori, jer osjećaju da je samim uvodom ona donijela presudu da 'on stalno nešto krivo radi'.

5. 'Ti mene ne voliš'

Iako svi ljudi imaju slične želje i potrebe, muškarci su ti koji svoje osjećaje radije izražavaju djelima nego riječima. Koristi li partnerica ovakvu frazu uz dodatak 'da me voliš onda ne bi radio to', oni naprosto ne znaju što reći, odnosno nisu tako vješti u argumentiranju. Radije bi da im partnerica kaže što točno želi, umjesto da zbog njegovih propusta dovodi njegove osjećaje u pitanje.

6. Prigovaranje zbog druženja s prijateljima

Muška prijateljstva su naizgled vrlo jednostavna stvar, no ženama su ti odnosi često komplicirani. One često za prijateljice biraju one s kojima dijele slična razmišljanja i stavove, dok muškarci neće ulaziti u dubinu pa ni osudu toga što njihov prijatelj radi - njima je važno da imaju zajedničke aktivnosti te da se prema njima ponaša O.K. Ovakve prigovore od partnerice doživljavaju kao prijetnju prijateljstvu, odnosno pokušaje zabrane druženja.

7. Ispitivanje o bivšima

Iako često tvrde da to nije tako, muškarci ponekad poznaju žene bolje nego se one same znaju. Spomen bivših njima ne zvuči kao dobra ideja, bilo da bi priča o njoj mogla biti okidač ljubomore, uspoređivanja ili pak pamćenja nekih detalja koje ona poslije može koristiti u svađama.

8. Nesuglasice između partnerice i majke

Muškarci generalno ne vole konfliktne situacije i teško im se snaći u kompliciranim ženskim odnosima, osobito ako je riječ o onim između njegove odabranice i majke. Stvar je u tome što znaju da će, ako se umiješaju, jednoj strani obavezno biti krivi. Radije bi govorili o rješenju situacije, nego slušali beskonačna prepričavanja počinjenih "nedjela" bilo koje strane.

9. 'Ne posvećuješ mi dovoljno pažnje'

Ova fraza muškarcima zvuči kao floskula te ju najčešće povezuju s ženskom taktikom da prestanu raditi ono što trenutno rade i udovolje njoj. Ako je istina da on ne posvećuje partnerici dovoljno pažnje, on će to prije shvatiti njezinim konkretnim djelima - primjerice ako izađe na kavu na koju on ne želi ići, već da ostane s njim i prigovara mu što nije išao.

10. Stalno spominjanje problema iz prošlosti

Osim ako je doista riječ o nekom konačnom razgovoru i zaključku, pa makar o prekidu veze, muškarci ne podnose stalno osvrtanje na probleme na dramatičan način - to vide kao zvocanje na koje se naviknu, ali bez istinske poante i namjere. Nije stvar ni u razgovoru o problemima, već filozofskim zaključcima i premišljanjima koja se ponavljaju, a ne vode nigdje.