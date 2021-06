Djevojke ćete prvo privući fizičkim izgledom, a onda svojim karakterom. Ne kažemo da se trebate mijenjati, jer naravno, djevojka se mora zaljubiti u ono što vi jeste, ali neke glavne karakteristike bi trebali znati kako bi se lakše zaljubila u vas.

POGLEDAJTE VIDEO:



1. Radite na sebi

Ovaj korak nikako ne smijete preskočiti. Pogledajte se u potpunosti i probajte uočiti što bi se curi na vama moglo svidjeti, a što bi ju odbilo. Probajte promijeniti stvari koje se mogu promijeniti i krenite raditi na sebi. Postanite najbolja verzija sebe i nikako nemojte umanjivati svoju vrijednost.

Veliki bonus je što će djevojka primijetiti da radite na sebi što će je više zagrijati za vas. Djevojke vole kada vide da se muškarac za njih trudi i želi biti najbolji.

Nisu svi muškarci spremni to učiniti i to pokazuje da vam je stalo do toga da budete najbolji što možete.

2. Slušajte je

To ne znači da ju slušate samo ušima, već i srcem i punom pažnjom. Zamislite djevojčino oduševljene kada primijeti kako odlažete mobitel i poklanjate joj punu pažnju. Kada shvati da ju stvarno slušate svim srcem i da vas zanima što ona želi reći i koji su njeni problemi, itekako će se zagrijati.

Što joj više budete posvećivali pažnju, to će vaši razgovori postajati dublji i naučit ćete pravilno komunicirati.

3. Naučite na koji način želi biti voljena

Kao što svi imamo različite stilove učenja, tako i svi imaju različito poimanje ljubavi. Pitajte je što za nju znači ljubav, na koji način ona želi biti voljena i slično. Možda je ona tip koji treba fizički dodir, možda želi čuti volim te u lošim situacijama i svađama, možda je to za nju komunikacija usred svađe ili zagrljaj, rješavanje problema i slično.

Kada otkrijete na koji način djevojka želi biti voljena i što joj odgovara, pridržavajte se toga. Na taj način zadržavate kraj sebe djevojku koja će vas uvijek voljeti, u dobru i u zlu.

4. Nekada joj nešto i poklonite

Teško da postoji netko tko ne voli iznenadne male poklone koji pokazuju znak pažnje i ljubavi. Ne morate svojoj djevojci poklanjati čuda poput velikih i skupih poklona ili luksuznih putovanja. Dovoljno je da joj nekada pokažete da mislite na nju.

Ovo je posebice korisno kada je djevojka loše raspoložena. Ako vidite da joj nije najbolji dan poklonite joj neku značajnu sitnicu kako biste joj dan učinili ljepšim. Primjerice čak i njena najdraža čokolada mogla bi ju oraspoložiti.

Time pokazujete da mislite na nju i da vam je stalo do toga da je ona zadovoljna i sretna.

5. Budite iskreni

Ovo je ključno i bez ovoga nećete imati dobar odnos. Ponekad je teško reći djevojci da ne volite haljinu koju ima na sebi ili da ne želite da promijeni boju kosu i slične stvari, ali to je cilj odnosa. Morate biti iskreni.

Ukoliko je nešto što planirate reći škakljivo ili osjetljivo prvo pripazite na koji način ćete joj prenijeti poruku. Iskrenošću stječete njezino povjerenje i poštovanje.

6. Poštujte je i ponašajte se prema njoj ravnopravno

Zapamtite, dobar odnos djeluje jer postoje dva ravnopravna partnera. Podržavajte je u njezinim odlukama i izborima, budite tu za nju, tretirajte ju s poštovanjem i gledajte ju na jednak način na koji gledate i sebe. To što je žena ne znači da ona ne može stvari koje vi možete.

Ako dobije ponudu za posao u drugom gradu, uvijek gledajte širu sliku i što bi ona tim poslom postigla sebi, cijeloj svojoj obitelji i vama. Nemojte gledati samo na to kako ćete se vi osjećati. Što se tiče kućanskih poslova i roditeljstva, takvu odgovornost uvijek treba podijeliti na jednak način. Ako oboje radite puno radno vrijeme izvan kuće, tada morate biti spremni obaviti jednak dio posla.

7. Kad govorite o svojoj obitelji, obavezno je uključite

Ovo je sitnica, ali je ne treba zanemariti. Ako će vaša djevojka biti s vama do kraja života (naravno, ako to želite), onda je i vaš brat njezin brat, onda je i vaša obitelj njena obitelj i obrnuto. Kad pronađete djevojku koju volite, ona prirodno postaje dio vaše obitelji.

Pretpostavljate da vaša žena voli vašu sestru i smatrate da se njih dvije slažu. Primjerice, znate da vaša sestra priprema kućnu zabavu, pozovite vašu ženu - bit će presretna. Još bolje ako ju vaša sestra pozove.

8. Pronađite kreativne načine kako biste joj rekli da je volite

Da, čak i nakon što ste joj pokazali ljubav na sve moguće načine, još uvijek ima mjesta za još. Nikad ne znate, možda otkrijete nešto što još nikada nitko nije učinio za nju.

Romantika nije samo za početak veze. Morate učiniti da se osjeća posebno sve dok ste zajedno. Razmišljajte izvan okvira. Ponavljamo, to ne moraju biti skupi i luksuzni pokloni. Sitnice koje imaju značenje su najbitnije.

9. Dopustite sebi da budete ranjivi kraj nje

Mnogi se muškarci bore s tim, ali to je zbog društva u kojem živimo. U vezi dopustite da pogriješite i priznajte to. Dopustite si da budete stvarni i istiniti i ne skrivajte ništa od djevojke.

Ne bojte se plakati. I ne bojte se pustiti i nju da plače. Ranjivost omogućuje duboku povezanost u vezi. Ako ne možete biti svoji u najsirovijem obliku, kako biste se trebali osjećati sigurno gradeći cijeli život?

Ne suzdržavajte se. Ako postoji netko tko bi trebao vidjeti sve vaše strane, to je ljubav vašeg života. Ranjivost će dopustiti vašoj djevojci da vas voli još više.

10. Nemojte je nikada uzimati zdravo za gotovo

Ovo je konačno pravilo kojega se morate pridržavati. Sitnice koje radite za nju, vaše poštovanje i iskrenost, pokazat će joj da ju ne uzimate zdravo za gotovo. Ne dajte joj razloga da sumnja u vas jer se ništa ne može usporediti s boli zbog gubitka voljene osobe. Brinite o njoj i vašoj vezi, piše Your Tango.