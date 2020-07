10 super trikova koji će vrijeme pripreme hrane smanjiti za pola

Postoje naprave koji će vam oguliti jaja, spiralizirati povrće, ispeći omlet u mikrovalnoj i još mnogo toga. Alati mogu brže pripremiti sastojke, a posebno ako pripremate puno hrane odjednom

<h2>1. Chef'n Looseleaf - naprava za uklanjanje i sjeckanje listova salate, kelja...</h2><p>Ovo<a href="https://www.chefn.com/products/looseleaftm-kale-and-greens-stripper-arugula-wasabi?_pos=1&_sid=9f277bb15&_ss=r" target="_blank"> </a>je idealan proizvod za vas ak muku mučite s rezanjem listova zelja, kelja ili salata. U samo par poteza pomoću njega ćete napraviti salatu. </p><h2>2. Nož za kukuruz</h2><p>Tijekom ljetnih mjeseci svi volimo jesti kukuruz, ako vam je problem jesti ga s klipa, ovim jednostavnim proizvodom skinut ćete sve bobice i olakšati si jelo.</p><h2>3. Bananza - rezač za banane</h2><p>Banane su ideale za ljetne voćne salate ili smoothieje, no nekad nam zna biti tlaka sjeckati ih. Zato je tu ovaj rezač za banane s kojim ćete ploške banana narezati u sekundi.</p><h2>4. The Negg - alat za ljuštenje kore od jaja</h2><p>Guljenje jaja ponekad zna biti prava muka, pogotovo kada se dijelovi jaja krenu odvajati i raspadati. Zato je tu rješenje ova posuda koja će precizno oguliti jaja umjesto vas.</p><h2>5. Posuda za spravljanje omleta u mikrovalnoj pećnici</h2><p>Ako ste ljubitelj omleta onda je ovo idealan proizvod za vas. Ovaj silikonski pekač omleta idealan je za pripremu omleta u mikrovalnoj pećnici koji će biti gotov u samo par minuta. U njega stavite jaja i priloga po želji i to je sve.</p><h2>6. SliceX - nož za rezanje voća i povrća</h2><p>Ovaj<a href="https://www.amazon.com/slicex?tag=insider-safetynet-20" target="_blank"> </a>jednostavan nož pomoći će vam da sve povrće prerežete na pola ili na više dijelova. Idealan je ako imate hrpu povrća koju treba nasjeckati.</p><h2>7. Alat za rezanje krumpira i ostalog povrća</h2><p>Često radite pomfrit? Onda ćete biti oduševljeni <a href="https://simposh.com/shop/ols/products/easy-food-dicer" target="_blank">ovim </a>proizvodom jer će vaš krumpir narezati na jednake komade u par sekundi. Također idealan je i za ostalo povrće, ali i voće.</p><h2>8. Kotrljajući nož za sjeckanje mesa</h2><p>Višenamjenski okrugli nož idealan je za brzo sjeckanje ne samo povrća već i mesa, tijesta i ostalih namirnica koje trebate usitniti. Vrlo je praktičan i brz, a njegov oblik je stvoren tako da se teško možete ozlijediti.</p><h2>9. Chop2Pot - praktična daska za rezanje povrća </h2><p>Dosta vam je daski za rezanje s kojih vam sve ispada kada krenete sadržaj s nje stavljati u tavu? Onda je ovo<a href="https://us.josephjoseph.com/products/chop2pot-chopping-board?siteid=54264&utm_campaign=Skimbit%20LTD&utm_medium=Webgains-UK&utm_source=Affiliate&wgexpiry=1602077077&wgu=275095_54264_15943010775571_cdea2ff7e2&variant=31990021193806"> </a>izum za vas jer ova praktična daska za rezanje ima krajeve koji se mogu podignuti tako da ništa s nje ne može pasti već ide direktno u posudu.</p><h2>10. OXO Good Grips - posuda i rezač za povrće u jednom</h2><p>Spirano rezanje povrća može zaista biti teško čak i profesionalnim chefovima. No, uz ovaj<a href="https://www.oxo.com/categories/cooking-and-baking/cut-slice-chop/3-blade-hand-held-spiralizer.html?gclid=EAIaIQobChMI0qaP0-rR6QIVg4vICh0oqgTmEAQYAyABEgL8vPD_BwE&irclickid=2Z7TjmQyBxyOUu0wUx0Mo3EWUkiUYqyICVoERQ0&irgwc=1&utm_source=impact&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Online%20Tracking%20Link" target="_blank"> </a>proizvod to ćete učiniti bez pola muke.</p>