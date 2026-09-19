10 suptilnih promjena na stopalima koje mogu biti znak za uzbunu i posjet liječniku

Mnoge promjene na koži ili noktima stopala mogu biti rani znakovi ozbiljnih bolesti. Zato ne ignorirajte promjene, a posebno obratite pozornost na ovih deset stanja.

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Pokretanje videa... 01:09 Stopala rastu i do 50. godine, o stopalima općenito | Video: 24sata/pixsell

1. Suha, perutava stopala

Moguće da postoje problemi sa štitnjačom, posebno ako hidratantna krema ne pomaže. Kada štitnjača zakaže, ne proizvodi pravilno hormone koji kontroliraju metabolizam, tlak, rast tkiva te razvoj koštanog i živčanog sustava. Problemi sa štitnjačom uzrokuju ozbiljnu suhoću kože, kao i lomljive nokte na nogama.

Foto: 123RF

2. Manjak dlaka

Ako dlake na nožnim prstima iznenada nestanu, to bi moglo signalizirati lošu cirkulaciju krvi uzrokovanu perifernom arterijskom bolešću (PAB). Ostali simptomi mogu uključivati smanjeni rast dlaka na gležnjevima, ljubičaste prste na nogama i tanku ili sjajnu kožu. PAB je uzrokovan nakupljanjem masnih naslaga u arterijama.

3. Čirevi koji ne zacjeljuju

Možda je problem dijabetes. Nekontrolirane razine glukoze mogu oštetiti živce i uzrokovati slabu cirkulaciju, pa krv ne dopire do svih dijelova tijela, uključujući stopala. Kada krv ne dopire do rane, koža ne zacjeljuje pravilno, a mogu se razviti dijabetički mjehuri i čirevi. Ostali znakovi dijabetesa mogu uključivati ​​uporno trnce ili utrnulost u stopalima

4. Uvećan, bolan palac na nozi

Problem bi mogao biti giht. Ova vrsta artritisa često zahvaća zglob palca na nozi. Hrana bogata purinom (kemijski spoj koji se nalazi u crvenom mesu, ribi i određenim alkoholima) može izazvati napad povišenjem razine mokraćne kiseline u tijelu. Mokraćna kiselina se normalno izlučuje urinom, ali kod nekih ljudi se proizvodi prekomjerno ili se ne izlučuje dovoljno. Pacijent će se probuditi s tvrdim, crvenim, otečenim zglobom, što je iznimno bolno.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

5. Male, crvene linije ispod nokta na nožnom palcu

Treba napomenuti da je ovo rijetko stanje, no može ukazivati na infekciju srca. Moguće je i da je riječ o puknuću krvnih žila poznatom kao točkasto krvarenje ispod nokta (krvarenja u obliku trna). Iako problemi poput psorijaze, gljivične infekcije ili čak samo traume nokta mogu uzrokovati ova krvarenja, ona također mogu biti znak endokarditisa ili infekcije unutarnje sluznice srca, prema Američkoj akademiji obiteljskih liječnika.

6. Paličasti prsti (deformacija noktiju i prstiju)

Ovaj simptom se pojavljuje i na nogama i na rukama, a često su povezani s rakom pluća, kroničnom infekcijom pluća ili srčanim stanjima uzrokovanim urođenim manama ili infekcijom sluznice srčanih zalistaka i komora. U tim stanjima često dolazi do deformacije zbog manje kisika u krvi. Tkivo otiče i dovodi do okruglijih, širih prstiju.

7. Urasli nokti na nogama

Ako na noktima na nogama uočite sitne rupice, žljebove ili grebene, to bi mogla biti psorijaza noktiju. Iako većina ljudi koji imaju psorijazu noktiju također imaju psorijazu kože, oko pet posto ljudi s psorijazom noktiju nema posljedica na drugim mjestima. Ostali simptomi uključuju bijele mrlje i vodoravne linije preko noktiju. Za liječenje psorijaze, liječnik može propisati lokalne kreme ili steroide koji se ubrizgavaju ispod nokta.

8. Nokti u obliku žlice

Može biti anemija ili lupus. Ako na noktu na nožnom prstu postoji udubljenje dovoljno duboko da zadrži kap vode, to je stanje poznato kao koilonihija. Najčešće je povezano s nedostatkom željeza, pokazuju istraživanja, iako ih mogu uzrokovati i pothranjenost, poremećaji štitnjače ili ozljede. Nokti u obliku žlice povremeno se pojavljuju kod dojenčadi, ali se normaliziraju u prvim godinama života.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

9. Ravna linija ispod noktiju na nogama

To bi mogao biti rak kože. Tamna, okomita linija ispod nokta na nožnom palcu može biti akralni lentiginozni melanom ili okultni melanom - oblik raka kože koji se pojavljuje na skrivenim dijelovima tijela. Crna linija u tom slučaju ide od baze nokta do kraja nokta. Trebao bi je pregledati stručnjak jer može biti riječ i o gljivici.

10. Iznenada visok luk stopala

To može biti oštećenje živaca. Većina visoko svodnih stopala povezana je s nekim oblikom neuromuskularnog stanja. Ako netko osjeti stanjivanje mišića svoda stopala, to bi mogao biti znak neurološkog stanja koje se naziva Charcot-Marie-Tutova bolest (CMT). Riječ je o nasljednom poremećaju koji oštećuje periferne živce. Može uzrokovati promjene u hodu, utrnulost stopala, poteškoće s ravnotežom, gubitak mišića u potkoljenicama, a kasnije i slične simptome u rukama i šakama.