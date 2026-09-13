Ovo su simptomi raka želuca koje ne treba ignorirati - Godišnje odnese milijun života

Rak želuca peti je najčešći rak u svijetu, a svake se godine dijagnosticira kod više od milijun ljudi. Češće pogađa muškarce nego žene, a godišnje od njega umre gotovo 800.000 ljudi, zbog čega je važno prepoznati simptome i bolest otkriti što ranije
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte simptome raka želuca, kako se dijagnosticira, liječi i kako ga prevenirati.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte simptome raka želuca, kako se dijagnosticira, liječi i kako ga prevenirati. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte simptome raka želuca, kako se dijagnosticira, liječi i kako ga prevenirati.
| Foto: 123RF
POTEŠKOĆE S GUTANJEM Jedan od ranijih znakova može biti otežano gutanje, odnosno disfagija. Osoba može imati osjećaj da hrana teško prolazi ili da zapinje u grlu ili jednjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MUČNINA I POVRAĆANJE Mučnina i povraćanje česte su tegobe koje najčešće imaju bezazlene uzroke, ali ponekad mogu upućivati i na ozbiljniji problem. Kod raka želuca mogu se pojaviti kao jedan od ranijih simptoma, dok je povraćanje krvi znak za hitan liječnički pregled.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROBAVNE TEGOBE Učestale probavne smetnje, podrigivanje i osjećaj sitosti nakon vrlo malog obroka mogu biti znak da nešto nije u redu. Iako su takve tegobe često povezane s manje ozbiljnim problemima, njihovo dugotrajno ponavljanje treba provjeriti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GUBITAK APETITA Rak želuca u ranoj fazi može biti praćen smanjenim apetitom. Kod nekih ljudi može se pojaviti i nenamjerni gubitak tjelesne težine, bez promjena u prehrani ili tjelesnoj aktivnosti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA Nelagoda ili bol u gornjem dijelu trbuha može biti jedan od mogućih simptoma raka želuca. Svaku novu ili neuobičajenu kvržicu ili oteklinu u području trbuha potrebno je pregledati kod liječnika.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
UMOR I SLABOST Izražen umor, slabost i nedostatak energije mogu se pojaviti zbog anemije, odnosno manjka crvenih krvnih stanica. Ovi simptomi mogu imati brojne druge uzroke, poput virusne infekcije ili čira, no važno je potražiti liječnički savjet ako se pogoršavaju ili ne prolaze.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
TKO IMA VEĆI RIZIK? Rak želuca može se razviti kod bilo koga, ali rizik raste s dobi, osobito nakon 50. godine, a češće se javlja kod muškaraca. Istraživanja upućuju na to da dio razlike između muškaraca i žena može biti povezan s biološkim razlikama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
HELICOBACTER PYLORI Dugotrajna infekcija bakterijom Helicobacter pylori može povećati rizik od razvoja raka želuca. Riječ je o bakteriji koja može izazvati kroničnu upalu i oštećenje želučane sluznice.
| Foto: 123RF
KRONIČNE BOLESTI ŽELUCA Neka dugotrajna želučana stanja mogu povećati rizik od razvoja raka želuca. Među njima su i određeni oblici gastroezofagealne refluksne bolesti, osobito ako tegobe dugo traju.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
GASTRITIS Gastritis nastaje kada se sluznica želuca upali, najčešće zbog njezina oštećenja. Ako se ne liječi i traje dulje vrijeme, kronična upala može biti jedan od čimbenika povezanih s razvojem raka želuca.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
RAK ŽELUCA U OBITELJI Ako su roditelj, brat ili sestra imali rak želuca, rizik za razvoj bolesti može biti povećan. U takvim slučajevima liječnik može preporučiti dodatne preglede ili praćenje, ovisno o obiteljskoj anamnezi.
| Foto: Canva
KAKO SMANJITI RIZIK? Rak želuca nije uvijek moguće spriječiti, ali određene životne navike mogu smanjiti rizik. Prestanak pušenja, održavanje zdrave tjelesne težine i uravnotežena prehrana među važnim su koracima.
| Foto: PROFIMEDIA
PRESTANITE PUŠITI Prestanak pušenja jedna je od najvažnijih promjena koje možete napraviti za svoje zdravlje. Pušenje je povezano s povećanim rizikom od brojnih vrsta raka, uključujući rak želuca.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
ODRŽAVAJTE ZDRAVU TJELESNU TEŽINU Gubitak viška kilograma može smanjiti rizik od brojnih zdravstvenih problema, uključujući neke vrste raka. Najbolji pristup je postupno mršavljenje uz uravnoteženu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SMANJITE UNOS SOLI Prevelik unos soli može oštetiti sluznicu želuca i povezan je s većim rizikom od raka želuca. Zato je dobro ograničiti jako slanu hranu i paziti na količinu soli koju svakodnevno unosite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SMANJITE KONZUMACIJU ALKOHOLA Smanjenje unosa alkohola može pomoći u smanjenju rizika od različitih vrsta raka. Alkohol je, uz pušenje i prekomjernu tjelesnu težinu, jedan od važnijih čimbenika rizika koji se mogu spriječiti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
JEDITE VOĆE I POVRĆE Svakodnevna konzumacija raznolikog svježeg voća i povrća dio je zdrave prehrane. Preporuka je nastojati pojesti barem pet porcija različitog voća i povrća dnevno.
| Foto: Canva
OGRANIČITE CRVENO I PRERAĐENO MESO Preporučuje se smanjiti unos crvenog mesa, poput govedine i janjetine, kao i prerađenog mesa. U tu skupinu spadaju, primjerice, šunka, slanina i salame.
| Foto: 123RF
PRETRAGE ZA RAK ŽELUCA Ako liječnik posumnja na rak želuca, pacijent se može uputiti gastroenterologu. Jedna od glavnih pretraga je gastroskopija, odnosno endoskopski pregled kojim se detaljno pregledava unutrašnjost želuca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BIOPSIJA Tijekom gastroskopije liječnik može uočiti neuobičajene promjene na sluznici želuca. Ako pronađe sumnjivo područje, uzima se mali uzorak tkiva, odnosno biopsija, koji se potom analizira u laboratoriju.
| Foto: 123RF
AKO SE POTVRDI RAK Rano otkrivanje raka često omogućuje veći broj mogućnosti liječenja. Nakon potvrde bolesti liječnici provode dodatne pretrage kako bi utvrdili je li se rak proširio i koliko je uznapredovao, što se naziva određivanje stadija bolesti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ULTRAZVUK U nekim slučajevima može biti potreban ultrazvučni pregled abdomena. Njime liječnici mogu procijeniti proširenost bolesti i provjeriti jesu li zahvaćeni okolni organi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOGUĆNOSTI LIJEČENJA Ako se dijagnosticira rak želuca, liječnički tim s pacijentom razgovara o najprikladnijim mogućnostima liječenja. Terapija ovisi o stadiju bolesti, općem zdravstvenom stanju i tome koliko se rak proširio.
| Foto: B
KEMOTERAPIJA Liječenje često uključuje kombinaciju operacije i kemoterapije, ovisno o stadiju bolesti. U određenim slučajevima mogu se koristiti i ciljane terapije kada standardni lijekovi nisu dovoljno učinkoviti.
| Foto: Thinkstock
IMUNOTERAPIJA Imunoterapija koristi lijekove koji pomažu vlastitom imunološkom sustavu da učinkovitije prepozna i uništi stanice raka. Može biti opcija za određene pacijente, ovisno o karakteristikama tumora.
| Foto: Canva
RADIOTERAPIJA Zračenje se može kombinirati s kemoterapijom, primjerice kako bi se smanjila mogućnost povratka bolesti. Kod uznapredovalog raka može se koristiti i za ublažavanje simptoma te poboljšanje kvalitete života.
| Foto: 123RF
STOPE PREŽIVLJENJA Mogućnosti liječenja i prognoza ovise prvenstveno o tome koliko se rak proširio u trenutku dijagnoze. Prema podacima Cancer.Net, petogodišnje relativno preživljenje iznosi oko 70 posto kada se rak otkrije prije nego što se proširi izvan želuca, oko 32 posto kada zahvati okolna tkiva, organe ili regionalne limfne čvorove te oko 6 posto kada se proširi na udaljene dijelove tijela.
| Foto: AI
ŠTO ZNAČE STATISTIKE? Statistike preživljenja predstavljaju procjene temeljene na velikim skupinama pacijenata i ne mogu predvidjeti ishod kod pojedinca. Na prognozu mogu utjecati stadij bolesti, dob, opće zdravstveno stanje, način života i odgovor na liječenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA