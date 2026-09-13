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Ovo su simptomi raka želuca koje ne treba ignorirati - Godišnje odnese milijun života

Rak želuca peti je najčešći rak u svijetu, a svake se godine dijagnosticira kod više od milijun ljudi. Češće pogađa muškarce nego žene, a godišnje od njega umre gotovo 800.000 ljudi, zbog čega je važno prepoznati simptome i bolest otkriti što ranije
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Ovo su simptomi raka želuca koje ne treba ignorirati - Godišnje odnese milijun života
U nastavku pogledajte simptome raka želuca, kako se dijagnosticira, liječi i kako ga prevenirati. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte simptome raka želuca, kako se dijagnosticira, liječi i kako ga prevenirati. | Foto: 123RF
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