30 ozbiljnh znakova da biste mogli imati problema sa srcem

Održavanje zdravlja srca izuzetno je važno za opće dobrostanje. Nažalost, bolesti srca spadaju među najveće ubojice. Problemi sa srcem često se razvijaju postupno, tijekom godina, pa čak i desetljeća. Srećom, određena oštećenja mogu se povratiti promjenom načina života
1. Grčevi u nogama.
Ako često osjećate grčeve u stražnjici, bedrima ili listovima, to može biti znak aortoilijakalne opstrukcijske bolesti.
| Foto: Thinkstock
2. Čirevi na stopalima.
Ako imate čireve ili otvorene rane na stopalima, svakako se posavjetujte s liječnikom, jer to može biti znak začepljenja aorte.
| Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL
3. Bol u prstima na nogama.
Ako osjećate bol u prstima bez očitog razloga, to također može biti znak aortoilijakalne opstrukcijske bolesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Gubitak dlaka na nogama.
To može zvučati kao dobro, ali zapravo može biti znak periferne arterijske bolesti, koja smanjuje protok krvi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Produktivni kašalj.
Ako iskašljavate bijelu ili ružičastu sluz, to može biti posljedica nakupljanja tekućine u plućima, što je često znak bolesti srca.
| Foto: dreamstime/ilustracija
6. Bol u čeljusti.
Neobična bol u čeljusti, zubima ili vratu može biti znak da nešto nije u redu sa srcem.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Otečena stopala ili gležnjevi.
Oteklina stopala i gležnjeva može biti znak problema sa zadržavanjem tekućine, što može biti posljedica srčanih problema.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Brzo povećanje tjelesne težine.
Srčana insuficijencija može uzrokovati zadržavanje tekućine, što može dovesti do naglog povećanja tjelesne težine – oko 0,9–1,36 kg (2–3 lbs) u 24 sata ili 2,27 kg (5 lbs) u tjedan dana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Stezanje u grlu.
Uporno i jako stezanje u grlu može biti simptom srčanog udara. Ostanite mirni i odmah pozovite hitnu pomoć.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Česta potreba za mokrenjem.
Ako primijetite da se noću često morate dizati na WC, to može biti znak problema sa srcem.
| Foto: Igor Mojzes
11. Težina u nogama.
Periferna arterijska bolest može uzrokovati osjećaj težine u nogama, a noge mogu biti bolne, utrnule i slabe.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. Hladan znoj.
Iznenadni hladan znoj može biti znak srčanog udara, čak i ako ne osjećate bol u prsima. Ako se nešto čini ozbiljno pogrešno, odmah potražite pomoć.
| Foto: Dreamstime
13. Iznenadna mučnina.
Ako odjednom osjetite jaku mučninu, to može biti znak srčanog udara. Povraćanje i osjećaj lošeg stanja mogu ukazivati na srčani udar, čak i bez boli u prsima.
| Foto: Fotolia
14. Umor pri vježbanju.
Ako se osjećate izrazito iscrpljeno nakon vježbanja, to može biti znak neotkrivenog urođenog srčanog defekta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. Kronični umor.
Ako se stalno osjećate umorno i iscrpljeno, to može biti znak srčane insuficijencije. Posavjetujte se s liječnikom ako imate bilo kakvu sumnju.
| Foto: Sergey Tryapitsyn
16. Bol u ruci ili ramenu.
Akutna bol u ruci ili ramenu može biti znak nadolazećih problema sa srcem. Oštra bol u ruci može ukazivati na srčani udar.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
17. Poteškoće s disanjem.
Stalna otežana prozračnost može biti znak da srce ne radi ispravno. U plućima se može nakupiti tekućina, uzrokujući probleme s disanjem.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
18. Spor rad srca.
Tehnički naziv za spori rad srca je bradikardija. Ako imate manje od 60 otkucaja u minuti, posavjetujte se s liječnikom.
| Foto: 123RF
19. Trepćuće srce (palpitacije).
Najčešći simptom fibrilacije atrija je osjećaj “trepćućeg” srca. Budite svjesni da ovo povećava rizik od moždanog udara.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. Nepravilan rad srca.
Nepravilan rad srca u mirovanju može biti razlog za zabrinutost. Ako primijetite nepravilnost dok se opuštate, najbolje je to provjeriti kod liječnika.
| Foto: Dreamstime
21. Erektilna disfunkcija.
Začepljene arterije mogu biti jedan od uzroka erektilne disfunkcije. Ako ste zabrinuti, posavjetujte se s liječnikom.
22. Apneja u snu.
Posljedice apneje u snu mogu uključivati moždani udar, zatajenje srca i visok krvni tlak. Apneja u snu je poremećaj zbog kojeg prestajete ili počinjete disati tijekom spavanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
23. Kronično hrkanje.
Hrkanje može biti važno jer može dovesti do apneje u snu. Smanjenje ili prestanak konzumacije alkohola i cigareta može pomoći.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
24. Bol u prsima.
Ponekad pravi znak nadolazećeg srčanog udara može se pogrešno protumačiti kao žgaravica ili probavne smetnje. Obratite pozornost koliko dugo bol traje i, ako ste u nedoumici, potražite pomoć
| Foto: Liubomyr Vorona
25. Bol u trbuhu.
Ako osjećate bol u trbuhu, posebno tijekom vježbanja, to može biti znak razvijajuće se bolesti srca.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
26. Zbunjenost ili gubitak pamćenja.
Gubitak pamćenja i zbunjenost mogu biti rezultat promjena u razinama kemijskih elemenata u krvi, što može biti znak bolesti srca.
| Foto: nazarroshchuk.com
27. Bol u leđima.
Ako bol u leđima počinje iz prsnog koša, svakako je vrijedno to provjeriti, jer može biti povezana sa srčanim udarom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
28. Vrtoglavica ili nesvjestica.
Puknuće aorte može dovesti do vrtoglavice ili nesvjestice. Ako imate bilo kakve sumnje, najbolje je da to provjerite kod liječnika.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
29. Napad panike.
Simptomi napada panike i srčanog udara mogu biti zapanjujuće slični. Ako imate bilo kakve sumnje, odmah potražite pomoć.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
30. Jake glavobolje.
Uporna glavobolja može biti znak moždanog udara ili krvnog ugruška u srcu. Ako ste zabrinuti, odmah potražite pomoć.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA