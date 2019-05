10 tipova nereda u kući: Što to govori o ljudima koji tamo žive

1. Nered u hrpama

Vaš stan je ispunjen urednim malim hrpama gdje god pogledate - neotvorena pošta, otvorena pošta s kojom niste imali vremena suočiti, dijelovi projekta uredno poslagani na kuhinjskom stolu. Tu je i odjeća koju ste nosili, ali još ne mora na pranje...

Što to govori o vama: Skloni ste odugovlačenju. Svaka hrpa za vas predstavlja projekt ili zadatak za koji znate da bi trebali obaviti, ali nekako se ne možete natjerati na to. Te hrpice ne možete jednostavno sakriti su ormarić ili ladici jer se tada s time nikada nećete nositi - radije nagomilavate stvari tamo gdje ih vidite.

2. Tajni nered

Na prvi pogled vaš stan izgleda čisto i uredno. Na stolovima i pultovima je tek pokoja stvarčica pomno stavljena da bi ostavila određeni dojam. Daljinski je tamo gdje treba biti, novine su u košarici... ali, ipak nije sve kako se čini.

Otvorite li bilo koju ladicu, ormar ili ormarić, tamo leži prava istina - hrpe cipela i odjeće na dnu ormara, ladice pune razbijenih komadića i sitnica od kojih se ne možete odvojiti, a zapravo ne znate što bi s njima.

Što to govori o vama: Vi ste osoba od koje drugi ljudi rado traže savjet, jer se doista čini da držite sve pod kontrolom - dobro ste obučeni, staloženi i zračite samouvjerenošću i povjerenjem. Ali, pritisak da budete savršeni cijelo vrijeme je naporan i ponekad vas peče savjest jer znate da niste baš toliko besprijekorni koliko drugi misle. S druge strane, vi imate divlju stranu - znate plesati na stolu do tri ujutro, 'pohvatati' se sa totalnim strancem...

Foto: Dreamstime

3. Nered na ulazu

Vi čim uđete u svoju kuću bacate sve na pod - odjeću, torbu, cipele, pa je ulaz u kuću dio gdje vlada nered. Ostatak stana je prilično čist, ali ulaz u kuću je područje katastrofe. Događa se da ujutro prekapate po nabacanoj hrpi ne bi li negdje pronašli, na primjer, ključeve od auta.

Što to govori o vama: Vi se svakodnevno 'ubijate' od posla i kući dolazite umorni. Čim zakoračite u intimu svojeg doma poželite se isključiti. Osjećate kao da nemate više energije za uredno slaganje stvari, već radije sve ostavite kako je - ne možete dočekati da navučete pidžamu i opustite se na kauču.

4. Nered je posvuda

Svaka površina u vašem stanu je prepuna stvari. Samo stvari, stvari i još puno stvari gdje god pogled seže. Nekome to može izgledati kao da živite u potpunom kaosu, ali vi zapravo točno znate gdje je što.

Što to govori o vama: To što imate gotovo enciklopedijsko znanje o vašem neredu možda znači da živite sami, jer bi vas dovodilo do ludila da vam netko premješta stvari. Niste nužno usamljenik, ali definitivno volite samovati i nemate često goste. Također, vjerojatno ste vrlo kreativna osoba prepuna ideja, i dobro se snalazite u svom tom neredu.

Foto: Dreamstime

5. Nema nereda

Vaša kuća je savršeno uredna, sve je na svojem mjestu.

Što to govori o vama: Vi ste vođa čopora, nemate vremena za gluposti i očekujete od drugih da se drže tih standarda koje ste sami odredili. Nered je za vas znak lijenosti, a vi ste sve samo ne lijeni. Vi jednostavno ne možete biti takvi, čak i kada bi pokušali. Za vas nema odmora.

6. Skupljate pa sve očistite

Vaš stan zna biti zatrpan stvarima prije nego počnete s čišćenjem, ali kad jednom počnete sa pospremanjem, to napravite savršeno - podovi su očišćeni, površine su očišćene, tepisi su isprašeni, prozori oprani i sve je stavljeno na svoje mjesto. Potom gledate na svoje postignuće s ponosom, a nakon toga kreće sve ispočetka - gomilanje pa ponovno generalka.

Što to govori o vama: Vi ste strastveni. Osjećate se kao da je vrijedno bilo što raditi do krajnosti, odnosno, kada počnete nešto, nećete stati dok to ne napravite do kraja. Sjajni ste u stvaranju, ali ne toliko dobro u održavanju.

Foto: Dreamstime

7. Sve je prljavo

Sloj prljavštine je na svemu u vašem stanu, do kupaonskog ormarića do ormara u hodniku, ispod kreveta, kauča... Po stanu vam se čak valjaju smotuljci dlaka i prašine kao žbunje koje leti pustinjom.

Što to govori o vama: Vi ste zapravo najležernija osoba koju poznajete iako mnogi mogu misliti da ste lijeni - to ne mora biti tako. Može se reći da ne vidite smisao trošenja vremena na nešto do čega vam zapravo nije stalo. Ravnodušni ste prema tim stvarima, stvarima kao što je čišćenje. Svjesni ste da možete dobro očistiti stan kad god poželite, ali vi to jednostavno - ne želite.

8. Migracijski nered

Vi pomičete svoj nered s jednog mjesta na drugo. Možete pokupiti stvari s poda kako biste ga usisali, ali sve ćete nagomilati na krevetu pa opet staviti na pod kako biste mogli složiti krevet, i tako u nedogled. U stanju ste seliti hrpe nereda iz sobe u sobu, tako da vam je barem jedna prostorija uredna.

Što to govori o vama: Volite slagati stvari po kategorijama. Iako biste željeli biti dobri u multi-taskingu, vi to jednostavno niste i nikada nećete biti, nemate to u sebi, i pomirite se s time. Doći ćete do svega što vam treba, ali potrošit ćete više vremena za to.

9. Gomilanje svega

Imate gomilu starih vrećica skrivenih iza kreveta ili su vam ladice prepune stvari koje bi slobodno mogli baciti u smeće, ali vi sve to iz nekog neobjašnjivog razloga čuvate, i to godinama.

Što to govori o vama: Vi niste kolekcionari nepotrebnih stvari i otpada već ste pomalo zabrinuti, a to gomilanje u vama stvara neki osjećaj sigurnosti. Ponekad se prepoznate u dokumentarcima o ljudima koji žive zatrpani nepotrebnim stvarima do te mjere da dom više ne mogu koristiti kako treba.

10. Skriveni nered

Na prvi pogled vaš prostor izgleda uredno, ali to je samo zato što ste gurnuli sav nered 'pod tepih', u kutove, ispod kreveta... Tu se ne radi o smeću, već o stvarima koje nikako da stavite na svoje mjesto.

Što to govori o vama: Vi ste orijentirani na rješenja i želite sve imati na dohvat ruke kako biste mogli brzo nešto napraviti. Volite čiste prostore, ali ima previše stvari na pameti da bi po cijele dane 'gubili vrijeme na otvaranje i zatvaranje ladica', prenosi Cosmopolitan.