Znamo zašto nam trava kod susjeda uvijek izgleda zelenija

Kultura travnjaka svakim je danom sve bolja. Ljudi žele njegovani travnjak i spremni su investirati, pogotovo uz nove stambene objekte, urbane vile, kao i turističke i rekreacijske objekte i sadržaje , kaže magistar inženjer hortikulture Srećko Ćustić, vlasnik tvrtke Hortikultura Ćustić.

Trava se sije u jesen, najbolje u rujnu, iako nije rijetko da se sije i u proljeće.

- U smjesi treba biti više vrsta trava jer svaka vrsta bolje podnosi neke uvjete - vrućinu, vlagu i sl. Tako je manja šteta koja nastaje na travnjaku - kaže Martina Ljubičić, inženjer agronomije, tehnolog za proizvodnju travnog busena i izvedbu travnjaka iz Hortikulture Ćustić.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Jedan od najvažnijih preduvjeta za gust travnjak, uz ishranu i zalijevanje, je redovita košnja, ističu stručnjaci.

Tijekom proljeća i jeseni kosi se do dva puta tjedno, a ljeti, kad se zbog vrućine uspori rast trave, jednom tjedno. Zimi se u kontinentalnim krajevima ne kosi uopće, a u mediteranskim po potrebi.

- Nikad se ne kosi ujutro, mokru, rosnu travu ili po kiši. Kosi se spiralnom kosilicom, a ako nema koš za sakupljanje trave, treba je nakon košnje ukloniti s travnjaka - kaže Martina Ljubičić.

I zbog kosilice i zbog travnjaka najbolje je kositi kasnije popodne ili predvečer, kad je trava potpuno suha. Sportski tereni kose se niže, a kućni i parkovni travnjaci na nešto veću visinu, oko 3-4 cm.

- Kad trava naraste 10 ili maksimalno 15 centimetara, vrijeme je za košnju. Naraste li više od 20 centimetara pa je skratite na idealna četiri, uništit ćete travnjak. Tad treba kositi jednu trećinu ili na pola, pa sljedeći dan na idealnu visinu (ili u sljedećih nekoliko dana po nekoliko centimetara). Inače nastaje strnište - kaže Martina.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Pazite i da na kosilici noževi budu naoštreni jer tupi nož će potrgati vlati. Bolje je imati kosilicu s jačim motorom i više okretaja. Flaksericom nikad ne kosite travnjake. Ona je za ekstenzivne travnjake ili čišćenje korova na pločnicima.

- Otkos se uklanja s travnjaka jer može stvoriti nepropusni sloj na površini tla, pa trava ne može disati, a stvaraju se i gljivice. Nekad je sitni otkos dobro na travnjaku ostaviti ljeti, kad je velika žega - objašnjava Ćustić.

Važna je i gnojidba. Naime, trava iz tla vuče hranjive tvari, pa se svakim otkosom tlo iscrpljuje.

- Preporuka je da se travnjak gnoji češće, manjim količinama gnojiva, barem jednom mjesečno. Treba se pridržavati uputa proizvođača jer, ako se travnjak gnoji previše ili nestručno rasipava, može se napraviti više štete nego koristi - ističe Ljubičić.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Uz pravilnu njegu travnjaka manje su šanse i za razvoj biljnih bolesti. Ako se one ipak pojave, moguće je koristiti fungicide protiv gljivičnih bolesti. No možete ih spriječiti redovitim gnojenjem jer travnjak je tad otporniji. Teško je naći fungicide baš za travnjake, pa se koriste sredstva za žitarice (pšenica, ječam, raž) jer i one spadaju u porodicu trava, pa ih napadaju slične bolesti, kaže sugovornica.

Važno je i zalijevanje noću, navečer poslije 22 sata ili rano ujutro, kad se temperatura spusti.

- Tlo (zemlja) nikad se ne smije do kraja posušiti, pa treba pratiti razinu vlage tla i korigirati visinu košnje. Kad je trava viša, manje je isušivanje, iako nije dobro ni da je trava previsoka. Više puta dnevno zalijeva se jedino kad se postavi gotovi travni busen, a nikad se ne zalijeva po vrućini. Simulirajte kišu i ne prskajte šmrkom - savjetuje agronomkinja te dodaje da vrijeme između zalijevanja ovisi o prilikama i terenu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Za učestalost zalijevanja nema standardnih pravila jer na travnjacima nisu isti uvjeti. Na pjeskovitim i propusnim tlima se zalijeva češće, a u uvjetima veće zračne vlage ili obilnije rose manje. Sve češće se na travnjake ugrađuju automatski sustavi za zalijevanje - dodaje sugovornik.

Na što treba pripaziti:

1. Učestalost košnje

Ako želite gust i čvrst travnjak, treba kositi do dva puta tjedno i ne dopustiti da trava preraste više od 10 cm.

2. Djetelina

Smatra se korovom iako netko voli da “popunjava” travnjak. Znak je da je on neodržavan i da mu nedostaje gnojiva.

3. Visina košnje

Optimalna visina za većinu trave je 3-4 cm. Ljeti je u vrijeme velikih vrućina poželjno da je viša - može se kositi na 5 cm.

4. Valjanje

Travu treba povremeno povaljati, pogotovo nakon zime. Za to se koriste valjci težine do 750 kg. Hodajte po travi što češće.

5. Zažutio se?

Ako se na nekim mjestima zažuti ili prorijedi, moguće je da su ga napale biljne bolesti, pa treba upotrijebiti zaštitna sredstva.