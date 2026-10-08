10 vrsta povrća koje možete uzgajati u domu cijele godine

Za uzgoj vlastitog povrća nije nužno imati vrt ni balkon. Brojne vrste dobro uspijevaju u teglama i manjim prostorima, pa ih uz dovoljno svjetla i pravilnu njegu možete uzgajati u zatvorenom tijekom cijele godine
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U nastavku pogledajte 10 vrsta povrća koje je posebno jednostavno uzgojiti kod kuće.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 10 vrsta povrća koje je posebno jednostavno uzgojiti kod kuće.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 10 vrsta povrća koje je posebno jednostavno uzgojiti kod kuće.
| Foto: 123RF
1. SALATA.
Salata ne zauzima mnogo prostora i ne zahtijeva toliko svjetla kao neke druge vrste povrća. Brzo klija iz sjemena, a možete je ponovno uzgojiti i iz ostataka kupljene glavice tako da odrezani dio stavite u vodu ili zemlju. Najbolje uspijeva uz dodatnu rasvjetu ili na sunčanom prozoru okrenutom prema jugu, a zemlja treba biti ravnomjerno vlažna, ali ne natopljena.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. ROTKVICE.
Rotkvice brzo rastu i zbog male veličine odlične su za uzgoj u zatvorenom. Potrebna im je tegla duboka najmanje oko 15 centimetara. Možete ih posaditi uz rub posude s višim biljkama ili zasebno, a proljetne sorte poput 'Cherry Belle' i 'French Breakfast' lakše uspijevaju u domu od zimskih rotkvica i daikona.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. LJUTE PAPRIČICE.
Klasične paprike često su prevelike za uzgoj u zatvorenom, ali manje sorte ljutih papričica, poput tajlandskih čilija, mogu vrlo dobro uspijevati u teglama. Ipak, za stvaranje plodova potrebno im je mnogo svjetla, pa će u mnogim stanovima biti potrebna dodatna rasvjeta za biljke.
| Foto: Instagram
4. MLADI LUK.
Za razliku od klasičnog luka, mladi luk odličan je izbor za uzgoj u zatvorenom. Spreman je za berbu otprilike 60 do 90 dana nakon sadnje, a u jednu teglu može stati više biljaka. Možete ubrati cijelu biljku ili samo odrezati zelene vrhove i ostaviti korijen da ponovno potjera.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. RAJČICE.
Rajčice se također mogu uzgajati u zatvorenom tijekom cijele godine. Najbolji izbor su grmolike i determinantne sorte jer su praktičnije od velikih penjačica. Ako želite samo prezimiti biljku, dovoljno ju je staviti na sunčan prozor. No želite li plodove i tijekom zime, potrebno je redovito gnojiti biljku, ručno oprašivati cvjetove i osigurati joj najmanje 16 sati svjetla dnevno.
| Foto: juanjomenta
6. MRKVA.
Mrkva ne zauzima mnogo prostora, ali treba dovoljno duboku posudu kako bi se korijen pravilno razvio. Većini sorti odgovaraju tegle duboke najmanje oko 30 centimetara, dok sorte poput 'Parisienne', 'Oxheart' i 'Chantenay' mogu uspjeti i u nešto plićim posudama. Iz ostataka mrkve moguće je ponovno uzgojiti i njezine zelene listove.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. LISNATO POVRĆE.
Pak choi, kelj, blitva, mizuna, rikula i špinat također dobro uspijevaju u zatvorenom. Listove možete odrezati sve odjednom ili ih brati postupno, prema potrebi. Mogu se uzgajati i kao mikrozelenje, koje je spremno za berbu već nakon sedam do 14 dana.
| Foto: 123RF
8. KRUMPIR.
Iako možda nije prvi izbor za kućni uzgoj, krumpir iznenađujuće dobro uspijeva u posudama. U kantu ili vreću zapremnine oko 19 litara mogu stati dvije biljke, dok u posudu od približno 38 litara mogu stati četiri. Posudu je dobro postaviti na čvrstu plastičnu podlogu kako biste spriječili curenje vode i prosipanje zemlje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. ZELENI IZDANCI ČEŠNJAKA.
Iako se i glavice češnjaka mogu uzgajati u zatvorenom, mnogo je jednostavnije uzgajati njegove zelene izdanke. Režnjeve posadite u dobro dreniranu zemlju tako da se međusobno ne dodiruju, održavajte je ravnomjerno vlažnom i smjestite posudu na sunčan prozor. Izdanci imaju prepoznatljiv okus češnjaka i mogu se koristiti u brojnim jelima.
| Foto: 123RF
10. CIKLA.
Cikli treba nešto više prostora nego rotkvicama, ali može vrlo dobro uspijevati u zatvorenom ako je posuda duboka najmanje oko 20 centimetara. Mlade cikle možete brati kada korijen naraste otprilike do veličine loptice za stolni tenis, a potpuno razvijene kada dosegnu veličinu teniske loptice. Jestivi su i njezini listovi, a cikla se može uzgajati i kao mikrozelenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA