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POVRĆE IZ DOMA

10 vrsta povrća koje možete uzgajati u domu cijele godine

Za uzgoj vlastitog povrća nije nužno imati vrt ni balkon. Brojne vrste dobro uspijevaju u teglama i manjim prostorima, pa ih uz dovoljno svjetla i pravilnu njegu možete uzgajati u zatvorenom tijekom cijele godine
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10 vrsta povrća koje možete uzgajati u domu cijele godine
U nastavku pogledajte 10 vrsta povrća koje je posebno jednostavno uzgojiti kod kuće. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 10 vrsta povrća koje je posebno jednostavno uzgojiti kod kuće. | Foto: 123RF
Komentari 0

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