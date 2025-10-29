10 zabluda o alkoholu u koje odmah treba prestati vjerovati

Alkohol je dio ljudske kulture već stoljećima pa je i logično da se uz njega veže niz mitova. Neka od tih vjerovanja su bezopasna, dok druga mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Donosimo 10 najčešćih zabluda o alkoholu i činjenice koje razotkrivaju mitove
1. “Ako dobro podnosite alkohol, nemate problem”.
Neki vide visoku toleranciju kao znak snage, no ona može biti upozorenje. Kada se tijelo navikne na čestu konzumaciju alkohola, potrebno je više pića da bi se osjetili isti učinci. To ne znači da si manje pod utjecajem, nego da se organizam prilagođava na način koji može povećati rizik od ovisnosti i dugoročnih zdravstvenih problema.
2. “Pivo i vino su sigurniji od žestokih pića”.
Vrsta pića manje je važna od količine alkohola koju sadrži. Standardna porcija piva, vina ili žestokog pića sadrži približno istu količinu čistog alkohola. Veliko pivo ili čaša vina mogu brzo dostići ili čak premašiti alkohol u jednoj čašici žestokog pića.
3. “Kava ili hladan tuš skidaju mamurluk”.
Jedino što stvarno uklanja alkohol iz tijela je vrijeme. Kava, tuš ili svjež zrak mogu te natjerati da se osjećaš budnije, ali koncentracija alkohola u krvi ostaje ista dok jetra ne metabolizira alkohol. Možda ćeš se osjećati budno, ali i dalje si pod utjecajem.
4. “Alkohol grije tijelo”.
Toplina koju osjetiš nakon pića vara osjetila. Alkohol širi krvne žile blizu kože, što stvara osjećaj topline, ali isto tako tijelo brže gubi toplinu i snižava se unutarnja temperatura. U hladnom vremenu alkohol zapravo povećava rizik od pothlađivanja.
5. “Pijenje prije spavanja pomaže da bolje spavate”.
Alkohol može ubrzati uspavljivanje, ali narušava kvalitetu sna. Omogućuje manje dubokog i REM sna, što rezultira fragmentiranim snom i češćim buđenjima. Iako ste možda proveli cijelu noć u krevetu, možete se probuditi umorno i neispavano.
6. “Miješanje alkohola s energetskim pićima je sigurno”.
Kombinacija alkohola i energetskih pića prikriva sedativni učinak alkohola, pa se osjećate budnije nego što jeste. To može dovesti do pretjeranog konzumiranja i podcjenjivanja vlastite razine opijenosti, povećavajući rizik od nesreća i trovanja alkoholom.
7. “Klin se klinom izbija”.
Poznata metoda “hair of the dog” može privremeno ublažiti glavobolju, ali ne rješava pravi problem. Naprotiv, odgađa oporavak i dodatno opterećuje tijelo. Pravi lijek je vrijeme, hidratacija i odmor.
8. “Alkohol šteti samo jetri”.
Jetra obrađuje alkohol i zato je često u centru pažnje, no alkohol utječe i na mozak, srce, gušteraču, imunološki sustav i povećava rizik od nekoliko vrsta raka. Njegovi učinci su široki i ne ograničavaju se samo na jedan organ.
9. “Umjereno pijenje je uvijek sigurno ili čak zdravo”.
Godinama su istraživanja sugerirala da umjereno konzumiranje alkohola može biti korisno za srce. Novija istraživanja pokazuju da čak i lagana konzumacija povećava rizik od bolesti poput raka. “Sigurna” količina alkohola varira od osobe do osobe, a za neke ljude nema potpuno bezopasne količine.
10. “Pijenje alkohola je normalan dio života”.
Zbog društvene prihvaćenosti alkohola lako je zanemariti njegove rizike. Ipak, alkohol je jedan od vodećih uzroka bolesti, ozljeda i prerane smrti u svijetu. Poznavanje činjenica pomaže ljudima da donesu informirane odluke o tome koliko, koliko često ili žele li uopće piti.
