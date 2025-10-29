10 zabluda o alkoholu u koje odmah treba prestati vjerovati

1. “Ako dobro podnosite alkohol, nemate problem”. Neki vide visoku toleranciju kao znak snage, no ona može biti upozorenje. Kada se tijelo navikne na čestu konzumaciju alkohola, potrebno je više pića da bi se osjetili isti učinci. To ne znači da si manje pod utjecajem, nego da se organizam prilagođava na način koji može povećati rizik od ovisnosti i dugoročnih zdravstvenih problema. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA