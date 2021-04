Dok analizirate znakove loše komunikacije, nemojte osuđivati sebe ni partnera. Što ste objektivniji, to ćete do boljih rezultata doći, a mogli biste uzeti i olovku i papir te zapisivati primjere loše komunikacije koje primjećujete i u svojoj vezi. Ozbiljnost problema označite na skali od 1-10, a onda zajednički pristupite rješavanju problema, savjetuje psihologinja Carla Marie Manly, koja je sastavila popis 10 znakova da imate problema s komunikacijom u ljubavnom odnosu.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Netko mora pobijediti

Ako primijetite da se vi ili partner fokusirate na pobjedu i da uvijek budete u pravu, na krivom ste putu. Zdrava komunikacija je suradnja i u njoj ima prostora za obje perspektive.

Ne pomaže: 'Tako si iracionalan, jednostavno si u krivu.'

Pomaže: 'Tvoja perspektiva je drugačija od moje. Željela bih znati više o tvom mišljenju kako bismo se bolje razumjeli.'

2. Sramoćenje i okrivljavanje

Kada neki od partnera zapadne u naviku da posramljuje ili okrivljuje onog drugog, veza zasigurno nema budućnost. Umjesto toga, radije se fokusirajte na problem, a nemojte napadati onoga tko je pogriješio.

Ne pomaže: 'Opet kasnimo s računima. Da si pametniji, imao bi bolji posao i ne bismo bili u ovoj situaciji.'

Pomaže: 'Kasnimo s plaćanjem računa. Sjednimo zajedno za vikend kako bi mogli napraviti plan za plaćanje dugova. S malo timskog rada, znam da možemo opet dovesti financije u red.'

3. Kritika umjesto konstruktivnog razgovora

Iako su mnogi osjetljivi kada im se govori o tome kako bi nešto trebali raditi, gotovo nitko ne voli kritiku. Razlika između obične i konstruktivne kritike može biti suptilna, zato se treba potruditi biti što pozitivniji kada nekome želite ukazati na nešto.

Ne pomaže: 'Potpuno si sebičan i bezobziran. Čak ti ni ne pada na pamet da bi mi trebao javiti kada kasniš.'

Pomaže: 'Razumijem da promet može biti nepredvidljiv, ali povrijedi me kada mi ne javiš da ćeš kasniti. Jako bih cijenio kada bi mi poslala poruku kada znaš da ćeš kasniti.'

4. Nema kontakta očima i govora tijela

Govorom tijela nekad možemo puno reći. Lako je zapasti u negativne navike tijekom razgovora s partnerom. Od kolutanja očima, do prekriženih ruku i odlaska usred razgovora, negativni govor tijela signalizira nepoštovanje. Takva suptilna i manje suptilna ponašanja su pasivno-agresivni pokušaji kontroliranja razgovara na negativan način.

Dobri komunikatori fokusiraju se na sugovornika, rade kontakt očima i fizički su opušteni tijekom razgovora.

Ne pomaže: 'Zašto okrećem očima? Zato jer si potpuno iracionalan.'

Pomaže: 'Osjećam se jako povezano s tobom kada mi držiš ruku i uistinu me gledaš dok razgovaramo. Osjećam se viđeno, vrijedno i da me razumiješ.'

5. 'Multitaskanje' ne pomaže

Ako stalno radite nešto drugo dok razgovarate s partnerom, rezultat je fragmentirana pažnja, a to vodi prema nesporazumima i povrijeđenim osjećajima. To također partneru šalje poruku da je sve drugo važnije nego da dobije vašu nepodijeljenu pažnju.

Ne pomaže: 'Što nije u redu s tobom? Zar mi ne možeš dopustiti da radim druge stvari dok govoriš?'

Pomaže: 'Ti si mi prioritet i to što govoriš je važno. Čekaj da završim što radim da se mogu koncentrirati na razgovor.'

6. Koristite se ljutnjom te pasivno-agresivnim i pasivnim taktikama

Kada su takva ponašanja norma, pozitivna komunikacija je skoro nemoguća. Ljuti komentari i napadi su znak nevolje, a ne pomažu ni pasivno-agresivni sarkastični komentari i šale. Isto tako, pasivno ponašanje, kada ne govorite istinu o onome što osjećate ili jednostavno šutite, onemogućuje zdravu komunikaciju.

Ne pomaže: 'Nisi normalan. Zar zaista misliš da si dobar partner? Zašto samo ne odeš odavde?'

Pomaže: 'Zaista me ljuti kada ne prihvaćaš moje mišljenje. Treba mi pauza da se smirim, idem kratko prošetati pa ćemo nastaviti kada se vratim.'

7. Upadice su normalne

Upadanje drugome u riječ šalje poruku kako ono što netko govori nije važno ili nije točno. Ako tako nešto postane kronično, to samo vodi frustraciji i zamjeranju.

Ne pomaže: 'Stani! To što govoriš uopće nije istina! Daj da ja ispričam kako je bilo.'

Pomaže: 'Čuo sam sve što si htjela reći. Ima li još nešto što želiš dodati? Želim biti siguran da si završila prije nego ti kažem što ja mislim.'

8. Neslaganje prerasta u svađu

Nije normalno da se baš oko svega slažete s partnerom i to je dio zdravog odnosa, ali samo ako o tome možete razgovarati bez da se svađate. Svađa stvara 'ratnu' atmosferu i kojoj cvjetaju ljutnja i zamjeranje i rijetko kada svađa ima pozitivan završetak.

Rasprava o različitim mišljenjima pak može pomoći paru da unaprijedi vezu jer će se oboje osjećati sigurno iskazati svoje mišljenje, bez straha da će to prerasti u svađu.

Ne pomaže: 'Ti stalno nešto hoćeš. Ako to nije novi auto ili tvoj najnoviji hobi, želiš negdje putovati. Sada pak želiš potpuno preurediti dvorište. Kada je napokon dosta?'

Pomaže: 'Preuređenje dvorišta mi trenutačno djeluje prestresno. S obzirom na financije bit će nam teško to napraviti ove godine. Što misliš da to odgodimo do sljedećeg proljeća? Do onda možemo uštedjeti i napraviti sve kako treba. Što misliš o tome?'

9. Tehnologija vas ometa u razgovoru 'oči u oči'

Ako radije gledate u razne ekrane umjesto da komunicirate i povezujete se s partnerom, to je znak da nešto nije u redu. Intimna komunikacija je vještina i zahtjeva vježbanje.

Ne pomaže: Ako se cijeli dajete u svoj posao i osobne interese, a ostavljate malo energije za komunikaciju s partnerom.

Pomaže: Odvajanje vremena svaki dan kako bi razgovarali s partnerom. Bilo da idete u šetnju, pijete kavu ili zajedno večerate, komunikacija, i vaša veza, će napredovati.

10. 'Iza ugla' vrebaju zamjeranje i stari problemi

Ako partneri 'gutaju' probleme umjesto da ih rješavaju, nevolja je 'iza ugla'. Neki ljudi čak i pamte stvari samo kako bi ih mogli upotrijebiti kasnije u svađama, a neki ne žele rješavati probleme jer tada mogu biti pasivno-agresivni. Treći se pak nadaju da će problemi nestati sami od sebe...

Neki manji problemi uistinu mogu nestati čak i ako ih se ne spominje, ali kada dođe do zamjeranja ili jake iritacije, a nitko se s tim ne želi baviti, to je znak da idete prema prekidu.

Ne pomaže: 'Neću ti oprostiti. Nije me briga jesi li se ispričao. Želim da cijeli život plaćaš za ono što si napravio.'

Pomaže: 'Povrijeđena sam i mislim da moramo doći do korijena onoga što se dogodilo. Bojim se da ćeš me opet povrijediti na isti način i važno mi je da uistinu preuzmeš odgovornost za to što se dogodilo. Mislim da će nam to oboma koristiti ako želimo stvari vidjeti jasnije i razumjeti se. Tada možemo krenuti ispočetka.'

Budite strpljivi s pokušajima zdrave komunikacije, ali i uporni, ubrzo ćete vidjeti pozitivne rezultate, piše MBG.