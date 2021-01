Radi se o signalima kojima vas tijelo upozorava da mu je pod hitno potreban psihički odmor, odnosno da je preplavljeno svim lošim vibracijama kojima smo bombardirani svakodnevno. Živimo u vrlo stresno vrijeme. Ljudi se boje za svoje zdravlje i zdravlje voljenih. Strahuju da će ostati bez krova nad glavom. Brinu kako će preživjeti mjesec... Sve to ostavlja trag.

Kada ta preopterećenost postane prevelika, tada dolazi do pojave određenih psihičkih i fizičkih znakova. Čovjek je rastresen, loše volje, sve mu smeta, bezvoljan je, umoran, tužan, negativan... Jednostavno uđe u fazu kad ne vidi ništa dobro u životu. To je trenutak kada je važno osvijesti problem i pomoći si. Kad postanete svjesni izvora problema, tada ste već na pola puta do izlaska iz tog tamnog oblaka koji se obavio oko vas te ne dopušta svjetlosti da prodre i osvijetli vam put.

- Često njegovanje samo negativnih misli, dovest će do toga da zaboraviš misliti pozitivno. A zaista rijetko tko je rođen s negativnim mentalnim stavom prema svemu. Tako je i sa stresom, ne naučimo li ga otpuštati iz našeg energetsko-tjelesnog sustava, uzet će svoj danak. I naravno s energijom, ne počnemo li raditi nešto kreativno, blago i lijepo po nas same, preplavit ćemo se negativnim energijama i mislima. Kasnije će nas to dovesti do negativnih osjećaja i utkati se u naše emotivno tijelo i začas smo kreirali jedan težak energetski algoritam, kojim se vodimo u životu. A to će naravno smanjiti kvalitetu života - rekla je Nera Crnčić iz Centra za meditaciju, a prenosi portal Atma.

Nabrojala je 10 znakova koji pokazuju da osoba pod hitno treba čišćenje od loše energije:

- Ako se dakle prepoznaješ u nekim znakovima, a to nisu tvoji tipični načini funkcioniranja, svakako pribjegni čišćenju svoje energije i misli. Možeš i čistiti svoj prostor u kojem živiš i boraviš. Minimalno jednom tjedno odvoji 30 minuta za sebe, svoj um i dušu za energetsko čišćenje misli i energije - savjetovala je Nera Crnčić.

Savjeti za oporavak od negativne energije

Ako se nađete zarobljeni u moru crnih, negativnih misli - preusmjerite ih na pozitivne. U početku to neće biti lako, ali uspjet ćete ukoliko to zaista želite. Također, brinuti o stvarima koje se još nisu dogodile, a možda nikada ni neće, je veliki gubitak pozitivne energije i okidač za konstantan osjećaj stresa. Normalno je da čovjek brine, ali ne treba pretjerivati u tome i stalno u glavi stvarati razne scenarije do kojih često niti ne dođe.

Kada vam se nerealne brige počnu motati po glavi, prekinite to u startu jer jedino vi to možete kontrolirati. Naučite se opustiti i upravljati svojim mislima. Priuštite si u danu malo vremena za sebe, tada se opustite ili radite nešto što vas veseli. Ispecite kolače, prošećite parkom, vježbajte...

Budite svjesni sadašnjeg trenutka. To je trenutak koji vam nitko ne može oduzeti, samo je vaš i pobrinite se da uživate u njemu. Na zamarajte se konstantno onime što je bilo u prošlosti, jer to ne možete promijeniti, već samo naučiti važne životne lekcije. Također, ne strahujte od budućnosti, jer to je nešto što će se tek dogoditi, a možda se i ne dogodi, možda vaš život krene totalno drugim putem.

Učite iz pogrešaka, svojih i tuđih. Neke stvari se događaju u životu kako bi čovjek naučio neku lekciju i postao bolja verzija sebe. Svatko može pogriješiti, ali važno je iz toga naučiti pouku. Svatko može pokleknuti i pasti, ali važno se dignuti na noge i krenuti dalje. Ako sami sebi ne poklonite novu priliku, neće ni drugi. Mnogi uspješni ljudi do uspjeha su došli nakon godina i godina neuspjeha, pokušaja i padova, ali nisu odustali od života.

Budite zahvalni za sve što imate bez obzira koliko to bilo skromno. Sjetite se da mnogi ljudi nemaju niti približno toliko - niti materijalnih stvari, ali ni emocija i pažnje koje dobivaju od bliskih ljudi. Zapamtite, bogatstvo nije garancija za sreću - čak često zna biti suprotno. Uživajte u malim stvarima, veselite se sitnicama jer život je samo jedan i jako brzo prolazi.

Birajte s kime se družite. Provodite vrijeme sa pravim ljudima, onima u čijem društvu uživate, koji vas potiču u napretku, prihvaćaju vas takvima kakvi jeste i izvlače ono najbolje iz vas. Ljude koji isisavaju pozitivnu energiju iz vas i pune vas lošim vibracijama, izbjegavajte - što se manje s njima družite - to bolje.

Pokušajte shvatiti što priželjkujete. Razbistrite sliku u glavi o onome što želite postati i što želite tijekom života postići, odredite prave prioritete. I, imajte na umu da je duševni mir puno važniji od gomilanja novca i jurišanja za karijerom.

Pomaže i miris tamjana. Miris zapaljenog tamjana ima moć transformiranja energije, odbacuje se negativna energija, a priziva pozitivna. Zapravo, prostor se na taj način blagosilje kao sveto mjesto pogodno za duhovni rast. Miris tamjana ljude povezuje sa višom sviješću i okružuje ih visokim vibracijama.

Jedna studija pokazala je da tamjan djeluje kao učinkovit antidepresiv i jako je dobar za ublažavanje stresa. Poboljšava intuiciju, vidovitost i idealan je za upotrebu prije meditacije. Izgaranje smole tamjana pruža zaštitu i pročišćavanje, a vjeruje se kako pomaže povećati duhovnu, prenosi spiritualityhealth.com.

Suzdržite se od ogovaranja drugih, time se punite lošom energijom

Sve što izgovaramo ima određenu vibraciju, a ta vibracija djeluje i na našu okolinu, i na naše tijelo. Ogovaranjem se odašilje negativna energija. Sve što loše kažemo o nekome zapravo stvara određeno otrovno polje oko nas, a ako se tome pridruži više ljudi, tada to polje postaje sve veće i zahvaća sve više ljudi, čak i one koji ne tračaju već se nalaze u blizini i čuju što se govori.

Dok tračaju, ljudi često nisu svjesni štete koju rade sebi i drugima. Nažalost, to je svakodnevna masovna pojava protiv koje nema lijeka, osim da se nekim čudom promijeni svijest ljudi. Zapravo, prije nego krenu nekoga ogovarati, ljudi bi trebali zastati i promisliti kako bi se oni osjećali da netko o njima priča takve stvari, i to iz njihovih leđa.

Prema ayurvedskom vjerovanju, tijekom ogovaranja dolazi do negativnog utjecaja na solarni pleksus - to je čakra koja je najviše izložena okolnim utjecajima. To čovjeku daje lažan i kratkotrajan osjećaj moći te privid držanja stvari pod kontrolom dok se ego hrani tom negativnom energijom. Osim što širi loše vibracije, ogovaranje može blokirati srčanu čakru koja je zaslužna za ispoljavanje ljubavi i suosjećanja.

Također, zbog tračanja ljudi zaboravljaju na svoje vlastite živote, probleme koje treba riješiti, na ciljeve prema kojima bi trebali ići... Bave se drugima umjesto da se pozabave sami sa sobom, jer jedino kada se orijentiraju na sebe i svoj život mogu napredovati i duhovno i tjelesno.