10 znakova koji jasno pokazuju da je stiglo vrijeme za rastavu

Partner zlostavlja vas ili vašu djecu

Ako ste u nasilnoj vezi - fizički, seksualno, emocionalno ili financijski - tada vas ostanak u braku zapravo izlaže riziku. Isto vrijedi i ako partner zlostavlja vašu djecu. Slično kao kod ovisnosti, ako je partner zlostavljač, to znači da sam mora potražiti pomoć.

- Svaka vrsta zlostavljanja, po mom mišljenju, razlog je za odvajanje od partnera jednostavno zato što često partner koji zlostavlja, a možda čak i drugi partner, treba obaviti neku vrstu posla koji se ne može obaviti dok je par zajedno - kaže američka psihologinja Jennice Vilhauer.

Sigurnije je za drugog partnera da ne bude sa zlostavljačem dok rade na svom problemu svladavanja bijesa.

Partner se ne želi liječiti od ovisnosti

Ako vaš partner pati od ovisnosti - bilo da se radi o ovisnosti o drogama ili ovisnosti poput kockanja - to može uzrokovati stvarne probleme u vezi, osobito ako ta osoba odbija potražiti pomoć.

- Ako je netko alkoholičar ili ovisnik o drogama, a vi ste dali sve od sebe da tu osobu natjerate da ne bude ovisnik, moglo bi doći vrijeme kada ćete reći da niste voljni voditi bitku s njima - kaže psihologinja Vagdevi Meunier.

Osim toga, kako biste bili uspješni u prevladavanju ovisnosti, partner treba sam ulagati u rješenje.

Osoba s ovisnošću mora uložiti ogromnu količinu rada na sebi, što nije nešto u čemu druga osoba u vezi može stvarno pomoći, dodaje Vilhauer.

Pojedinci moraju obaviti posao za sebe.

- Dakle, ako ste partnera pokušali natjerati na liječenje od ovisnosti, a on ne želi pomoći, to je pokazatelj da brak više nije zdrav za vas - ističe stručnjakinja.

Partner vas je prevario

Iako se afere često mogu rješavati tijekom terapije, ako partner ne želi ostaviti osobu s kojom ima aferu ili nije voljan pomoći da se veza popravi, to bi mogao biti jasan pokazatelj da je vrijeme da se razvedete.

- Mislim da se afere mogu izliječiti, ali mislim da osoba mora biti voljna prekinuti drugu vezu, čak ni biti u kontaktu s tom osobom - kaže Melanie Greenberg, klinička psihologinja.

Također, situacija ovisi o tome što partner koji vara čini kako bi se iskupio za prevaru, objašnjava Amanda K. Logid, stručnjakinja za mentalno zdravlje.

Kada postoji varanje, veza koja je nekad bila je gotova. Ide se naprijed - to je nova veza; i ako je partner voljan proći kroz korake ponovne izgradnje povjerenja, onda ima nade.

Međutim, za neke rješavanje afere nije opcija. Ako im je partner nevjeran, to bi im moglo biti teško i žele raskid dogovora. Mnogi se ne mogu vratiti na mjesto gdje osjećaju da mogu ponovno vjerovati partneru, pa ako to znate o sebi, znate i da se veza vjerojatno neće poboljšati, objašnjava Logid.

Više ne komunicirate

Komunikacija je doista ključna. Dobra je vijest da se komunikacijski problemi često mogu izgladiti profesionalnom terapijom.

- Dobivanje pomoći ove vrste doista može omogućiti parovima da riješe neke probleme i, što je možda još važnije, podučava parove vještinama koje su im potrebne za učinkovitiju komunikaciju i pruža siguran prostor za iskrenu komunikaciju - kaže Mariana Bockarova, profesorica psihologije odnosa.

Međutim, ako se partner ne želi uključiti u produktivnu komunikaciju, mogao bi biti emocionalno nedostupan, što znači da nije emocionalno izražajan, ne ulaže u rad na sebi, ne želi iznijeti osjećaje ni pružiti podršku koju supružnik traži.

Ako su jedan ili oba partnera emocionalno nedostupni, prema Greenberg, može biti teško obaviti posao koji je potreban za ulaganje u vezu i koji će joj dati najbolju šansu da potraje.

Nema intimnosti

Slično komunikaciji, intimnost - bilo fizička ili emocionalna - često se može poboljšati s vremenom i uz stručnu pomoć.

Ali ako ste dobili stručnu pomoć, a intimnosti još uvijek nema, to bi mogao biti razlog za razmišljanje o razvodu.

- Intimnost je veoma važna potreba - ističe Greenberg.

No, to zapravo ovisi o uzroku nedostatka intimnosti.

Na primjer, ako partner ima medicinski problem zbog kojeg je fizička intimnost izazovna, postoje drugi načini za pronalaženje intimnosti u vezi ako tražite pomoć. Međutim, ako je partner sposoban za intimnost, ali odbija upustiti se u intimnost bilo koje vrste, to može biti znak da je brak u nemirnim vodama.

Partner ne pokazuje interes za rješavanje problema

Želja za rješavanjem bračnog problema zahtijeva sudjelovanje oba partnera.

- Ne može biti jednostrano. Jedna osoba ne može željeti raditi na tome, a druga ne. Rekla bih da bi to bio jasan pokazatelj da veza neće uspjeti. Potrebna je jednaka želja da se uloži napor - kaže Vilhauer.

Ako je partner voljan ići na terapiju, pokušajte postaviti konkretna mjerenja kako se snalazite kao par, predlaže Brandy Engler, klinička psihologinja specijalizirana za veze i autorica knjige The Men on My Couch.

- Ako se problem može postaviti u konkretnim terminima, onda se može mjeriti - ističe ona.

Na primjer, ako postavite 'pravila' o tome kako izgleda intimnost za vas i partnera, možete lako pratiti ispunjavate li taj koncept intimnosti provjeravanjem na tjednoj ili mjesečnoj bazi.

- Ovo mi se sviđa jer podržava odluku o razvodu utemeljenu na dokazima - kaže Engler. Svaki partner može jasno vidjeti što se dogodilo ili nije tijekom vremena.

Ne možete djelovati kao tim

Snažna i čvrsta veza uvijek bi trebala funkcionirati kao tim - što znači govoriti u terminima 'mi', a ne 'ja' ili 'ti'. Kada riječ 'mi' nestane iz rječnika, počinjete živjeti dva odvojena života, objašnjava Logid. Ovo je veliki problem jer mora postojati stalna veza - to je ono o čemu razmišljamo kao o braku.

To je također faktor kada se oboje više ne možete složiti oko važnih stvari, poput zajedničkog životnog plana, djece, mjesta stanovanja ili karijera, objašnjava Caraballo.

Partner vas ne poštuje - ili obrnuto

Ako vas partner ne poštuje ili je vama teško poštovati svog partnera, vjerojatno je vrijeme da procijenite zdravlje svog braka.

- Zašto biste željeli da vas cijeli život loše tretiraju i da vas ne poštuju? - ističe Greenberg. Pogotovo ako ste pokušali postaviti ograničenja i granice oko toga.

Ali još jednom, postoje neki čimbenici nepoštivanja koji možda ne opravdavaju razvod. Na primjer, ako partner pati od mentalne bolesti i povremeno vas ne poštuje dok se bori s tom bolešću, ali traži pomoć i oporavlja se, onda je to vjerojatno nešto što vas dvoje možete riješiti, kaže Greenberg. S druge strane, ako ustanovite da ne poštujete svog partnera, to možda neće biti moguće riješiti u braku.

- Ako ne možete pronaći poštovanje prema partneru, vrlo je teško osjećati da stvarno želite ostati u vezi s njim - kaže Vilhauer.

Nemate povjerenja u partnera

Povjerenje je u središtu svake veze, pa ako vam ga nedostaje - ili ga nedostaje vašem partneru u vas - to bi mogao biti znak da je vrijeme za razvod.

Ali istina je da se povjerenje često može popraviti, samo je potrebno neko vrijeme, a partner koji je prekršio povjerenje mora biti predan tome da ga popravi.

- Mora postojati određena razina priznanja - kaže Greenberg. Priznanje da ste učinili nešto što je imalo veliki utjecaj na drugu osobu.

Ako partner ne preuzima odgovornost ili odbija pokušati popraviti povjerenje, to je pokazatelj da možda više ne ulaže u brak.

Kada se zatvarate, napadate partnera ili izbjegavate bilo kakvu odgovornost za problem, u konačnici pokazujete da vas nije briga za partnerove emocije ili iskustva. S vremenom to nagriza povjerenje, sigurnost i pouzdanost u partnerstvu.

Djeca žele da se razvedete

Uvijek iznova se može čuti od parova koji su nesretni da ostaju zajedno zbog djece.

- No istina je da ako ste u jadnom braku, ali imate djecu s partnerom, ostanak u tom braku zapravo bi više mogao naštetiti djeci nego pomoći im. Istraživanja pokazuju da je najbolje za svako dijete imati dva sretna roditelja, a ne nužno dva vjenčana roditelja - istaknula je Vilhauer.

Dakle, to često nije ni u interesu djece ako znaju da roditelji nisu sretni zajedno. To stvara napetost kod kuće i poteškoće za djecu dok odrastaju.

Dakle, ako ostajete zajedno samo zbog svoje djece, a posebno ako su djeca naznačila da bi više voljela da se vi i partner razvedete - to je jasan znak da je možda vrijeme da razmislite o razvodu, donosi MSN.

