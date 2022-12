Bi li vaš partner prošao njezin test? 'Istražiteljica' tvrdi da je dosad otkrila 1000 preljubnika

Ljubavna istražiteljica i lovkinja na 'ljubavne štakore' koja radi za žene koje sumnjaju da ih partneri varaju tvrdi da je već razotkrila 1000 muškaraca.

Madeline Smith (30) iz Los Angelesa pokrenula je posao nakon što ju je nadahnula Cheaters, TV emisija koja otkriva nelojalne ljubavnike.

Istražiteljica, koja je u vezi s glazbenim producentom, ima više telefona i različitih korisničkih računa na društvenim mrežama koje koristi kako bi razotkrila varalice.

Madeline prvo muškarcima šalje poruke i na taj način ih mami na prevaru da vidi hoće li zagristi mamac - a njezine cijene počinju od samo 200 kuna, za taj osnovni test.

Njezine klijentice ispunjavaju profil za 'test vjernosti' u kojemu anonimno objašnjavaju situaciju i postavljaju svoje zahtjeve.

Madeline na temelju dobivenih podataka potom kontaktira njihovog partnera i navlači ih na prevaru toliko daleko koliko se dogovorila s klijenticom. Ako treba, čak će slati i fotografije na kojima je polugola ili gola.

Madeline je rekla: 'Postoji toliko tipova muškaraca i ja točno znam kako se postaviti kod svakog od njih - pametni tipovi, glupi tipovi, sumnjičavi tipovi.'

Foto: TikTok

- Puno toga što radim je na temelju čiste intuicije. Često samo bacim pogled na profilnu fotografiju muškarca i točno procijenim njegov karakter - kaže.

Ona i njezini prijatelji pokušali bi učiniti istu stvar s ljudima koje su poznavali - bez puno uspjeha, ali Madeline je 2018. odlučila to raditi puno radno vrijeme.

Rekla je: 'Malo je ludo kako se to razvilo.'

- U 2018. sam osmislila test lojalnosti. Uz sve iskustvo koje sam stekla tijekom godina, odlučila sam osmisliti plan i sustav igre - ispričala je za Daily Mail.

Žene koje sumnjaju u svoje partnere mogu kontaktirati Madeline putem njezinog obrasca za kontakt s informacijama o njihovoj vezi i svim prošlim prijestupima, zajedno s informacijom koliko bi njezina tehnika trebala biti agresivna.

Zatim je na Madeline da istraži muškarca.

Tvrdi da su se u nekim slučajevima muškarci činili jako opasni i da je ženama vratila novac i uputila ih da potraže pravnu pomoć.

Foto: TikTok

Prvo sve dobivene informacije složim u povjerljivu bazu podataka i onda se bacim na posao. Ponekad se jave za 5 minuta, ponekad za dva dana.

- Provjerim hoće li zagristi prvi mamac i javiti klijenticama kako bi se odlučile kako će i što dalje. Nekima je dovoljan i samo odgovor na prvu poruku da si potvrde to što su sumnjale - kaže.

Dodaje da djevojke obično 'osjećaju' da nešto nije u redu, ali da nisu sigurne što je to, i da su u većini slučajeva u vezi između jedne i dvije godine.

Dodala je: 'Postoji ta intuicija koju žena ne može objasniti'. Obično se i prije dogodio kakav incident. Možda ju je već prije prevario ili ne da partnerici da se služi njegovim telefonom - kaže.

- I uvijek postoje Snapchat obavijesti, uvijek je u pitanju Snapchat - dodaje.

Madeline kaže da 'djevojke uvijek imaju osjećaj da ih partneri rade ludima i da se posljedično osjećaju kao nelojalne partnerice, iako nikada nisu varale.'

- Većina žena se uvijek osjeća tužno ili ljuto kad mi se jave i ja ih uvjeravam da je savršeno prihvatljivo da trebaju odgovore o tome u što ulažu svoju ljubav i vrijeme - objašnjava istražiteljica.

Madeline je rekla da će kontaktirati osumnjičenika i prilagoditi svoju tehniku ovisno o njegovim interesima, osobnosti i njegovim slabostima u prošlosti.

Foto: TikTok

Dodala je: 'Kad sam procjenjivala dečka svoje nedavne klijentice, bio je vrlo sumnjičav, nije puno odgovarao, ali je bio privučen i na kraju nije prošao test.'

- Sviđala mu se pažnja i bio je pametan i na kraju sam se s njim dopisivala o matematici. Onda smo prešli na Snapchat preko kojeg sam mu slala seksi fotke i videe, a sve zajedno je davalo osjećaj neke seksi igrice između profesora i učenika - prepričala je.

Madeline je rekla da se 80 posto upita koje prima odnosi na ponovljene prijestupnike.

Često lovi muškarce koji imaju žene i djecu, pa na taj način daje prednost ženama u brakorazvodnim postupcima.

Rekla je: 'Muž jedne klijentice potrošio je toliko novca na kurve i hotele i nagomilao dugove na kreditnoj kartici koristeći usluge seksi online stranica. Njegova žena me zamolila da joj pomognem dokazati da on to još uvijek radi kako bi mogla uzeti pola novca natrag.'

Madeline tvrdi da ima i pravni tim koji se brine da je upoznata sa svim nijansama zakona u pojedinim državama.

Rekla je da ima 1000 zatvorenih slučajeva i da ima stalne mušterije koje će kod nje provjeriti sve svoje romantične partnere piše Daily Mail

Standardni test lojalnosti naplaćuje 30 dolara, no cijene se povećavaju ako je slučaj složeniji ili treba uložiti puno vremena i rada.

Rekla je: 'Ne želim zavući ruku u ničiji bankovni račun. Većina djevojaka je itekako svjesna teških financijskih vremena u kojima se nalazimo pa se trudimo ići jedan drugoj u korist.'

- Ponekad, ako žena ima neki problem, a nema na raspolaganju previše novca, prilagodim se njezinim mogućnostima - dodaje.

