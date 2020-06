10 znakova koji upućuju na to da je vaš partner za dugu vezu

U vezi ste i niste sigurni je li on zaista partner za duge staze? Provjerite neke od znakova koji na to upućuju. Ako ima kućnog ljubimca i želi upoznati vaše roditelje, velika je vjerojatnost da misli ozbiljno

<p>U nastavku pročitajte znakove koji upućuju na to da je on zaista dečko koji je materijal za vezu na duge staze.</p><h2>1. Posjeduje kućnog ljubimca</h2><p>Muškarac koji voli životinje vjerojatno ima svoju osjetljivu i meku stranu.</p><p>- Kada je muškarac vlasnik kućnog ljubimaca to podrazumijeva da je on brižan, odgovoran i sposoban dugoročno se obvezati - kaže <strong>Stacey Laura Lloyd</strong>, spisateljica koja obrađuje teme zdravlja i ljubavnih odnosa. Ako on veliku važnost pridaje druženju sa psom to je dobar znak i kada je riječ o drugim suputnicima u njegovom životu, odnosno vama. Posjedovanje kućnog ljubimca često može zadavati toliko brige koliko i malo dijete. Radi li on sve ne baš zabavne poslove koji se tiču kućnih ljubimaca sa strpljenjem? Da li pravilno pokazuje ljubav i privrženost? Kućni ljubimci omogućuju da iz nas izađe ono najbolje.</p><h2>2. Ljubazno se odnosi prema konobarima i ostalim ljudima</h2><p>- Ako se vaš dečko lijepo ponaša prema drugima, posebno onima iz uslužnih djelatnosti, to pokazuje da je on osoba koja ima poštovanja - objašnjava <strong>Marni Feuerman</strong>, licencirana psihoterapeutkinja. Ako ste ga promatrali dulje vrijeme i uvijek je bio ljubazan i dosljedno se odnosio prema drugima, to je odličan pokazatelj da je on dečko za ozbiljnu vezu.</p><h2>3. Razgovarate o sigurnom seksu</h2><p>Ako vas dvoje možete voditi otvoren i iskren razgovor o sigurnom spolnom odnosu, to znači da on preuzima odgovornost za svoje zdravlje i zdravlje drugih. Također biste mu trebali moći reći je li seks bolan.</p><p>- Dobra komunikacija je kamen temeljac svih odnosa - kaže <strong>Neely Steinberg</strong>, trenerica za odnose i osobna savjetnica za imidž. Dakle, ako je voljan upustiti se u razgovor o onome što neki mogu smatrati teškom ili nezgodnom temom za razgovor, to je dobar znak da će moći razgovarati i o drugim problemima koji će se pojaviti u vezi. Ako ne želi razgovarati o svojim prethodnim partnerima ili ići na test za spolne bolesti, možda nije emocionalno spreman za odnose, a to može biti problem jer je ključno da možete opušteno razgovarati o seksu prije nego što ga uopće i krenete prakticirati.</p><h2>4. Želi upoznati tvoje roditelje</h2><p>Neki muškarci su u velikom strahu pri samoj pomisli na to da ćete ih upoznati s roditeljima. Ali ako vas on vidi u svojoj budućnosti, pokazat će iskreno zanimanje i entuzijazam za upoznavanjem i provođenjem vremena s njima. Kad vaš partner daje prioritet sastanku s vašim roditeljima, on također daje prioritet vašem odnosu. Njegova želja da upozna vaše roditelje podrazumijeva da razmišlja o trajnoj vezi s vama i zainteresiran je za jačanje veze koju vas dvoje imate.</p><h2>5. Razgovara s vašim prijateljima</h2><p>On cijeni vaše prijatelje i prijateljice i poštuje ih kao ljude. Zna da su to pojedinci koji su važan dio vašeg života i želi ih bolje upoznati. To je tako zato što on pokušava investirati u upoznavanje različitih aspekata vašeg života, pa tako i u vaše prijatelje. Uzbuđen je kad sazna o vama sve što može, uključujući i prijatelje koji vas okružuju. Kad je s vašim prijateljima, on se trudi razgovarati s njima, pronađe zajedničke teme, angažira se i upozna ih jer mu je stalo. </p><h2>6. On nije dio vaših noćnih mora</h2><p>Razmislite o svojim snovima. Podsvijest može nuditi značenje o onome što se događa u vašem životu.</p><p>- Ako vam se vaš dečko pokaže u snu, obratite pažnju na to da li se tada osjećate pozitivno ili negativno - priča Feuerman. Ako je san u kojem je vaš dečko čudan, vaš mozak vjerojatno reagira na nepovjerenje u vašem odnosu uvodeći ga u noćnu moru. No kad ste u zdravoj vezi, bez drame, vjerojatno nećete imati takve negativne snove o svom partneru.</p><h2>7. Dobro se nosi s onim danima kada ste u PMS-u</h2><p>Tijekom menstruacije ste vjerojatno loše raspoloženi i osjećate nadutost i mučninu u to doba mjeseca. Njegova otvorenost i prihvaćanje onoga kroz što prolazite pokazuje vam kako će se nositi sa usponima i padovima do kraja zajedničkog života. Ako on to shvati osobno, dobit ćete jasne znakove upozorenja. Ne očekujte da će on znati što točno treba raditi kada ste PMS-u. Tip s dobrim smislom za humor će vam dati privremenu propusnicu za ludo ponašanje. On će znati da će sve to proći. Dakle, ako vam pruži lijekove za ublažavanje grčeva ili vam pruži masažu leđa kad imate mjesečnicu, čuvajte ga.</p><h2>8. Svoj je</h2><p>Vaš muškarac nema više osobnosti. On se ne ponaša na jedan način pred vašim roditeljima, drugi kada ste s vašim prijateljima, a treći kada je s vama. Obratite pažnju na njegovo nedosljedno ponašanje ili raspoloženje. Ako se prema vama ponaša sjajno kada ste pred drugima, ali je u privatnosti drugačiji ili ima ozbiljne promjene raspoloženja, to nije netko s kime želite ostati u vezi. Umjesto toga, vaš partner uvijek treba biti dosljedan jer je to dobar pokazatelj da će on biti ista osoba godinama.</p><h2>9. Bili ste odvojeni i veza je napredovala</h2><p>Zdrav odnos je onaj u kojem volite biti zajedno, ali možete preživjeti i ako ste odvojeni. Možete živjeti svoj život kada vas dijele kilometri, a i dalje rasti kao par. Testirajte možete li ostati povezani putem Skypea, FaceTimea, poziva ili poruka kada ste udaljeni. Ako vam se čini kao da ne želi održavati kontakt, vjerojatno će se obratiti nekome tko je u blizini, a to bi se kasnije moglo pretvoriti u aferu. No zapamtite, u redu je ako niste stalno u kontaktu i kada vam on daje malo prostora. Ako vam ne šalje poruke 24 sata dnevno, a želi da se lijepo provedete, znat ćete da mu je stalo više do vaše sreće nego do kontrole nad vama i vašim rasporedom.</p><h2>10. Planirate budućnost</h2><p>Planirate zajednički odmor sljedećeg ljeta? Ići ćete zajedno na roštilj za Praznik rada? To je dobar znak da je on zainteresiran za vezu na duge staze. Ako vas pozove na rođendansku zabavu svog nećaka koja je za tri mjeseca ili na vjenčanje koje je za šest mjeseci, to znači da planira biti s vama do tog trenutka kada se ti događaji pojave, piše <a href="https://www.rd.com/advice/relationships/life-partner/?trkid=soc-rd-facebook&fbclid=IwAR2KTOnGJkFA0hFkjdKpj-4fq-_bGf64HgPiS5d0RuiFEty0Jy6nAJmUYm0" target="_blank">Reader's Digest</a>. </p>