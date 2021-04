Kulinarstvo je znanost, a jedan pogrešan potez može pokvariti bilo koje jelo, čak i u restoranima s Michelinovom zvjezdicom. Nije važno jeste li iskusni kuhar ili sami kuhate kod kuće, svi u kuhanju mogu pogriješiti.

Ovo su tipične greške koje se rade prilikom kuhanja nekih namirnica, ali i kod konzumacije:

1. Lignje

U klasičnom receptu kuhari preporučuju lignje kuhati oko 50-60 sekundi ili ih proliti kipućom vodom. U suprotnom, lignje postaju gumene i nejestive. Ali ako ste ih prekuhali, nastavite ih kuhati 30-40 minuta. Za to vrijeme morski plodovi će upiti juhu, povećati se i postati mekani.

2. Odrezak

Nakon što ste popržili ili skuhali mesni odrezak, možete brzo doći u napast da ga narežete na komade i pojedete. Pustite da se meso odmori 5-10 minuta nakon što ga skuhate. Tako će vam biti mekše i neće se brzo osušiti i stvrdnuti.

3. Rižoto

Rižoto se preporučuje jesti žlicom, a ne vilicom, počevši od ruba tanjura i polako se krećući prema njegovom središtu. Tako jelo dulje ostaje vruće. Zbog praznina na vilici rižoto se brže hladi.

4. Tjestenina

Obično se iz lonca u kojem se kuhala tjestenina izlije sva voda - to je glavna pogreška koju ljudi čine. Ostavite pola čaše vode u kojoj se tjestenina kuhala na dnu lonca i dodajte je umaku. Slana škrobna voda savršeno je sredstvo za zgušnjavanje. Dodati će aromu umaku, čineći ga zasićenijim.

5. Brokula

100 g brokule ispuniti će vaše tijelo potrebnom dozom vitamina C. Međutim, taj vitamin uništava se u kipućoj vodi i povrće gubi svoju hranjivu vrijednost. Da se to ne bi dogodilo, radije umjesto toga kuhajte brokulu na pari.

6. Piletina

Ljubitelji zdrave prehrane savjetuju uklanjanje kože piletine prije kuhanja. To je zato što koža sadrži puno masnoća, što može dovesti do visoke razine kolesterola. Kako bi se očuvao okus piletine, bolje je ukloniti kožu neposredno prije nego što počnete jesti jelo. Kada je piletina kuhana, upija dio masnoće s kože, što čini meso sočnijim i aromatičnijim.

7. Mladi krumpir

Mladi krumpir sadrži puno kalija, željeza, magnezija, vitamina C i B6. Da biste sačuvali sva korisna svojstva, krumpir skuhajte i pecite zajedno s korom jer sadrži velik broj vitamina i minerala.

8. Grah iz konzerve

Grah iz konzerve konzerviran u vlastitim sokovima u pravilu je obično prekriven mutnom tekućinom. Ne samo da izgleda neprivlačno, već je i loše za vaše zdravlje. Njegova salamura sadrži puno natrija i škroba. Kako biste to izbjegli, izlijte tekućinu i isperite grah.

9. Perad

Pečena piletina ili puretina mogu se osušiti tijekom kuhanja. Da biste to izbjegli, pokušajte ne otvarati vrata pećnice tijekom kuhanja. Svaki put kad to učinite, pećnica gubi toplinu, vrijeme kuhanja se produžava, a perad zbog toga postaje presušena. Također, pazite da se jelo 'odmori' 30 do 40 minuta.

10. Tijesto za pizzu

Najbolji način da razvučete tijesto je rukama. Na taj način ga činite mekanim. Kada valjate tijesto oklagijom, ono će se slabije dizati kada ga budete pekli.

11. Jela sa slaninom

U mnogim receptima kuhari preporučuju omotati kozice, mljeveno meso ili povrće slaninom prije nego što ih skuhate. Kuharica Eliza Cross kaže da se trake sirove slanine mogu neravnomjerno skuhati i djelomično izgorjeti. Bolje je upotrijebiti prethodno ispečene trake slanine, piše Bright side.