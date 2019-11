11 mitova o čokoladi koji nikad nisu bili točni - uzrokuje akne

Još su Maje i Asteci vjerovali da kakao ima magične i božanske moći koje su toliko snažne da su kakaovac koristili u ritualima povezanima s rođenjem, vjenčanjem i smrću, navodi msn.com.

Od 17. stoljeća europsko plemstvo uživalo je u napitcima s toplom čokoladom, a vjerovalo se da oni imaju prehrambena, medicinska i afrodizijačka svojstva. S ovim potonjim navodno se posebno slagao svjetski poznati ljubavnik Kazanova. Do danas nisu ishlapila promišljanja o benefitima čokolade, čija industrija samo u SAD-u na godinu zaradi više od 17 milijardi dolara, a prosječni Amerikanac na mjesec pojede najmanje 250 grama čokoladnih proizvoda.

Nutricionisti diljem svijeta rado je preporučuju zbog pozitivnih zdravstvenih učinaka, poput činjenice da njezinom konzumacijom ljudi smanjuju rizik od moždanog i srčanog udara. Studija koju je u Danskoj objavio BMJ Heart pokazuje da konzumacija malih količina čokolade svakog tjedna smanjuju rizik fibrilacija atrija ili nepravilnog srčanog ritma. No čokolada je unatoč tome još glavni negativac u drugim scenarijima koji uključuju akne, dobivanje na tjelesnoj masi ili pojavu visokog kolesterola. No je li njezina loša reputacija opravdana? Bismo li trebali prihvatiti je kao čudotvornu hranu ili kao štetno veselje? Evo najozloglašenijih mitova povezanih s čokoladom.

Ako ste se odrekli čokolade kako biste snizili vrijednosti LDL tj. lošeg kolesterola, možda ste uzalud žrtvovali užitak u slasnoj namirnici. Kakva tragedija! Istina je da čokolada sadrži kakaov maslac koji je bogat zasićenim mastima, većina tih masnoća dolazi od stearinske kiselina koja se ne ponaša poput zasićenih masti. Studije su pokazale da čokolada ne podiže razinu lošeg kolesterola, a kod nekih ljudi zapravo ima obrnuti učinak te smanjuje loš kolesterol.



2. Čokolada je bogata kofeinom

Unatoč popularnom vjerovanju, čokolada sadrži iznimno niske vrijednosti kofeina. Tako u popularnim čokoladama u prosječnom pakiranju od 100 grama možemo pronaći 9 miligrama, dok posebno tamne čokolade sadrže oko 20 miligrama. U usporedbi s kavom koja sadrži 330 miligrama kofeina, njegov udio u čokoladi je neznatan. Tamnije verzije čokolade su bogatije kofeinom, ali ne u mjeri u kojoj to mnogi ljudi misle.

3. Šećer iz čokolade uzrokuje hiperaktivnost

Višak šećera kod djece može prouzročiti da divljaju, skaču sa zidova i općenito oponašaju helikopter, zar ne? To smo i mi mislili. No više desetaka studija hrane pokazalo je da šećer iz prehrane kod djece nema veze s hiperaktivnim ponašanjem. Postoje dvije teorije: prva je da ushit stvara okoliš, posebno ako je riječ o rođendanskoj zabavi ili sličnom okupljanju, a druga teorija tvrdi da vezu između šećera i ponašanja očekuju samo roditelji koji misle da će djeca biti nemirnija ako im daju slatkiše. Naravno, kao i kod odraslih, postoje djeca koja su osjetljivija na kofein. Kod njih to može prouzročiti promjene u raspoloženju ili rasporedu spavanja.

4. Ljudi s dijabetesom trebaju se odreći čokolade

To nije točno i dijabetičari ne trebaju u potpunosti izbjegavati tu namirnicu. Zapravo, mnogi se iznenade kad čuju da čokolada ima nizak glikemijski indeks. Neke studije pokazale su da tamna čokolada može kod nekih ljudi s dijabetesom izazvati preosjetljivost na inzulin, pa je stoga oko toga ipak poželjno konzultirati se s liječnikom.



5. Čokolade uzrokuje propadanje zuba i karijes

Studije koje su istraživale razvoj plaka nakon konzumacije čokolade ističu kako čokolada ima manji učinak na zube od šećera, dok druge studije tvrde nema poveznice između čokolade i pojave karijesa. U Osaki u Japanu otkrili su da djelići kakaa, glavnog sastojka čokolade, usporavaju rast bakterija u ustima te tako utječu i na sporije propadanje zuba. Borba protiv karijesa nikad nije zvučala tako slasno.

Očito da nedjeljna prejedanja u čokoladnim kolačima neće pomoći u skidanju viška kilograma, no velika studija koju je proveo National Institute of Health otkrila je da konzumacija malih količina čokolade svakih pet dana pomaže u smanjenju indeksa tjelesne mase (BMI), čak i ako je čovjek unio više kalorija i nije vježbao više od ostalih ispitanika.



7. Čokolada sa šećerom pojačava stres

Čovjek koji tijekom dva tjedna svakog dana pojede oko 40 grama tamne čokolade, smanjit će razinu hormona stresa u tijelu - pokazala je studija.



8. Čokolada je nutritivno siromašna

Ako ste vidjeli znanstvene studije o zdravstvenim benefitima čokolade, znate da to nije točno. Obična pločica tamne čokolade sadrži istu količinu antioksidansa kao i više od dvije i pol šalice zelenog čaja, čaša crvenog vina ili 2/3 šalice borovnica. Dodatno, čokolada sadrži minerale i dijetalna vlakna.

9. Zdrava čokolada sadrži najmanje 70% kakaa

Opća je preporuka konzumirati tamnu čokoladu s najmanje 70 posto udjela kakaa kako biste imali koristi od zdravstvenih benefita te namirnice. Što je čokolada tamnija, to je veća količina antioksidansa. No tijekom studije koja je trajala 18 tjedana, ispitanici su jeli male količine čokolade koja je imala 50 posto udjela kakaa. Snizio im se povišeni krvni tlak. S druge strane, druga studija je pokazala poboljšanja u protoku krvi kroz krvne žile te snižavanje krvnog tlaka nakon konzumacije tamne čokolade sa 60 posto kakaa.

10. Čokolada je afrodizijak

Asteci su bili prvi koji su vjerovali da postoji veza između konzumacije čokolade te romantičnih osjećaja. Astečki vladar Montezuma navodno je jeo ogromne količine čokolade kako bi poboljšao ljubavničke sposobnosti, a Kazanova ju je koristio kao dio predigre. No znanost još nema konkretne dokaze koji bi upućivali na to da je čokolada afrodizijak. Ona smanjuje strast, postoji doza senzualnosti kad ju jedete, a afrodizijačka svojstva možda su samo na psihičkoj razini.

11. Čokolada stvara akne

Iako u tu rečenicu vjeruje svaki tinejdžer, studije koje su započele još 1960.-te godine nisu uspjele pokazati da postoji veza između konzumacije čokolade i pojave akni. Veliki rad objavljen u časopisu Journal of the American Medical Association navodi kako prehrana kod većine pacijenata ne igra nikakvu ulogu kad su u pitanju akne, a čak i konzumacija velikih količina čokolade klinički nema nikakvog učinka.

Poanta ove priče je: Jedite čokoladu. No, budite umjereni! Pločica čokolade od 100 grama u prosjeku sadrži 420 kalorija te 26 grama masti, gotovo kao veliki hamburger.

